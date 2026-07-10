Que dire lors de l abattage de l animal sacrificiel udhiyah ? Cette question est essentielle pour bien accomplir ce rite. (que dire lors de l abattage de l animal sacrificiel udhiyah). Les musulmans immolent des animaux durant l’Eid afin de suivre l’exemple du Prophète Ibrahim, qui était sur le point d’immoler son fils Isma‘il — Ismaël — par obéissance à Allah Tout-Puissant, avant qu’Isma‘il ne soit racheté par un bélier apporté à Ibrahim par l’ange Jibril. L’ange lui transmit alors l’ordre d’Allah d’immoler le bélier à sa place.

Les recommandations de Sheikh Ibn ‘Uthaymeen

Concernant ce qu’il convient de dire lors de l’abattage de l’udhiyah, le regretté Sheikh Ibn ‘Uthaymeen, éminent savant musulman saoudien, a dit :

La Sunnah, pour celui qui veut immoler l’udhiyah — le sacrifice — est de dire au moment de l’abattage : « Bismillaah, wa Allahu akbar, Allahumma haadha minka wa laka, haadha ‘anni. Allahumma taqabbal minni wa min aali. »

Ce qui signifie : « Au nom d’Allah, Allah est le Plus Grand. Ô Allah, ceci vient de Toi et T’est destiné. Ceci est offert de ma part. Ô Allah, accepte-le de moi et de ma famille. »

Ou, si le sacrifice est offert au nom d’une autre personne, on dit : « Bismillaah, wa Allahu akbar, Allahumma haadha minka wa laka, haadha ‘an [nom de la personne], Allahumma taqabbal min [nom de la personne], wa aali [nom de la personne]. »

Ce qui signifie : « Au nom d’Allah, Allah est le Plus Grand. Ô Allah, ceci vient de Toi et T’est destiné. Ceci est offert au nom de [nom de la personne]. Ô Allah, accepte-le de [nom de la personne] et de la famille de [nom de la personne]. »

Ce qui est obligatoire ici est de dire : « Bismillaah ». Le reste est mustahabb — recommandé — mais non obligatoire.

Les preuves issues de la Sunnah

Al-Bukhari et Muslim rapportent qu’Anas a dit : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — sacrifia deux béliers cornus, blancs tachetés de noir. Il les immola de sa propre main, dit “Bismillaah” et “Allahu akbar”, et posa son pied sur leur cou. »

Muslim rapporte d’après ‘A’ishah que le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — ordonna qu’on lui apporte un bélier cornu afin qu’il l’offre en sacrifice. Il dit : « ‘A’ishah, donne-moi le couteau. » Puis il dit : « Aiguise-le sur une pierre. » Elle le fit. Ensuite, il prit le couteau et le bélier, le coucha et se prépara à l’immoler. Il dit : « Au nom d’Allah. Ô Allah, accepte ce sacrifice de Muhammad, de la famille de Muhammad et de la Ummah de Muhammad. » Puis il l’immola. (Musnad Ahmad)

At-Tirmidhi rapporte que Jabir ibn ‘Abdullah a dit : « J’étais présent avec le Prophète — paix et bénédictions sur lui — le Jour du Sacrifice, au lieu de prière. Lorsqu’il eut terminé son sermon, il descendit de sa chaire, et on lui apporta un bélier que le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — immola de sa propre main. Il dit : “Au nom d’Allah, Allah est le Plus Grand. Ceci est offert en mon nom et au nom de ceux de ma Ummah qui n’ont pas offert de sacrifice.” » (Abu Dawud et At-Tirmidhi)

Dans certains récits, les mots suivants sont ajoutés : « Ô Allah, ceci vient de Toi et T’est destiné. » « Allahumma minka » — Ô Allah, ceci vient de Toi — signifie : ce sacrifice est un don et une subsistance qui me sont parvenus de Toi. « Laka » — à Toi — signifie : il est voué sincèrement à Toi seul.