Orientaliste hongrois de renom, le parcours de Julius Germanus vers l’islam — devenant par la suite Abdul-Karim Germanus — transforma sa vie à jamais. Il décrivit un jour sa conversion comme son « moment d’éveil ».

Germanus était professeur d’université en Hongrie et consacra la moitié de la vie à défendre l’islam et la langue arabe. Après s’être affranchi des tourments de la jeunesse et du poids des traditions, il fut profondément attiré par l’islam.

Les débuts d’un parcours

Germanus naquit à Budapest, en Hongrie, en 1884 et fut élevé dans la foi chrétienne. Peu après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Budapest, il décida de se spécialiser dans la langue turque. Il se rendit donc en 1903 à l’Université d’Istanbul pour y étudier le turc. En seulement deux ans, il parvint à maîtriser cette langue et excella aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et en lecture.

Durant son séjour à l’Université d’Istanbul, il découvrit un commentaire du Coran en langue turque. Ce fut le début de sa transformation et de son intérêt pour l’islam et le Coran. Ce commentaire lui permit de découvrir l’islam à travers ses sources originales. Il constata également, dans les différents commentaires disponibles en plusieurs langues, les erreurs et les idées fallacieuses véhiculées au sujet de l’islam par des missionnaires chrétiens.

Désireux de connaître la vérité sur l’islam, il entreprit des recherches au cours desquelles il compara ce que les auteurs chrétiens écrivaient sur l’islam avec ce qui était réellement enseigné dans le Coran et la Sunna. Il s’efforça également de lire des traductions turques de recueils de hadiths afin d’étudier les paroles du Prophète Muhammad à partir de sources qu’il considérait comme authentiques.

Retour en Europe

Germanus retourna en Hongrie après son séjour à Istanbul et retrouva ses anciens professeurs, de célèbres orientalistes, qui tenaient sur l’islam des propos qu’il jugeait erronés. Il débattit avec eux de la véritable personnalité du Prophète Muhammad et des nombreux hadiths qui lui étaient attribués. Après plusieurs confrontations avec ses professeurs, Germanus décida d’étudier la langue arabe, ayant constaté que le turc comportait de nombreux mots d’origine arabe. Il se consacra à l’arabe et en acquit rapidement une excellente maîtrise, avant de maîtriser également le persan.

Il se distingua par ses compétences linguistiques et, en 1912, fut nommé professeur d’arabe, de persan et de turc, ainsi que d’histoire de l’islam, à l’Académie royale hongroise de Budapest. Il fut par la suite nommé au Département d’études orientales de l’Université des sciences économiques de Budapest.

Après avoir travaillé quelque temps à l’Université de Budapest, le poète bengali indien Gurudev Rabindranath Tagore (1861-1941), l’une des grandes figures du Bengale, invita Germanus en 1928 à enseigner en tant que titulaire de la chaire d’études islamiques à l’Université Visva-Bharati, à Shantiniketan, au Bengale. Il resta plusieurs années en Inde. C’est là qu’il rendit publique sa conversion à l’islam à la Grande Mosquée de Delhi. Dès lors, il fut connu sous le nom d’Abdul-Karim. Il eut également le privilège de prononcer le sermon du vendredi dans cette mosquée.

Amitiés avec des poètes

Le grand désir de Germanus d’en apprendre davantage sur l’islam et les musulmans l’amena à rencontrer l’un des poètes musulmans les plus éminents de son époque. Il se lia d’amitié avec le célèbre poète musulman pakistanais Muhammad Iqbal. Ils eurent de longues conversations au cours desquelles ils abordèrent les grandes questions auxquelles les musulmans étaient confrontés. Ils discutaient également des travaux des orientalistes et des activités des missionnaires chrétiens.

Germanus et Iqbal avaient des points de vue différents sur l’activité missionnaire. Alors que Germanus estimait que la propagande diffusée par les missionnaires chrétiens européens constituait un problème, Iqbal considérait que le problème résidait plutôt dans le manque d’unité des musulmans et dans leur opposition insuffisante aux activités hostiles à l’islam. Leurs longues discussions finirent par porter sur l’orientalisme et les insuffisances des travaux orientalistes.

