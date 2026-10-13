Patience : c’est avec une profonde constance que, tout au long de sa mission, le Prophète Muhammad ﷺ a connu toutes sortes de difficultés. Les négateurs et les polythéistes de son propre peuple l’ont insulté de la manière la plus terrible, allant jusqu’à le traiter de magicien ou de fou. D’autres ont voulu le tuer et ont même comploté dans ce but.

Malgré tout cela, le Prophète ﷺ s’efforçait d’enseigner aux gens, quelles que soient leurs origines et leurs cultures, le Coran et, par conséquent, les principes d’une moralité juste et d’un comportement vertueux. Comme Allah l’a révélé dans le Coran, certaines personnes n’avaient pas la moindre notion des rudiments des bonnes manières. C’est pourquoi il ne leur venait même pas à l’esprit qu’elles puissent choquer ou offenser quelqu’un qui possédait une moralité aussi éminente.

Dans ces circonstances, le Prophète ﷺ faisait preuve de la plus grande patience, se tournant vers Allah et implorant Son aide en toute situation, tout en encourageant les croyants à faire preuve de patience et de soumission.

Dans de nombreux versets du Coran, Allah recommande au Prophète ﷺ de faire preuve de patience face aux propos des mécréants :

« Sois donc patient face à ce qu’ils disent, et glorifie ton Seigneur par Sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher. » (Qâf, 50 : 39)

« Ne sois pas attristé par leurs propos. Toute puissance appartient à Allah. Il est l’Audient, l’Omniscient. » (Yûnus, 10 : 65)

« Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu’ils disent. » (Al-Hijr, 15 : 97)

« Il se peut que tu délaisses une partie de ce qui t’a été révélé et que ta poitrine se serre à cause de cela, parce qu’ils disent : “Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor, ou pourquoi un ange ne l’accompagne-t-il pas ?” Tu n’es qu’un avertisseur, et Allah est Garant de toute chose. » (Hûd, 11 : 12)

Les croyants doivent se rappeler les épreuves auxquelles le Messager d’Allah ﷺ a fait preuve de patience et le prendre pour modèle lorsqu’ils sont confrontés à leurs propres difficultés. Ceux qui désespèrent au moindre problème, qui sont incapables de supporter la moindre objection, qui cessent d’appeler les gens à la religion d’Allah ou qui perdent espoir lorsque leurs affaires commerciales tournent mal doivent comprendre qu’un tel comportement est incompatible avec le Livre sacré d’Allah ainsi qu’avec les paroles et les actes du Prophète ﷺ.

Les croyants doivent toujours faire preuve de patience, prendre Allah pour soutien, Lui rendre grâce, adopter la moralité éminente du Prophète ﷺ et espérer la miséricorde, la compassion et le Paradis de notre Seigneur.

Tout au long de sa vie, le Prophète ﷺ était entouré de personnes aux caractères et aux conceptions très différents. Pourtant, il accordait de l’attention à chacune d’entre elles, les mettait en garde contre leurs erreurs et leurs manquements et s’efforçait de les éduquer dans tous les domaines, depuis la propreté jusqu’aux questions relatives à la foi.

Cette attitude compatissante, tolérante, compréhensive et patiente fut le moyen par lequel le cœur de nombreuses personnes s’ouvrit à l’islam et qu’elles développèrent un amour sincère pour le Prophète ﷺ. Allah décrit dans le Coran cette attitude bienveillante du Prophète ﷺ envers ceux qui l’entouraient :

« C’est par une miséricorde d’Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient dispersés loin de toi. Pardonne-leur donc et implore le pardon en leur faveur… »

(Âl ʿImrân, 3 : 159)

Dans un autre verset, Allah indique au Prophète ﷺ comment il doit se comporter envers ceux qui l’entourent :

« Nous savons mieux ce qu’ils disent. Tu n’es pas un tyran chargé de les contraindre. Rappelle donc, par le Coran, celui qui craint Ma menace. » (Qâf, 50 : 45)

Le Prophète ﷺ n’a jamais contraint ceux qui l’entouraient à accepter la religion et ne leur imposait pas de conditions. Au contraire, il employait toujours les moyens les plus agréables pour leur en parler. Il soutenait constamment la communauté des croyants par sa conscience scrupuleuse et leur était en toute circonstance d’un grand bienfait.

C’est en raison de ces qualités que le Prophète ﷺ est décrit dans plusieurs versets comme « votre compagnon ». (Saba’, 34 : 46 ; An-Najm, 53 : 2 ; At-Takwîr, 81 : 22). Les croyants qui étaient capables de comprendre la conscience scrupuleuse du Prophète ﷺ le considéraient comme plus proche d’eux que quiconque et faisaient preuve d’humilité envers lui. Dans un verset, Allah dit :

« Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères… » (Al-Ahzâb, 33 : 6)

L’imam al-Ghazâlî a résumé ainsi la manière dont le Prophète traitait ceux qui l’entouraient :

« Chacun pensait que le Prophète l’honorait plus que les autres. Quiconque venait à lui pouvait voir son visage. Il appelait ses Compagnons par leurs surnoms, en signe d’honneur, et il donnait un surnom à celui qui n’en avait pas. Il était extrêmement affectueux et bienveillant dans ses relations avec les gens. Personne n’élevait la voix dans son assemblée. »

L’amour humain du Prophète, sa bienveillance et sa compassion, qui conduisaient ceux qui l’entouraient vers la véritable religion et réchauffaient leurs cœurs par la foi, constituent cette moralité éminente que tous les musulmans doivent chercher à reproduire.