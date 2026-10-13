Pour le croyant, la patience ne se limite pas à supporter les difficultés et les problèmes avec calme. À la lumière de ce verset : « Ô vous qui croyez ! Soyez constants, rivalisez de constance… » (Âl ʿImrân, 3:200), il manifeste tout au long de sa vie un engagement indéfectible à observer scrupuleusement les commandements du Coran, à s’éloigner de ce qui est illicite et à faire preuve d’excellence morale en toute circonstance, sans se laisser décourager ni perdre courage. En somme, il s’efforce avec constance de faire preuve de patience et d’adopter les nobles comportements prescrits par la religion. Or, ces qualités morales ne peuvent se développer que par des efforts continus. Ce sont précisément les croyants qui persévèrent dans ces efforts. Comme le Prophète Muhammad ﷺ l’a enseigné aux musulmans dans le hadith suivant, ils savent que la patience est un don qu’Allah leur accorde :

« Nul ne reçoit de don meilleur et plus abondant que la patience. » (Al-Bukhârî et Muslim)

C’est pourquoi la patience imprègne toute la vie du croyant et se manifeste dans ses actes comme dans ses attitudes. Il fait preuve d’une profonde patience dans son obéissance au commandement de notre Seigneur : « Sois donc patient d’une belle patience. » (Al-Maʿârij, 70:5). Il fait preuve de patience dans l’humilité et devient ainsi l’un des hommes les plus humbles ; il fait preuve de patience lorsqu’il dépense dans la voie d’Allah et devient l’un des plus généreux ; il fait preuve de patience en ne privilégiant pas sa propre personne et devient l’un des plus désintéressés…

L’excellence morale et le dépassement du mal

L’exemple suivant du Coran, qui illustre la patience nécessaire pour atteindre l’excellence morale, permet de mieux comprendre cette notion :

« La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur ; alors celui avec qui tu avais une inimitié deviendra comme un ami intime. Mais cette qualité n’est accordée qu’à ceux qui sont patients. Elle n’est accordée qu’à celui qui possède une immense part de bien. » (Fussilat, 41:34-35)

La patience est l’un des signes les plus importants de la sincérité du croyant et de ses efforts pour se rapprocher d’Allah. Comme l’indique ce verset, Allah ordonne à l’être humain de répondre au mal de la meilleure manière possible et souligne que seuls ceux qui font preuve de patience peuvent y parvenir. Cet exemple montre clairement que, pour manifester une réelle excellence morale, il est essentiel de faire preuve de patience.

Ne jamais se laisser gagner par la frustration face à des événements qui semblent négatifs est une autre caractéristique du croyant. De même, lorsqu’une grâce lui est accordée, il ne se laisse pas corrompre par l’aisance.

Une personne peut se montrer très généreuse, désintéressée et profondément humble à certaines périodes de sa vie. Elle peut également rester ferme face aux difficultés. Cependant, si elle ne manifeste pas ces qualités dans certaines circonstances et laisse apparaître certaines limites ou faiblesses, elle risque de compromettre les efforts qu’elle avait jusque-là accomplis pour se comporter correctement. Ces valeurs doivent être intégrées à son caractère. Elles doivent être exemptes de toute imitation, de toute artificialité, de toute superficialité ou de tout caractère temporaire ; elles doivent devenir des composantes d’une personnalité solidement façonnée par le Coran. Allah affirme également que les bonnes œuvres accomplies avec constance et devenues une partie intégrante du caractère d’une personne ont une grande valeur à Ses yeux :

« …Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur, tant en récompense qu’qu’en espérance. »

(Al-Kahf, 18:46)

La patience : source d’espoir et de bonheur

L’endurance, qui consiste à « supporter quelque chose », est différente de la patience qui, pour le croyant, devient une source d’espoir et de bonheur. La patience est l’un des signes les plus importants de la sincérité du croyant et de ses efforts pour se rapprocher d’Allah : on ne peut faire preuve de patience qu’à la mesure de sa sincérité et de sa proximité avec Allah. Les croyants qui s’attachent à développer ces qualités rivalisent entre eux dans la patience. Lorsqu’un sacrifice est nécessaire, ils adoptent l’attitude la plus juste et mobilisent toutes leurs ressources matérielles et physiques. Cette qualité est mise en évidence dans le verset suivant :

« …ceux qui sont patients dans la recherche de la Face de leur Seigneur… » (Ar-Raʿd, 13:22)

Lorsqu’ils rencontrent une difficulté, ces croyants se tournent vers Allah sans laisser la détresse ni le doute s’installer dans leur cœur. Le Prophète ﷺ l’a également exprimé ainsi :

« L’affaire du croyant est vraiment étonnante ! Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n’est réservé qu’au croyant. Lorsqu’un événement heureux le touche, il est reconnaissant, et c’est un bien pour lui ; et lorsqu’un malheur le touche, il fait preuve de patience, et c’est un bien pour lui. » (Muslim)

La patience est souvent mal comprise et réduite au fait de « supporter quelque chose ». Il ne s’agit pourtant là que d’une conception très éloignée de la patience telle que le croyant la vit et l’éprouve. « Supporter quelque chose » désigne une forme d’endurance imposée face à une situation pénible ou douloureuse.

Le croyant est satisfait d’Allah quelles que soient les situations auxquelles il est confronté. Il croit en Sa compassion et en Sa miséricorde éternelles et place sa confiance en Lui. La patience manifestée pour la cause d’Allah n’est toutefois pas une source de détresse, mais une grande cause de joie et de bonheur. L’homme dont la foi est accomplie fait preuve de patience afin d’obtenir l’agrément d’Allah et ne sombre donc pas dans le désespoir. Au contraire, dans l’espoir de recevoir les bénédictions et les récompenses qu’Allah promet en retour de sa patience, il y trouve une profonde satisfaction. Allah nous informe dans le Coran que la patience peut être difficile :

« Cherchez secours dans la patience et la prière. Mais cela est certes difficile, sauf pour les humbles. »!– /wp:paragraph –>

La patience du croyant est si profonde que sa patience et ses supplications ne faiblissent jamais, même lorsqu’il ne parvient pas à résoudre un problème ou à obtenir ce qu’il souhaite avant que la mort ne le rattrape. Il sait qu’Allah garde toute chose sous Son contrôle et qu’il recevra une immense récompense en retour de sa patience. C’est pourquoi il demeure satisfait d’Allah quelles que soient les situations auxquelles il est confronté, cultive une profonde gratitude, croit en Sa compassion et en Sa miséricorde éternelles, et place sa confiance en Lui.

Si Allah ne répond pas immédiatement à son invocation, il sait qu’un bien et une sagesse plus grands peuvent se cacher derrière cette attente. Il n’oublie jamais qu’Allah répond aux invocations et accorde une excellente récompense à ceux qui sont patients, guidant leurs pas vers la sérénité absolue. Et Sa promesse est vraie.