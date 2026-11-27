L’arrivée de l’Aïd est une invitation divine à entrer dans un univers de joie, de bonheur et de pureté spirituelle. C’est un moment de transition profonde, où les efforts soutenus dans l’adoration — qu’il s’agisse du jeûne du Ramadan ou des sacrifices accomplis à l’occasion du Hajj — trouvent leur aboutissement dans une célébration collective de la foi.

Dire « Réjouissons-nous à l’occasion de l’Aïd », c’est faire écho à un appel céleste qui transcende les circonstances de notre existence terrestre. Dans le parcours du croyant, la joie n’est pas simplement une émotion passagère, liée à l’absence de difficultés ; elle constitue plutôt un acte conscient d’adoration et une manifestation de gratitude envers le Créateur. En accueillant la joie de l’Aïd, nous ne faisons pas abstraction des épreuves du monde. Au contraire, nous fortifions nos âmes afin de mieux les affronter, avec la certitude qu’après chaque difficulté vient la facilité.

Le fondement spirituel de la joie

Le fondement de cette joie est clairement énoncé dans le Coran, qui enseigne que se réjouir de la guidance de l’islam et de la miséricorde d’Allah vaut mieux que toute accumulation de biens matériels.

« Dis : “Qu’ils se réjouissent donc de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde ; voilà qui est bien meilleur que tout ce qu’ils amassent.” »

(Sourate Yûnus)

Lorsque nous célébrons l’Aïd, nous célébrons le fait qu’Allah nous a choisis pour recevoir Sa guidance et nous a permis d’accomplir les rites de dévotion. La célébration de l’Aïd constitue donc l’expression suprême du shukr (la gratitude). C’est un moment où les cœurs sont appelés à se réconcilier et où les âmes doivent faire preuve de sincérité les unes envers les autres, renouvelant ainsi le pacte de fraternité islamique : un lien qui incite les croyants à s’entraider dans les bonnes œuvres et à faire front commun contre l’oppression.

Préférer la Sunna au pessimisme

Au fil de l’histoire, une certaine culture du pessimisme a parfois assombri l’esprit festif de l’Ummah. Le poète Abû At-Tayyib Al-Mutanabbî a notamment inauguré une tradition reprise par des poètes ultérieurs, en composant des vers empreints de pessimisme dans lesquels il déplorait sa situation à l’occasion de l’Aïd. Cette tendance à la lamentation se retrouve également dans certains discours contemporains : la douloureuse réalité de l’Ummah conduit certains à rejeter la joie de l’Aïd tant qu’une victoire totale n’a pas été remportée.

Si la préoccupation pour les souffrances de nos frères et sœurs musulmans témoigne d’une foi véritable, laisser cette préoccupation étouffer la joie de l’Aïd revient à s’éloigner de la Sunna prophétique. Le Prophète Muhammad ﷺ était celui qui se souciait le plus de son Ummah ; pourtant, il veillait scrupuleusement à préserver le caractère sacré de l’Aïd en tant que journée de réjouissance. Il encourageait la joie, les rires et les divertissements licites.

« Laisse-les, ô Abû Bakr ! Car chaque peuple a sa fête, et ceci est notre fête. »

(Le Prophète Muhammad ﷺ)

La sagesse psychologique de la « pause »

La pause qu’offre l’Aïd recèle une profonde sagesse psychologique. Les âmes humaines peuvent s’épuiser sous le poids des luttes incessantes menées pour une juste cause. Un sérieux permanent et un chagrin continuel peuvent conduire à l’épuisement spirituel.

Dans Son infinie sagesse, Allah sait que nous avons besoin de moments de répit. De même qu’Il a accordé tranquillité et sérénité aux croyants lors de la bataille d’Uhud, l’Aïd constitue aujourd’hui un moyen divin d’offrir à l’ensemble de l’Ummah un moment de ressourcement. En renouvelant notre état d’esprit par la joie et en retrouvant une certaine innocence enfantine, nous renforçons la résilience de notre âme, renouvelons notre détermination et élevons nos aspirations.

Des démarches concrètes pour une célébration pleine de sens

Pour véritablement nous réjouir à l’occasion de l’Aïd, nous devons transformer cette joie, qui relève d’abord d’un sentiment personnel, en une force collective. Cela passe par des actions concrètes :

Purification intérieure : La véritable joie ne peut s’épanouir dans un cœur accablé par l’envie ou la rancœur. L’Aïd est une occasion idéale de renouer les liens brisés et de faire tomber les barrières entre frères et sœurs.

La véritable joie ne peut s’épanouir dans un cœur accablé par l’envie ou la rancœur. L’Aïd est une occasion idéale de renouer les liens brisés et de faire tomber les barrières entre frères et sœurs. Accomplissement des obligations sociales : Une célébration digne de ce nom implique également de respecter les concessions légales (rukhas) qu’Allah nous a accordées. En distribuant la zakât al-fitr ou la viande du sacrifice de l’Udhiyah, nous contribuons à réduire les inégalités entre les personnes aisées et les plus démunies, afin que l’Aïd soit accessible à toute la communauté et ne devienne pas un luxe réservé aux plus fortunés.

Une célébration digne de ce nom implique également de respecter les concessions légales (rukhas) qu’Allah nous a accordées. En distribuant la zakât al-fitr ou la viande du sacrifice de l’Udhiyah, nous contribuons à réduire les inégalités entre les personnes aisées et les plus démunies, afin que l’Aïd soit accessible à toute la communauté et ne devienne pas un luxe réservé aux plus fortunés. Refuser le désespoir : Le contexte mondial actuel donne souvent l’impression qu’une coalition de forces exerce une pression sur le monde musulman. Se résigner à cette amertume revient à offrir une victoire à ceux qui souhaitent voir l’Ummah s’affaiblir. Se réjouir devient alors un acte de résistance, qui affirme que notre bonheur trouve sa source dans notre relation avec le Créateur.

Le contexte mondial actuel donne souvent l’impression qu’une coalition de forces exerce une pression sur le monde musulman. Se résigner à cette amertume revient à offrir une victoire à ceux qui souhaitent voir l’Ummah s’affaiblir. Se réjouir devient alors un acte de résistance, qui affirme que notre bonheur trouve sa source dans notre relation avec le Créateur. Entretenir l’espoir : De même que l’aube succède inévitablement à la nuit la plus sombre, les épreuves actuelles du monde musulman ne sont pas éternelles. Nous devons considérer les actions courageuses de ceux qui œuvrent pour la justice comme autant de lueurs d’espoir à l’horizon.

Conclusion

« Réjouissons-nous à l’occasion de l’Aïd » est un appel à revenir à l’essence même de notre foi. C’est une journée pour célébrer la perfection de notre religion, la clarté de notre guidance et l’immensité de la miséricorde d’Allah.

En choisissant la joie, nous choisissons la foi plutôt que la peur, et l’espoir plutôt que le désespoir. Nous honorons ainsi la Sunna du Messager d’Allah ﷺ, qui souriait même face aux épreuves les plus difficiles. Que les takbîrât résonnent non seulement dans nos mosquées, mais aussi au plus profond de nos âmes, proclamant qu’Allah est véritablement plus Grand que toutes les peines auxquelles nous pouvons être confrontés.