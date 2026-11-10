Anas (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :

« Si l’Heure (le Jour de la Résurrection) est sur le point d’être établie et que l’un de vous tient un jeune plant de palmier dans sa main, qu’il le plante, ne serait-ce qu’une seconde avant que l’Heure ne soit établie. »

L’esprit de positivisme constructif et d’effort actif fait partie des principes fortement soulignés par la Sunna. Cet esprit doit gouverner l’esprit du musulman, ses sens, sa pensée et sa conduite. Il symbolise la préférence accordée aux actes plutôt qu’à l’éloquence verbale et aux discours. Il accorde une grande importance à la construction plutôt qu’à la destruction, et au fait d’allumer des bougies plutôt que de maudire l’obscurité.

L’effort actif jusqu’au dernier souffle

Cette orientation positive apparaît clairement dans le hadith ci-dessus, qui appelle à déployer son maximum d’efforts jusqu’au tout dernier instant de sa vie, même si l’Heure est établie ou sur le point de l’être. Pourquoi donc le musulman devrait-il utiliser ce moment précieux pour planter un jeune plant de palmier ? Pourquoi s’en occuper alors que l’Heure est établie ou imminente, alors que ni lui ni personne d’autre n’en tirera profit ? Comment se fait-il qu’il « perde » cette seconde inestimable, au moment même de l’établissement de l’Heure, à planter un jeune palmier qui ne donnera des fruits que des années plus tard ?

Ce petit plant est un symbole de la valeur de l’activité en soi. Le musulman adore Allah à travers son travail de construction et de mise en valeur de la terre. Il doit continuer à œuvrer jusqu’à son dernier souffle.

L’excellence dans le travail et l’adoration

Cette orientation positive se manifeste aussi dans le fait d’élever la maîtrise de son travail au rang d’obligation et d’adoration. En encourageant les musulmans à atteindre le plus haut degré de qualité et de perfection dans leurs actes, le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) nous a informés qu’Allah aime que, lorsqu’un d’entre vous accomplit une tâche, il l’accomplisse avec excellence, quelle que soit son importance.

Ignorer le mal pour se concentrer sur l’utile

Ce principe apparaît dans de nombreux hadiths qui interdisent les injures et les malédictions. Même à propos de Satan, l’ennemi déclaré de l’être humain, il nous est ordonné de ne pas perdre notre temps à le maudire ; au contraire, nous devons nous occuper d’actes plus utiles et plus fructueux, comme le rappel d’Allah et la recherche de Son soutien et de Son secours. Abou Hurayra rapporte que le Prophète a dit :

« Ne l’insultez pas, mais cherchez refuge auprès d’Allah contre son mal. » (Sahih al-Jami` as-Saghir)

Maudire Satan est vain. À la place, on doit se rappeler Allah, le Très-Haut, et chercher refuge auprès de Lui contre les méfaits de Satan. L’un des hadiths les plus connus sur ce sujet est le suivant : Abou Tamîmah Al-Houjaymî rapporte :

« Un jour, alors que j’étais assis derrière le Prophète sur un âne, celui-ci trébucha et je m’écriai : “Que Satan périsse !” Le Prophète dit : “Ne dis pas : ‘Que Satan périsse’, car si tu dis cela, il se rengorgera et s’enorgueillira en disant : ‘Je l’ai fait trébucher par ma propre force !’ Dis plutôt : ‘Au nom d’Allah (Bismillah)’, alors il se sentira (abasourdi et) sera plus petit qu’une mouche.” » (Sahih at-Targhîb wa at-Tarhîb)

Cela signifie que le diable se gonfle d’orgueil chaque fois que quelqu’un le maudit ou invoque Allah contre lui. En revanche, lorsque l’on se souvient d’Allah et qu’on l’ignore, Satan se sent rapetissé et se terre. Assurément, prononcer « Au nom d’Allah » est un acte positif, car cela signifie que l’on se souvient d’Allah et que l’on cherche refuge auprès de Lui ; tandis que dire « Que Satan périsse » est un acte négatif, puisqu’il n’apporte aucune solution ni ne permet de réaliser quoi que ce soit ; c’est pourquoi Satan se réjouit de l’entendre.

Par le Dr Yûsuf A. Al-Qaradâwî