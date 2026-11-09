Comprendre pourquoi avons-nous besoin du Coran est essentiel pour tout musulman souhaitant trouver une guidance authentique et une réforme spirituelle profonde.

Le Noble Coran n’est pas un livre que l’on récite uniquement pour en tirer bénédiction ou récompense, mais il constitue un message, une méthodologie, une source de guidance, de législation et d’orientation. Nous avons besoin de méditer sur ses versets, de comprendre ses significations et de nous nourrir de ses lumières ; un besoin constant, à travers le temps et l’espace.

Ce texte sacré est la révélation finale agréée par Dieu pour l’humanité entière jusqu’au Jour Dernier. Il expose le message de l’islam, clarifie ses objectifs, et la Sunna prophétique en vient expliciter les détails. C’est un Livre céleste dont Dieu a garanti la préservation, un flambeau de lumière apporté par le Prophète de la lumière, Muhammad ﷺ. Il est le miracle éternel par lequel Dieu mit les Arabes au défi de produire son équivalent, même en une seule sourate. Il est une source de mérite dans sa récitation et un chemin de bonheur pour la vie d’ici-bas et de l’au-delà.

Le Coran est le Livre du temps et de l’espace, de l’individu et de la communauté, de l’âme et de la société, de la réforme spirituelle et de la connaissance, de la croyance et du comportement, de la législation et des valeurs morales.

8 raisons pour répondre à cette question

1. Un Livre révélé

La première vérité fondamentale est que le Coran est un Livre révélé d’auprès d’Allah ﷻ. Le Prophète ﷺ ne l’a pas inventé de sa propre initiative, ni copié des mythes anciens. Le Coran affirme clairement : ((Alif, Lâm, Râ. Tels sont les versets du Livre explicite. Nous l’avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe)) [Yusuf : 1-2]. ((Alif, Lâm, Râ. (Voici) un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que – par la permission de leur Seigneur – tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière,)) [Ibrahim : 1]. ((C’est ainsi que nous l’avons fait descendre un Coran en [langue] arabe, )) [Taha : 113]

2. Un Livre de guidance

Le Coran est la lumière de la guidance pour l’âme, la communauté et l’humanité : « C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux. »[Al-Baqara : 2] ﴾ « Voilà un exposé clair pour les gens, un guide, et une exhortation pour les pieux. » [Aal ‘Imran : 138]. «: 185]

3. Un Livre préservé

Dieu s’est Lui-même engagé à préserver le Coran : « En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous qui en sommes gardien. » [Al-Hijr : 9] « Le faux ne l’atteint d’aucune part, ni par devant ni par derrière. » [Fussilat : 42]. Contrairement aux écritures précédentes confiées aux hommes, le Coran est demeuré intact et inchangé depuis sa révélation jusqu’à aujourd’hui, dans tous les pays musulmans, sans altération d’un mot ou d’une lettre.

4. Un Livre miraculeux

Le Coran est le miracle suprême du Prophète ﷺ. Malgré les nombreux miracles physiques accomplis, c’est par le Coran que Dieu a défié les Arabes : مِثْلِه [Yunus : 38] ﴾ فَأْتُوا بِسُورَةٍ Et malgré leur maîtrise de l’éloquence et de la rhétorique, ils en furent incapables. Que dire alors des autres peuples?

5. Un Livre ultime

Le Prophète Muhammad ﷺ étant le dernier des prophètes, son message est la dernière révélation. Le Coran est donc le dernier Livre céleste: « Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le Messager d’Allah et le dernier des prophètes. » [Al-Ahzab : 40]. « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion… » [Al-Ma’ida : 3]

6. Un Livre explicite

Le Coran éclaire l’humanité sur tout ce dont elle a besoin : « Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose… »[An-Nahl : 89]. Il clarifie les croyances, les cultes, la morale et les interactions sociales. Il est précis là où la stabilité est requise, et global là où l’adaptabilité est nécessaire.

7. Un Livre qui honore la raison

Le Coran incite à la réflexion, à l’intellection et à la contemplation : « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? » [Muhammad : 24] ﴾ « Il y a là certes des signes pour des gens qui raisonnent. » [Ar-Rum : 24]. Il honore la raison et rejette l’imitation aveugle. Il appelle l’homme à l’examen intellectuel et à la recherche de preuves claires.

8. Un Livre en faveur de la science

Le Coran valorise la science, en toutes ses formes : « Dis : “Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?” » [Az-Zumar : 9] « Seuls craignent Allah, parmi Ses serviteurs, ceux qui ont la science. » [Fatir : 28]. Il lie la connaissance à la crainte de Dieu, que ce soit dans les sciences religieuses ou dans l’observation des phénomènes naturels.

Notre devoir vis-à-vis du Coran

Le Coran est le Livre par excellence de l’islam. Il est la Révélation finale, protégée de toute falsification, éternellement miraculeuse. Il est un argument en notre faveur… ou contre nous. Il est la lumière et la guidance ici-bas et dans l’au-delà.

Notre devoir est de le connaître, de le réciter abondamment, de méditer ses versets, et surtout, de traduire son message en comportement dans nos vies individuelles et collectives.

Par : Al-Sanoussi Muhammad Al-Sanoussi