Germanus noua également une relation étroite avec le célèbre écrivain égyptien Mahmoud Timour. Celui-ci relata le parcours de Germanus vers l’islam dans l’un de ses ouvrages :

Lorsque je [Timour] m’entretenais avec lui, je lui demandai [Germanus] : « Quelle est l’histoire de votre conversion, hajj ? »

Germanus passa ses doigts dans sa barbe, puis répondit : « Ce fut pour moi un moment d’éveil, car l’islam est la vraie religion. Les esprits éclairés et les libres penseurs trouvent dans l’islam, dans sa doctrine et dans la Charia, une tolérance qui leur convient. Ils y trouvent une vérité qui les convainc de sa validité. Avec l’islam, les libres penseurs se libèrent de l’oppression des traditions. Je connais de nombreux intellectuels qui, dès qu’ils se libèrent des tourments de la jeunesse et du poids des traditions, deviennent secrètement musulmans et cachent leur foi et leur soumission à Allah au plus profond de leur cœur. »

Timour lui répondit alors :

Sa réponse, avec ses nombreux détails, ne m’avait ni convaincu ni attiré. Je lui demandai : « Ne pouvez-vous pas me dire ce qui vous a attiré vers l’islam ? »

Il se montra alors moins agité et dit : « Une chose m’a attiré vers l’islam : c’est l’essence de toute chose. Cette chose, c’est la religion de la pureté, la religion de la propreté du corps et de l’esprit, du comportement et des bonnes manières, ainsi que du sentiment humain. »

L’amour de la langue arabe

L’amour de Germanus pour la langue arabe le conduisit au Caire, en Égypte, où il approfondit l’étude de l’arabe classique. Lorsqu’il arriva pour la première fois dans la ville portuaire d’Alexandrie, il fut surpris par la réaction des habitants. Ils riaient lorsqu’il parlait arabe, parce qu’il s’exprimait en arabe classique ! Lorsqu’ils lui parlaient dans leur dialecte, il ne parvenait pas à comprendre ce qu’ils disaient. Germanus se mit alors en colère et s’écria :

« Je suis venu ici pour apprendre auprès de vous la langue du Coran ! Pourquoi répondez-vous par le rire et la moquerie ? »

Germanus se retrouva ensuite à l’Université de Budapest, où il enseigna l’histoire et la civilisation pendant plus de quarante ans. Il publia plusieurs travaux de recherche appelant à la renaissance de l’arabe classique dans le monde arabe. Il souhaitait faire revivre l’arabe classique, qu’il estimait avoir disparu comme le latin en Europe. Il rêvait d’une époque où tous les pays arabes parleraient une même forme d’arabe, qui unirait les Arabes à leur riche héritage et à leur histoire.

Tout au long de sa carrière universitaire, Germanus mena un combat intellectuel contre les orientalistes européens qui soutenaient le colonialisme. Il s’appuyait sur des preuves et des arguments rationnels, bien qu’il fût confronté à une forte opposition. À la suite de ses différends avec les orientalistes, il fut renvoyé de l’université au motif que son attitude n’était pas appropriée.

Malgré l’opposition croissante à son égard, les étudiants de Germanus prirent fait et cause pour lui et pour ses idées. Ils louèrent ses travaux et estimaient que ceux-ci avaient une influence considérable dans les milieux universitaires, aussi bien en Occident que dans le monde musulman. Grâce à ce soutien, il put continuer à exercer ses fonctions de professeur d’histoire malgré les protestations de ses collègues orientalistes.

Son ami Mahmoud Timour écrivit trois pièces de théâtre en arabe égyptien dialectal qu’il dédia à Germanus afin de lui faire comprendre, avec courtoisie, qu’il avait choisi d’écrire dans le dialecte égyptien pour instruire les Égyptiens et contribuer à leur élévation culturelle.

Germanus répondit à Timour :

« Le dialecte n’est qu’une langue moderne ; il ne peut exprimer les sentiments et les émotions profondes, ni révéler ce qui se trouve au plus intime de notre être. À l’inverse, l’arabe classique est capable d’exprimer au mieux les nuances les plus fines de notre aspiration à la perfection. »

Germanus exhortait Timour à cesser d’écrire en arabe dialectal et à perfectionner ses compétences dans l’écriture littéraire. Par la suite, Timour devint membre de l’Académie de la langue arabe du Caire et améliora sa maîtrise de l’écriture littéraire en arabe classique.

