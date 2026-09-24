Aborder le sujet de ramadan et le jeûne revient à plonger au cœur d’une période d’adoration particulièrement intense pour les musulmans du monde entier. Cette période est marquée par l’abstinence, la prière et l’apprentissage de la maîtrise de soi et de la discipline, afin de devenir de meilleures personnes, plus accomplies et spirituellement purifiées. Le mois de Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire. C’est un mois sacré durant lequel le Glorieux Coran, la Parole d’Allah, fut révélé pour la première fois au Messager d’Allah, Muhammad ﷺ, vers 610 de notre ère.

Les musulmans jeûnent durant le Ramadan depuis plus de 1 420 ans, depuis qu’Allah Tout-Puissant leur en a prescrit le jeûne dans le Glorieux Coran :

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous appreniez à vous préserver. »

(Al-Baqara, 2:183)

Ce verset montre clairement que les musulmans ne furent pas les premiers à jeûner. Allah avait prescrit le jeûne à de nombreuses communautés avant l’envoi de Muhammad ﷺ comme prophète.

1. Une tradition prophétique universelle

Le Coran nous apprend que lorsque Zakariyâ عليه السلام invoqua Allah et Lui demanda de lui accorder une descendance, il lui fut ordonné de s’abstenir de parler pendant trois jours. De même, Maryam, la mère de Jésus عليهما السلام, reçut également d’Allah l’ordre de jeûner de la même manière lorsqu’elle tomba enceinte.

Notre Prophète Muhammad ﷺ nous a également enseigné que Dâwûd (David) عليه السلام avait pour habitude de jeûner un jour sur deux. Il est rapporté que Jésus عليه السلام jeûna quarante jours et quarante nuits dans Matthieu 4:2. Le jeûne a toujours compté parmi les pratiques des personnes pieuses à travers l’histoire humaine.

En islam, le jeûne constitue l’une des prescriptions fondamentales, avec ses caractéristiques morales et spirituelles propres. Les autres piliers et prescriptions fondamentales sont les suivants :

L’attestation de foi : déclarer que nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah Seul et que Muhammad est Son dernier Messager.

déclarer que nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah Seul et que Muhammad est Son dernier Messager. Les cinq prières quotidiennes : à l’aube, à midi, dans l’après-midi, au coucher du soleil et la nuit.

à l’aube, à midi, dans l’après-midi, au coucher du soleil et la nuit. La zakat : l’aumône obligatoire que le musulman doit verser une fois par an, à hauteur de 2,5 % de ses biens, au profit des pauvres et des nécessiteux.

l’aumône obligatoire que le musulman doit verser une fois par an, à hauteur de 2,5 % de ses biens, au profit des pauvres et des nécessiteux. Le pèlerinage à La Mecque : une fois dans la vie, pour ceux qui en ont les capacités physique et financière.

Ces obligations religieuses sont autant d’étapes au cours desquelles le croyant nourrit son âme de l’amour de Dieu et de l’aspiration à la vertu. De même que nous nourrissons notre corps par la nourriture et la boisson à différents moments de la journée, nous nourrissons notre âme cinq fois par jour par la prière.

2. Qu’est-ce que le jeûne ?

Au sens littéral et juridique, le jeûne consiste à s’abstenir complètement de manger, de boire et d’avoir des rapports intimes entre l’aube et le coucher du soleil. Il consiste également à s’abstenir de commettre toute forme de péché, qu’il soit majeur ou mineur, durant le mois de Ramadan.

Cela ne signifie pas que le jeûne ne puisse être pratiqué à d’autres moments de l’année. Le jeûne comporte de grandes vertus de manière générale, mais durant ce mois sacré, il constitue un commandement d’Allah que doit accomplir tout musulman ayant atteint la puberté et étant, bien entendu, physiquement capable de jeûner.

Ceux qui, pour des raisons valables (maladie, voyage, vieillesse), ne peuvent pas jeûner peuvent manger et boire, mais ils doivent néanmoins se maîtriser et éviter de commettre des péchés. Eux aussi vivent et partagent l’expérience spirituelle avec leurs frères et sœurs musulmans.

