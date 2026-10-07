« N’est-ce point par l’évocation d’Allah que les cœurs s’apaisent ? » (Ar-Raʿd, 13:28)

Dans le dernier article de cette série, nous achevons notre réflexion sur ce que nous devons accomplir sur le chemin qui mène à la sérénité du cœur, en nous arrêtant sur l’évocation d’Allah.

Lorsque nous cherchons à comprendre pourquoi nous sommes si souvent préoccupés, pourquoi nous ressentons un trouble intérieur ou pourquoi nous sommes tristes, nous devons revenir à notre cœur.

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit :

« Ne parlez pas trop sans évoquer et mentionner Allah, car parler excessivement sans mentionner Allah endurcit le cœur, et l’homme le plus éloigné d’Allah est celui dont le cœur est dur. » (At-Tirmidhî)

Subhân Allah ! Notre cœur s’endurcit lorsque nous cessons d’évoquer Allah. La nourriture du cœur est l’évocation d’Allah. Lorsque nous cessons de nous souvenir de Lui, il n’est donc pas étonnant que nous nous sentions abattus sans raison apparente.

Le savant musulman Ibn al-Qayyim a déclaré :

« Il y a dans le cœur une dureté qui ne peut être adoucie que par l’évocation d’Allah. Le serviteur doit donc traiter la dureté de son cœur par l’évocation d’Allah. »

Pour ceux d’entre nous qui ont le sentiment que l’islam lui-même est devenu pesant, considérons la réponse que le Prophète Muhammad ﷺ donna à un homme qui lui dit :

« Ô Messager d’Allah, les prescriptions de l’islam me paraissent nombreuses à retenir ; indique-moi donc une chose à laquelle je puisse m’attacher. »

Le Prophète ﷺ répondit :

« Que ta langue ne cesse jamais d’être humide par l’évocation d’Allah. » (At-Tirmidhî)

Et quel est l’effet de cette évocation ? Elle agit comme un polissoir qui débarrasse le cœur de sa rouille et fait que nous soyons nous-mêmes mentionnés par Allah, le Très-Haut.

Allah nous dit dans ce magnifique hadith qudsî :

« Je suis tel que Mon serviteur pense de Moi, et Je suis avec lui lorsqu’il M’évoque. S’il M’évoque en lui-même, Je l’évoque auprès de Moi ; et s’il M’évoque dans une assemblée, Je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Alors, qu’est-ce exactement que l’évocation ?

L’évocation d’Allah comprend les formules de dhikr prescrites, comme le fait de dire Subhân Allah, Lâ ilâha illâ Allah, etc. Mais elle englobe également toute action accomplie en lien avec Allah ou toute action qui consiste à mentionner Allah.

Tout ce que vous faites en gardant Allah à l’esprit — avoir une bonne opinion de Lui, donner une aumône avec l’intention précise de la faire pour Sa cause, faire une douʿa (invocation), etc. — relève du dhikr.

Les différentes formes de dhikr

Soyons plus précis. Quelles sont les choses que nous pouvons accomplir et qui relèvent du dhikr ?

1. L’intention

Comme nous l’avons dit dans l’article consacré à l’obtention de l’amour d’Allah, nous devons nous investir pleinement dans les bonnes œuvres.

Cela dit, lorsque nous accomplissons une bonne action, nous devons toujours essayer de garder à l’esprit que nous la faisons pour Allah. Parlez à Allah pendant que vous accomplissez cette bonne œuvre. Demandez-Lui de l’accepter de votre part et de vous permettre d’accomplir davantage de bien.

Ajoutez-y différentes intentions : l’accomplir pour Allah, suivre la Sunna (la tradition du Prophète), aider vos frères et sœurs musulmans ainsi que les autres personnes. Plus vous vous souvenez d’Allah, plus Il se souviendra de vous. Et vous en ressentirez nécessairement les effets dans votre vie.

