Allah, le Très-Haut, dit dans le verset 15:22 du Coran :

﴿وَأَرۡسَلۡنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَسۡقَيۡنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمۡ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ﴾ [الحجر: 22]

« Et Nous avons envoyé les vents fécondants, puis fait descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons, et vous n’en êtes pas les gardiens. » [traduction rapprochée, d’après Saheeh International]

Allah nous a gratifiés de cette bénédiction divine en nous indiquant la merveilleuse source de l’eau, comme mentionné dans ce verset. Sa bénédiction de l’eau ne concerne pas seulement les êtres humains mais aussi les animaux, les plantes et toutes les autres créatures vivant sur terre, comme nous le voyons dans d’autres versets du Coran.

Il est dit dans les versets 16:10-11 :

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗۖ لَّكُم مِّنۡهُ شَرَابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: 10]

« C’est Lui qui fait descendre du ciel une eau dont vous avez à boire et dont [poussent] les plantes parmi lesquelles vous faites paître vos troupeaux. »

﴿يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ﴾

« Il fait pousser pour vous, grâce à elle, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. »

Des versets similaires sont les versets 25:48-49 :

﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ طَهُورًۭا﴾ [الفرقان: 48]

« Et c’est Lui qui envoie les vents comme annonceurs de Sa miséricorde. Et du ciel Nous faisons descendre une eau pure. »

﴿لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةًۭ مَّيْتًۭا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَـٰمًۭا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًۭا﴾ [الفرقان: 49]

« Afin de revivifier par elle une terre morte et d’en abreuver une multitude de bêtes et d’êtres humains que Nous avons créés. »

Le rôle de ar-riyâḥa lawâqiḥa (ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ)

La première partie du verset 15:22 est :

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ﴾

« Et Nous avons envoyé les vents fécondants. »

L’expression arabe ar-riyâḥa lawâqiḥa (ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ) est traduite par de nombreux commentateurs par « vents fécondants » (fertilizing winds). Le terme lawâqiḥ (لَوَٰقِحَ ; fécondants) qualifie le mot ar-riyâḥ (ٱلرِّيَـٰحَ ; vents) mentionné dans ce verset. Lawâqiḥ a également été traduit par : « fécondants » (Yusuf Ali) ou « fécondants/impregnants » [Dr. Ghali], qui sont tous synonymes de « fertilisants ». On peut donc dire qu’Allah envoie des vents dotés de ces caractéristiques et fait descendre ensuite la pluie du ciel.

En prenant en compte l’ensemble de ces traductions, le terme lawâqiḥ, littéralement, renvoie aux trois rôles suivants des vents :

Féconder deux substances pour former une nouvelle substance (les nuages, en l’occurrence), à l’image du « zygote » chez l’être humain et l’animal ;

pour former une nouvelle substance (les nuages, en l’occurrence), à l’image du « zygote » chez l’être humain et l’animal ; Produire des fertilisants pour les plantes, les cultures, etc. ;

pour les plantes, les cultures, etc. ; Féconder (polliniser) les plantes.

Il est à noter qu’Allah dit d’abord : « Et Nous avons envoyé les vents fécondants » puis ensuite : « et Nous avons fait descendre du ciel une eau ». Il est évident que le ciel doit d’abord être chargé de nuages avant que l’eau n’en soit envoyée. Il y a donc un lien entre l’énoncé « Nous avons envoyé les vents fécondants » et la formation des nuages dans le ciel. Ce lien est clairement mentionné dans le verset 30:48 du Coran :

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًۭا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًۭا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

« C’est Allah qui envoie les vents, qui alors soulèvent des nuages. Puis Il les étend dans le ciel comme Il veut et les met en masses. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, lorsqu’Il l’en fait tomber sur qui Il veut parmi Ses serviteurs, ceux-ci se réjouissent aussitôt. »

Les interprétations existantes

Les interprétations existantes de l’expression « vents fécondants » se concentrent pour l’essentiel sur la « formation des nuages et de la pluie dans le ciel » et ne s’attardent pas sur la question de la production de fertilisants. Certains commentateurs l’expliquent comme « la fécondation des nuages en pluie ». D’autres y voient « des vents fécondés par la pluie » ou « des vents contenant les nuages et la pluie ». Ibn Kathîr et Ma‘âriful-Qur’ân offrent, à cet égard, des interprétations plus complètes que la plupart des autres.