Mahmoud Timour était fasciné par la personnalité de Germanus et s’en inspira pour son récit intitulé « Celui qui demanda l’aide d’Allah », publié dans un recueil de nouvelles intitulé Derrière le voile. Le récit raconte les voyages d’un homme qui se rendit au Caire, s’installa dans le quartier d’Al-Hussein et adopta le mode de vie égyptien. Il portait une longue robe blanche et parcourait les rues du quartier vêtu de vêtements arabes amples. Il tenait toujours à accomplir la prière du Fajr à la mosquée et à entendre la voix du muezzin, celui qui appelle à la prière, dans le silence de la nuit.

Une vie consacrée à l’action

Au milieu du XXe siècle, les institutions savantes du monde arabe cherchaient à rattraper leur retard sur le monde moderne. Elles souhaitaient établir davantage de liens avec les universitaires occidentaux et élurent donc Germanus, en 1962, comme membre étranger de l’Académie scientifique d’Irak. Il fut également élu membre des académies de la langue arabe du Caire et de Damas.

De retour en Hongrie, Germanus s’efforça de rassembler tous les musulmans de son pays, qui n’étaient alors qu’entre 1 000 et 2 000. Il fonda une organisation chargée des affaires des musulmans en Hongrie, laquelle parvint à convaincre le gouvernement hongrois de reconnaître l’islam comme l’une des religions officielles de l’État.

En outre, Germanus fut l’un des rares Européens de son époque à avoir visité les lieux saints de La Mecque et de Médine lorsqu’il se rendit d’Égypte en Arabie saoudite en 1935. Il relata son voyage dans un récit intitulé Allahu Akbar, rédigé en hongrois et traduit dans plusieurs langues. Il accomplit le Hajj une seconde fois en 1939.

Germanus était marié à une Européenne qui était chrétienne au moment de leur mariage. Son épouse se convertit elle aussi finalement à l’islam avec l’aide du célèbre écrivain et universitaire Ahmed Abd Al-Ghafur Attar.

Germanus aurait également contribué à motiver l’écrivain égyptien Muhammad Huseyn Haykal à accomplir le Hajj. Haykal relata son voyage dans Dans la Maison de la Révélation. Dans l’introduction, il écrivit :

Je manipulais les fréquences de la radio, passant d’une station à l’autre, jusqu’à ce que j’arrive à l’émission de Budapest. La toute première chose que j’entendis fut la voix du présentateur qui disait : « Je me trouvais au milieu d’une immense foule de gens qui accomplissaient la circumambulation autour de la Kaaba. Tout autour de moi, j’entendais : “Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Lorsque j’eus terminé la circumambulation, je marchai entre les deux monts de Safa et Marwa. »

Haykal se dit alors :

« Ce professeur européen, qui parle de la vérité de l’islam, est-il plus sincère et plus résolu que moi pour avoir déjà visité les lieux saints ? »

Germanus écrivit sur l’islam dans plusieurs publications européennes. Dans l’un de ses articles, il écrivit :

« Je suis un Européen qui n’a pas trouvé sa place dans l’asservissement à l’or, au pouvoir ou à la domination. J’ai été influencé par la simplicité de l’islam et par le respect dont il jouissait aux yeux des musulmans. […] Le monde musulman conservera sa véritable essence grâce à sa spiritualité et à son modèle suprême. Et l’islam préserve toujours les fondements de la liberté, de la fraternité et de l’égalité entre tous les êtres humains. »

Il écrivit également, dans un autre article :

« L’islam s’élève en élevant l’être humain d’un état animal au sommet d’une civilisation raffinée, et j’espère, ou plutôt je m’attends à ce que l’islam soit une fois encore capable d’accomplir ce miracle à une époque où de grandes ténèbres nous entoureront. »

Germanus écrivit de nombreux ouvrages, parmi lesquels The Greek, Arabic Literature in Hungarian, Lights of the East, Uncovering the Arabian Peninsula, Between Intellectuals, The History of Arabic Literature, The History of the Arabs, Modern Movements in Islam, Studies in the Grammatical Structure of the Arabic Language, Journeys of Arabs, Pre-Islamic Poetry, Great Arabic Literature, Guidance From the Light of the Crescent — un récit autobiographique —, An Adventure in the Desert, Arab Nationalism, Allahu Akbar, Mahmoud Timour and Modern Arabic Literature, The Great Arab Poets et The Rise of Arab Culture.

Germanus s’éteignit le 7 novembre 1979, après avoir consacré près de cinquante années de sa vie au service de l’islam et des musulmans.