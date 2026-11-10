Dans son célèbre livre Al-Hikam (Les Paroles de Sagesse), le cheikh Ahmad Ibn `Ata’illah As-Sakandari dit :

« Si tu constates que ton espérance en Allah diminue lorsque tu commets une faute, sache alors que tu t’appuies sur tes œuvres, et non sur la Miséricorde d’Allah. »

Comprendre le repentir et le cheminement spirituel

Lorsque tu commences ton cheminement spirituel vers Allah, il est essentiel de réfléchir par où commencer. Beaucoup se demandent : dois-je m’appuyer sur mes bonnes actions passées pour soutenir mon cheminement ? Que dois-je emporter avec moi sur cette voie sacrée ?

Selon Ibn `Ata’, la réponse est claire : non ! Tu ne dois pas t’appuyer même sur tes bonnes actions. Ton cheminement vers Allah commence lorsque tu tournes ton cœur vers Lui, en plaçant ta confiance uniquement en Sa Miséricorde et Sa Grâce, et en espérant que Sa faveur te guidera.

Le rôle des bonnes œuvres dans la Miséricorde d’Allah

Selon Ibn `Ata’, la réponse est claire : non ! Tu ne dois pas t’appuyer même sur tes bonnes actions. Ton cheminement vers Allah commence lorsque tu tournes ton cœur vers Lui, en plaçant ta confiance uniquement en Sa Miséricorde et Sa Grâce, et en espérant que Sa faveur te guidera.

« Et si Allah s’en prenait aux gens pour ce qu’ils acquièrent (comme péchés), Il ne laisserait sur (la surface de) la terre aucun être vivant. » (An-Nahl 16 : 61)

Ainsi, recevoir la Miséricorde d’Allah ne relève pas du « mérite » ou du « droit acquis ». Il s’agit de s’en remettre à la Miséricorde et à la Grâce d’Allah, malgré nos manquements. C’est ainsi qu’il convient de commencer le cheminement.

Le repentir : première étape indispensable

Cependant, le fait de se tourner vers Allah et d’espérer Sa Miséricorde doit être accompagné du repentir pour ses fautes et ses erreurs. Selon les lois universelles d’Allah, pour que quelque chose soit déposé quelque part, il doit y avoir de la place pour l’accueillir. La foi et la lumière n’échappent pas à cette règle. Si je veux remplir mon cœur de foi, de lumière et du rappel d’Allah, je dois d’abord faire de la place en enlevant distractions, passions et attachements mondains. Ce n’est qu’ensuite que je peux remplir mon cœur de bien, comme le dit la parole soufie : purification, puis parure, puis manifestation (al-takhallī thumma al-taḥallī thumma al-tajallī).

Je dois donc commencer mon cheminement par un repentir sincère de mes manquements.

« Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès ! » (An-Nur 24 : 31)

L’espérance en la Miséricorde d’Allah : une partie essentielle du repentir

Le repentir doit être accompagné d’un sentiment d’espérance, comme l’accentue Ibn Ata’. Mais pourquoi l’espérance est-elle essentielle au repentir ? Et quel est son lien avec mon cheminement ? Ibn Ata’ répond à cela :

« Si tu constates que ton espérance en Allah diminue lorsque tu commets une faute, sache alors que tu t’appuies sur tes œuvres, et non sur la Miséricorde d’Allah. »

Cela signifie que si tu t’en remets à la Miséricorde d’Allah et que tu places ta confiance en Lui, veille à ne pas être imbu de toi-même. Ne pense pas que tu as atteint la vertu grâce à tes efforts et à tes œuvres. L’un des signes que tu t’appuies plus sur tes œuvres que sur la Miséricorde d’Allah est la diminution de ton espérance après avoir commis une faute. L’espérance en Allah doit toujours rester élevée, quelle que soit la faute.

Les quatre conditions du repentir sincère

Les savants ont mentionné quatre conditions au repentir sincère :

Le regret : ressentir un vrai remords pour la faute commise.

ressentir un vrai remords pour la faute commise. L’abstinence : cesser de commettre cette faute, en particulier si c’est une habitude répétée.

cesser de commettre cette faute, en particulier si c’est une habitude répétée. La résolution : avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dans la même faute.

avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dans la même faute. La restitution : si la faute porte sur les droits d’autrui, rendre ce qui est dû.

L’importance du repentir sincère en Islam

La première condition est le regret de la faute. Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Le regret, c’est le repentir. » (rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah)

La deuxième condition est de s’abstenir de recommencer la faute. Il serait hypocrite de continuer à commettre un péché tout en prétendant s’en repentir.

La troisième condition est de prendre une résolution sincère de ne plus retomber dans la même erreur. Le véritable repentir implique de renoncer à l’intention de commettre cette faute à l’avenir.

Mais si, Allah nous en préserve, on retombe encore dans cette même faute, la solution est de reprendre le processus de repentir : renouveler le remords, le regret et la détermination à ne plus y retomber. Rappelle-toi qu’Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux, et qu’Il accepte le repentir sincère, même s’il est répété. En réalité, Allah se réjouit du repentir de Son serviteur.

Quant à la quatrième condition, si la faute porte sur les droits des autres, il faut restituer ce qui a été pris. S’il y a eu injustice, il faut la corriger. Les savants insistent aussi sur le fait de demander pardon à ceux qui ont été lésés par nos actes.