3. L’expérience spirituelle et l’école pratique du Ramadan

Le jeûne du Ramadan est une grande expérience spirituelle, une occasion de réflexion et de discipline, ainsi qu’une nouvelle possibilité d’exprimer sa gratitude pour les innombrables bienfaits et la guidance qu’Allah nous accorde. C’est une occasion de manifester son engagement envers Allah Tout-Puissant, un mois de miséricorde, de tolérance, de pardon et de purification des erreurs du passé.

Il nous fait prendre conscience de la fragilité de l’être humain et de sa dépendance à l’égard d’Allah. Il nous ouvre les yeux et nous permet de faire personnellement l’expérience de ce que les plus démunis, les pauvres et les affamés endurent et vivent au quotidien.

Dans cette véritable école, les croyants apprennent :

L’amour sincère et la piété : Le jeûne nourrit chez l’individu une espérance ardente en Dieu et l’imprègne des vertus d’une adoration sincère.

Le jeûne nourrit chez l’individu une espérance ardente en Dieu et l’imprègne des vertus d’une adoration sincère. La patience et l’altruisme : Il constitue une leçon concrète de modération, offrant à l’âme la transparence nécessaire pour s’élever.

Il constitue une leçon concrète de modération, offrant à l’âme la transparence nécessaire pour s’élever. L’unité et l’égalité : Il crée une atmosphère de fraternité et de cohésion entre tous ceux qui y participent.

Il crée une atmosphère de fraternité et de cohésion entre tous ceux qui y participent. La gestion avisée : Il enseigne une nouvelle manière d’épargner avec sagesse et de gérer sainement son budget, plutôt que de gaspiller dans la démesure.

4. Le jeûne et la maîtrise de soi

Pendant onze mois, les musulmans mangent et boivent avec modération, conformément aux enseignements de l’islam. Mais durant le mois de Ramadan, ils renouvellent leur maîtrise de soi et apprennent à réguler leurs habitudes en résistant à leurs désirs, plutôt que de devenir leurs esclaves.

La personne qui jeûne doit surmonter la faim et la soif et maintenir tous ses désirs sous contrôle. De nombreux péchés et crimes commis dans nos sociétés sont causés par l’incapacité des individus à faire taire ou à maîtriser leurs pulsions physiques ou émotionnelles. Les pécheurs et les criminels sont généralement des personnes qui se sont révélées faibles face à leurs passions. L’école du Ramadan entraîne ceux qui jeûnent correctement à dépasser ces penchants.

5. Les bienfaits du jeûne pour la santé

Nous croyons que l’être humain est constitué d’un corps et d’une âme. Tandis que le jeûne purifie l’esprit, il purifie également l’enveloppe corporelle.

Le jeûne présente de nombreux bienfaits avérés pour la santé et contribue à améliorer le fonctionnement global de l’organisme :

Il donne au système digestif l’occasion indispensable de se reposer.

Il entraîne une diminution des graisses et des réserves énergétiques excessives, favorisant une perte de poids saine et bénéfique.

Il constitue une excellente mesure préventive ainsi qu’un traitement naturel pour certains troubles du système digestif et du côlon, où l’accumulation de toxines provoque des désagréments. Il a été démontré que le jeûne s’avère efficace dans le soulagement de certaines affections liées à l’estomac et aux intestins.

Conclusion

L’arrivée du mois de Ramadan est accueillie par les musulmans avec une immense joie, tandis que son départ est vécu avec tristesse, avec toutefois la consolation que le prochain cycle du Ramadan reviendra certainement l’année suivante.

Puisse Allah nous bénir et nous pardonner nos péchés passés durant ce mois sacré ! Puisse-t-Il nous donner la force d’accomplir correctement le jeûne qui nous incombe ! Et puisse-t-Il bénir toute la Umma de Muhammad ﷺ !