Selon Ibn Kathîr :

« [Cela signifie] la fécondation des nuages afin qu’ils donnent la pluie, et la fécondation des arbres afin qu’ils ouvrent leurs feuilles et leurs fleurs. Ces vents sont mentionnés ici au pluriel parce qu’ils produisent des résultats, contrairement au vent stérile (ar-rîḥ al-‘aqîm, 51:41), qui est mentionné au singulier et qualifié de stérile car il ne produit rien ; en effet, des résultats ne peuvent apparaître que lorsqu’il y a deux choses ou plus. ‘Abd Allah ibn Mas‘ûd a dit : « Le vent est envoyé portant l’eau du ciel, puis il féconde les nuages jusqu’à ce que la pluie commence à tomber en abondance, tout comme le lait de la chamelle pleine se met à couler généreusement. » C’était également l’avis d’Ibn ‘Abbâs, Ibrâhîm An-Nakha‘î et Qatâda. Ad-Dahhâk a dit : « Allah l’envoie aux nuages ; il les féconde et ils se remplissent d’eau. » ‘Ubayd ibn ‘Umayr Al-Laythî a dit : « Allah envoie le vent qui remue la terre, puis Allah envoie le vent qui élève les nuages, puis Allah envoie le vent qui forme les nuages, puis Allah envoie le vent fécondant qui pollinise les arbres. » »

Ma‘âriful-Qur’ân l’interprète sous le titre : « Disposition divine de l’approvisionnement en eau » :

« Il est d’abord mentionné dans le verset comment la puissance divine a mis en mouvement un système unique de distribution de l’eau de mer sur toute la surface de la terre, en créant des vapeurs dans la mer, lesquelles engendrent la substance des pluies, et, par-dessus cela, en faisant souffler les vents qui transforment ces vapeurs en nuages, les rendant comme des plates-formes semblables à des montagnes, chargées d’eau. »

Toutes les interprétations des « vents fécondants » peuvent être résumées ainsi : ce sont des vents qui :

fécondent les nuages pour qu’ils donnent la pluie,

remplissent les nuages d’eau,

sont fécondés par la pluie,

contiennent les nuages et la pluie,

sont fécondés et deviennent pleins d’eau,

remuent la terre,

soulèvent les vapeurs d’eau,

élèvent les nuages,

forment les nuages, et

pollinisent les arbres.

Toutes ces interprétations portent principalement sur la « formation des nuages et de la pluie », à quelques exceptions près qui mentionnent la fécondation et la pollinisation des arbres. Récemment, la « formation des nuages » a été expliquée selon la science de la météorologie via les médias électroniques. Cependant, la production d’engrais (fertilisants), dans ce contexte, n’a encore été prise en compte par aucun traducteur ou commentateur.

Dans cet article, les trois rôles de ar-riyâḥa lawâqiḥa (ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ) sont expliqués à la lumière des connaissances de la science météorologique.

La météorologie à propos des vents fécondants (lawâqiḥ)

La science de la météorologie nous donne une compréhension claire de la formation des nuages. De plus, nous savons que les éclairs provoquent un changement chimique des molécules d’azote dans l’air et des molécules d’eau de la vapeur, conduisant à la formation de fertilisants. En étudiant cette science, nous trouvons de meilleures interprétations des « vents fécondants » mentionnés dans le verset 15:22, en accord avec le sens littéral de lawâqiḥ.

Le mélange de gaz qui constitue l’atmosphère terrestre est appelé air. L’azote représente 78 % de ce mélange, associé à l’oxygène (21 %), la vapeur d’eau (variable), l’argon (0,9 %), le dioxyde de carbone (0,04 %) et des gaz traces. Nous savons que l’eau présente dans les océans et les rivières s’évapore en été et s’échappe dans l’air. Ainsi, la vapeur d’eau est l’un des composants de l’air. Elle occupe un pourcentage très faible de l’atmosphère terrestre. La fumée est présente dans notre atmosphère en raison de la combustion des carburants ainsi que des volcans, des chaudières à charbon, etc. En outre, des particules de poussière sont également présentes dans notre atmosphère, que nous pouvons observer lorsqu’un rayon de lumière traverse une pièce sombre. La fumée et les particules de poussière occupent moins de 1 % de l’atmosphère terrestre.

D’autres particules, comme la poussière et la fumée, le pollen, les impuretés et le sel marin (provenant du déferlement des vagues) sont également en suspension dans l’air.

Qu’est-ce donc que le vent ? Le vent est le mouvement de l’air, provoqué par le réchauffement inégal de la Terre par le soleil, par la rotation de la Terre, et par la différence de pression entre deux régions. Les vents vont de la brise légère aux phénomènes naturels violents comme les ouragans, les tornades et les orages. Il a été observé que les vents contiennent :

les composants nécessaires à la formation des nuages,

les composants nécessaires à la production de fertilisants, et

les composants nécessaires à la pollinisation des plantes.

La formation des nuages

Les vents jouent un rôle important dans la formation des nuages, car ils transportent la vapeur d’eau des mers et des océans vers les couches supérieures de l’atmosphère. Cependant, les molécules d’eau de cette vapeur doivent se rassembler et se condenser pour former des nuages. Les particules de poussière fournissent une surface sur laquelle la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère peut se condenser. Chaque particule de poussière agit comme un « noyau » pour la condensation de la vapeur d’eau, formant ainsi une « goutte de nuage ».

Toutefois, une particule de poussière ne peut servir de noyau de condensation que si sa taille est d’environ 0,2 micron. Cette particule est alors appelée « noyau de condensation » ; au pluriel : noyaux, et, en termes scientifiques, noyaux de condensation des nuages (Cloud Condensation Nuclei), abrégés en « CCN ». La taille d’une goutte de nuage est environ 100 fois supérieure à la taille d’un noyau CCN.