La force de l’espérance en la Miséricorde d’Allah

Ibn `Ata’ souligne que le maintien de l’espérance en la Miséricorde d’Allah est un élément crucial du repentir. Cette espérance n’est pas seulement une condition : c’est une attitude fondamentale envers Allah.

« Ceux-là espèrent la Miséricorde d’Allah. Et Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux. » (Al-Baqarah 2 : 218)

Parfois, l’espérance diminue lorsque quelqu’un se demande : comment puis-je espérer la Grâce d’Allah après toutes ces fautes ? Cette question, en soi, est une erreur ! Penser que tes fautes sont trop grandes pour qu’Allah les pardonne contredit la croyance en la Miséricorde d’Allah. Cela mène au désespoir, qui est dangereux.

« Et qui donc désespère de la Miséricorde de son Seigneur, sinon ceux qui s’égarent ? » (Al-Hijr 15 : 56)

Quand tu perds l’espérance, tu t’appuies sur ta propre faiblesse, ta compréhension limitée et tes actions, plutôt que sur Allah. Cependant, cela ne signifie pas qu’il faut cesser d’agir et se contenter de prétendre espérer. Cela aussi est faux. S’en remettre à Allah signifie avoir l’espérance dans le cœur tout en continuant d’agir conformément à Ses ordres.

Pourquoi nous ne devons jamais désespérer de la Miséricorde d’Allah

Ibn `Ata’ est clair : quelle que soit la gravité de la faute, nous ne devons jamais désespérer de la Miséricorde d’Allah. Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) nous a rassurés :

« Celui qui s’est repenti d’un péché est comme celui qui n’a jamais péché. » (rapporté par Ibn Majah)

Il a également dit : « Allah – exalté soit-Il – dit : “Ô fils d’Adam, tant que tu M’invoques et que tu espères en Moi, Je te pardonnerai ce que tu as fait, et Je n’y prêterai pas attention. Ô fils d’Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu Me demandes pardon, Je te pardonnerais, et Je n’y prêterais pas attention. Ô fils d’Adam, si tu venais à Moi avec des péchés remplissant presque la terre, puis que tu Me rencontres sans M’avoir rien associé, Je viendrais à toi avec un pardon presque équivalent.” » (rapporté par At-Tirmidhi)

L’équilibre entre espérance et crainte dans le repentir

Ainsi, la gravité de nos fautes ne doit pas affecter notre espérance. Nous devons simplement nous résoudre à nous repentir sincèrement devant Allah et attendre Sa Miséricorde. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a aussi dit : « Allah – exalté soit-Il – dit : “Je suis tel que Mon serviteur pense que Je suis. Qu’il pense de Moi ce qu’il veut.” » (rapporté par Al-Bukhari et Muslim)

Ibn `Ata’ nous rappelle que si nous constatons que notre espérance diminue après avoir commis une faute, cela montre que nous comptons sur nos œuvres plutôt que sur la Miséricorde d’Allah. Cela rejoint le sens d’un hadith où le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Nul d’entre vous n’entrera au Paradis grâce à ses œuvres seules. » Les Compagnons demandèrent : « Même pas toi, ô Messager d’Allah ? » Il répondit : « Même pas moi, à moins qu’Allah ne me couvre de Sa Grâce et de Sa Miséricorde. »

Ce hadith renforce l’idée que nous ne devons pas nous fier à nos œuvres mais plutôt compter sur la Miséricorde d’Allah. Ibn `Ata’ transmet la même sagesse dans ses paroles.

Maintenir l’équilibre entre espérance et crainte

Cependant, notre espérance ne doit pas se transformer en sentiment d’immunité, comme si nous étions assurés du salut quoi que nous fassions.

« Et ils disent : “Le Feu ne nous touchera que pendant un nombre de jours déterminé.” » (Al-Baqarah 2 : 80)

Ce verset fut révélé à propos de certaines communautés qui se croyaient peuple élu d’Allah, quelles que soient leurs actions. Aujourd’hui, certains musulmans ont un raisonnement similaire, pensant que, tant qu’ils sont musulmans, ils peuvent tout faire et échapper au châtiment. Allah met en garde :

« Ne se sentent en sécurité contre le stratagème d’Allah que les gens perdus. » (Al-A`raf 7 : 99)

L’espérance ne doit pas se transformer en faux sentiment de sécurité. La seule véritable garantie du Paradis réside dans une foi sincère et des actions droites.

Abu Bakr As-Siddiq (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Je ne me sentirais pas à l’abri du stratagème d’Allah, même si l’un de mes pieds se trouvait déjà au Paradis et l’autre encore à l’extérieur. »

Trouver l’équilibre entre espérance et crainte

Dans le repentir, l’équilibre est essentiel. Il consiste à se repentir sincèrement tout en maintenant à la fois l’espérance en la Miséricorde d’Allah et la crainte révérencielle de Sa Puissance et de Sa Justice.

Certains mécréants sont prisonniers du désespoir, pensant que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Allah dit :

« Ton Seigneur s’est prescrit à Lui-même la Miséricorde : si l’un de vous fait un mal par ignorance, puis se repent après cela et s’amende, alors Il est, certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. » (Al-An`am 6 : 54)

Le pécheur est celui qui rejette cette offre divine de repentir. La clé est de trouver l’équilibre entre espérance et crainte.

Conclusion : le chemin vers la transformation spirituelle

Ainsi, la première étape sur ce chemin est d’affermir ton espérance en la Miséricorde d’Allah et de tourner ton cœur vers Lui. C’est le début de ton cheminement spirituel.

Par Jasser Auda