Nous vous attendions ! Le mois béni du Ramadan résonne comme un appel pressant pour réaligner nos priorités spirituelles face aux tentations de la vie d’ici-bas. Nous vivons à une époque où les aspirations matérielles occupent une place toujours plus importante. Beaucoup recherchent la célébrité, le pouvoir et la richesse. Allah (SWT) interpelle ceux qui se laissent absorber par de telles aspirations :

« Ô vous qui croyez ! Qu’avez-vous donc, lorsque l’on vous dit de partir au combat dans le sentier d’Allah, à vous accrocher lourdement à la terre ? Préférez-vous la vie présente à l’au-delà ? Or, la jouissance de la vie présente ne représente que peu de chose comparée à celle de l’au-delà. » — (At-Tawba, 9:38)

De nombreux musulmans manquent de clarté dans l’établissement de leurs priorités et peinent à déterminer ce qu’ils doivent privilégier face aux tentations matérielles. C’est dans ce contexte crucial que le Ramadan revient, porteur d’une immense compassion et d’une profonde miséricorde. Il nous rappelle de ne pas perdre de vue nos objectifs spirituels et de rester sur le droit chemin.

Le Ramadan est le mois durant lequel la miséricorde, la grâce et le pardon d’Allah nous sont accordés en abondance. C’est le mois où les portes du Paradis s’ouvrent, celles de l’Enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Il abrite une nuit meilleure que mille mois. C’est également le mois au cours duquel le Coran fut révélé comme guide pour l’humanité.

Le Coran et la Sunna soulignent l’importance du Ramadan parmi les innombrables bienfaits accordés à l’humanité. Tout au long de l’histoire, ce mois béni a été marqué par des accomplissements remarquables dans de nombreux domaines, tant spirituels que matériels. L’histoire islamique a notamment été jalonnée de grandes victoires et de réalisations exceptionnelles survenues pendant le Ramadan. Revenons sur quelques-uns des événements marquants qui ont jalonné l’histoire durant ce mois béni !

Les grandes victoires de l’histoire islamique pendant le Ramadan

La bataille de Badr, que certains historiens qualifient de bataille céleste et qui a profondément marqué l’histoire islamique, eut lieu pendant le Ramadan de l’an 2 de l’Hégire. La conquête de La Mecque, également connue sous le nom de Fath Makkah, eut elle aussi lieu durant le Ramadan, en l’an 8 de l’Hégire.

C’est également au cours de ce mois que des délégations venues du Yémen et de Taïf embrassèrent l’islam auprès du Prophète ﷺ, en l’an 9 de l’Hégire. En l’an 13 de l’Hégire, les musulmans remportèrent aussi une victoire contre les Perses lors de la bataille de Buwaib, qui se déroula également pendant le Ramadan.

L’armée musulmane dirigée par Târiq ibn Ziyâd vainquit le roi wisigoth Rodéric en Espagne durant le Ramadan de l’an 91 de l’Hégire. L’expansion de l’islam en Espagne se poursuivit également pendant le Ramadan de l’an 92 de l’Hégire.

Au cours de ce mois, en l’an 223 de l’Hégire, le calife Al-Muʿtasim vainquit Théophile et s’empara des forteresses d’Ancyre (Ankara) et d’Amorium.

Le Ramadan fut également associé à des événements historiques majeurs, notamment la conquête de Constantinople, qui accomplit la prophétie : « En vérité, vous conquérirez Constantinople. » C’est aussi durant ce mois que la Syrie fut libérée de la domination des croisés, en l’an 584 de l’Hégire.

Au cours de ce même mois, en l’an 648 de l’Hégire, Saladin (Salah ad-Dîn Al-Ayyûbî) conduisit les musulmans dans leur lutte contre les croisés et la reconquête de Bayt al-Maqdis (Jérusalem). Les musulmans remportèrent également, pendant le Ramadan de l’an 1393 de l’Hégire, une victoire contre les croisés qui cherchaient à éradiquer l’islam.

Profiter pleinement du mois béni

Il est regrettable que certaines personnes ne prennent pas ce mois béni au sérieux et le considèrent comme une simple période de divertissement. Allah nous a-t-Il accordé ce mois uniquement pour nous divertir, avant de nous laisser repartir comme si de rien n’était ?

Le Ramadan est un mois propice aux accomplissements spirituels, destiné à nous rapprocher d’Allah et à nous permettre de bénéficier de Ses bénédictions.

À l’arrivée du mois de Ramadan, le Prophète ﷺ déclara :

« Le mois de Ramadan est venu à vous. C’est un mois béni au cours duquel Allah, le Tout-Puissant, vous a prescrit le jeûne. Durant ce mois, les portes des cieux s’ouvrent, les portes de l’Enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Il s’y trouve une nuit meilleure que mille mois. Quiconque est privé de son bien est véritablement privé de tout bien. » (Musnad Ahmad)

Le Ramadan est un mois durant lequel nous sommes appelés à recueillir les bénédictions d’Allah, à intensifier notre adoration et à purifier nos âmes de leurs péchés. Nous devons en faire un usage judicieux et le distinguer des onze autres mois par une préparation sérieuse. Il nous appartient donc de planifier soigneusement et consciemment nos activités pendant cette période.

Qu’Allah nous bénisse tous et nous accorde la réussite (tawfîq), afin que nous tirions le meilleur profit de ce mois béni !