De la même manière que le noyau est le centre d’une cellule en biologie, le noyau de nuage est le centre de la goutte de nuage. La formation d’une « goutte de nuage » peut être comparée à la formation d’un « zygote » par la fécondation d’un gamète mâle (spermatozoïde) et d’un gamète femelle (ovule) chez les humains et les animaux, ou à la fécondation d’un pollen et d’un stigmate chez les plantes.

D’autres particules solides, semblables à la poussière – pollen, impuretés, fumée et sel marin – jouent également le rôle de noyaux pour la formation des gouttes de nuages. Cependant, ces particules ne peuvent servir de CCN que si elles ont une taille adéquate (0,2 micron). Un ensemble de gouttes de nuages se rassemble pour former des nuages. Lorsque ces nuages ne peuvent plus contenir les gouttes d’eau en raison de la saturation, elles tombent sur la terre sous forme de pluie.

La formation des fertilisants

L’azote est un nutriment essentiel pour les plantes et les autres organismes, car il constitue un élément fondamental des acides nucléiques, des acides aminés et des protéines. C’est aussi le gaz le plus abondant de l’atmosphère terrestre, représentant environ 78 % de sa composition. Malgré cette abondance, l’azote atmosphérique (N₂) n’est pas directement disponible pour la plupart des formes de vie, car, sous cette forme fortement liée, il est très peu réactif avec d’autres molécules. Seules quelques formes de vie peuvent l’utiliser directement tel quel. Les autres organismes ont besoin que l’azote soit transformé en composés plus réactifs, tels que les nitrates (NO₃⁻) ou l’ammoniac (NH₃), pour pouvoir l’utiliser comme fertilisant.

La chaleur intense produite par un éclair peut briser une molécule d’azote et libérer deux atomes d’azote. Ces atomes d’azote libres peuvent alors se lier à des atomes d’oxygène pour former des oxydes d’azote qui, en se dissolvant dans les gouttes de pluie, deviennent des nitrates. L’azote libéré par l’éclair peut également se lier à l’hydrogène atmosphérique pour former de l’ammoniac. Ces composés azotés solubles tombent ensuite sur la terre avec la pluie, fournissant des fertilisants naturels – produits par les éclairs – pour l’herbe, les herbes sauvages, les cultures et autres plantes.

La pollinisation des plantes par les vents

La pollinisation est l’acte de transférer les grains de pollen de l’anthère mâle d’une fleur vers le stigmate femelle. Les grains de pollen sont transportés par le vent, l’eau, les oiseaux, les abeilles, les insectes, les papillons, les chauves-souris, etc. Nous savons que les grains de pollen provenant des fleurs, transportés par les vents, restent en suspension dans l’atmosphère pendant de longues périodes. Certains d’entre eux jouent le rôle de CCN lors de la formation des gouttes de nuages dans les couches supérieures de l’atmosphère.

Les grains de pollen transportés par le vent dans les couches inférieures de l’atmosphère contribuent à la pollinisation des plantes. Beaucoup des cultures les plus importantes au monde sont pollinisées par le vent : blé, riz, maïs, seigle, orge, avoine, etc.

Conclusion

Après avoir étudié la science météorologique à propos du verset 15:22 du Coran, nous trouvons trois interprétations (extensions de sens) de ar-riyâḥa lawâqiḥa (ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ), « vents fécondants » :

Ils fécondent deux de leurs composants – les noyaux de condensation des nuages (CCN) et la vapeur d’eau – pour former des « gouttes de nuage », puis rassemblent ces gouttes en nuages, d’où la pluie est ensuite envoyée sur terre ;

Ils produisent des fertilisants – nitrates et ammoniac – à travers une série de réactions chimiques entre l’azote, l’oxygène et l’hydrogène, après rupture des liaisons chimiques des molécules d’azote par les éclairs ;

Ils contribuent à la pollinisation des plantes, en transportant le pollen jusqu’au stigmate.

Il convient de noter que, selon le verset 15:22, Allah fait descendre du ciel une eau dont nous buvons. Il pourrait sembler inutile, à ce stade, d’inclure la deuxième interprétation des vents fécondants. Cependant, Allah a mentionné dans d’autres versets que, par la pluie, Il fait pousser la végétation, les cultures, les plantes, les fruits, etc. Ainsi, la deuxième interprétation – la production de fertilisants – mérite également d’être prise en compte. La troisième interprétation est le rôle très courant des vents, même s’il n’est pas directement lié aux nuages et à la pluie.

L’essentiel est que nous pouvons déployer des efforts pour comprendre et interpréter le message d’Allah à partir des connaissances dont nous disposons. Nous pouvons avoir raison ou tort, réussir ou non à atteindre des résultats fructueux par nos efforts. Mais Allah sait mieux.

Par le Prof. Dr Md. Mamunur Rashid