Souvenez-vous-en : lorsque nous faisons le bien, nous devons le faire avec le cœur. Nous accomplissons probablement déjà certaines actions : donner ici et là une aumône, faire des douʿas, etc. Mais nous les accomplissons parfois sans y engager véritablement notre cœur, sans ressentir que nous faisons cela pour Allah.

Nous devons accomplir ces actes en sachant qu’ils constituent un remède à ce qui se trouve dans nos cœurs et que, lorsque nous nous sentons abattus, nous devons nous tourner vers eux — qu’il s’agisse d’aider les autres ou d’implorer Allah dans notre sujûd (prosternation).

2. Se tourner vers Lui

« Celui qui vient à Moi en marchant, Je viens à lui avec empressement. » (Al-Bukhârî)

Il est impossible que vous reveniez vers Allah et qu’Il vous rejette. Regardez tous ces hadiths concernant ceux qui reviennent vers Lui :

« Allah est plus heureux du repentir de Son serviteur que ne l’est un homme qui se trouvait sur sa monture dans un désert sans eau, et dont la monture s’est enfuie en emportant avec elle sa nourriture et son eau. Lorsqu’il a perdu tout espoir de la retrouver, il s’est retiré sous l’ombre d’un arbre et s’y est allongé. Alors que lui-même se trouvait dans cette situation, voilà que sa monture apparaît soudain devant lui. Il saisit sa bride et, dans son immense joie, s’écria : “Ô Allah, Tu es mon serviteur et je suis Ton seigneur !” Il prononça ces paroles sous l’effet de son immense joie. » (Muslim)

Allah dit dans un magnifique hadith qudsî :

« Ô fils d’Adam ! Tant que tu M’invoqueras et que tu Me demanderas, Je te pardonnerai ce que tu as fait et Je n’en tiendrai pas compte. Ô fils d’Adam ! Si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu Me demandais ensuite pardon, Je te pardonnerais. Ô fils d’Adam ! Si tu venais à Moi avec des péchés presque aussi grands que la terre et que tu Me rencontrais sans M’associer aucun partenaire, Je viendrais à toi avec un pardon presque aussi grand. » (At-Tirmidhî)

« Souviens-toi d’Allah dans les moments de facilité et Il se souviendra de toi dans les moments de difficulté. » (At-Tirmidhî)

3. Le remercier

« Et [souvenez-vous] lorsque votre Seigneur proclama : “Si vous êtes reconnaissants, très certainement, J’augmenterai [Mes bienfaits] pour vous…” » (Ibrâhîm, 14:14)

Remercier, c’est reconnaître et apprécier. Plus vous remerciez, plus vous remarquez les bienfaits. Plus vous prenez conscience de la manière dont Allah vous a comblés de Ses bienfaits, plus vous percevez Sa présence dans votre vie. Et cette prise de conscience devrait, à elle seule, apporter une certaine sérénité au cœur.

En remerciant Allah, vous reconnaissez qu’Il est Al-Wahhâb (Celui qui accorde Ses dons), Ar-Razzâq (Le Pourvoyeur) et Al-Wadûd (Le Très Aimant). Et, in shâ Allah (si Allah le veut), vous serez capables de reconnaître comment Ses attributs et Ses Noms se manifestent dans votre vie.

Prenez chaque soir un moment pour remercier Allah pour les bienfaits dont vous avez bénéficié au cours de votre journée. Non seulement vous serez submergés par leur nombre, puisque vous ne pourrez jamais les dénombrer, mais vous prendrez véritablement conscience de la présence d’Allah dans votre vie.

4. La parole quotidienne

« Et invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-Le au matin et au soir. » (Âl ‘Imrân, 3:41)

Nous savons que le Prophète Muhammad ﷺ évoquait constamment Allah. C’est pourquoi nous disposons de douʿas (invocations) et de dhikr (évocations) pour presque tout ce que nous faisons : de l’invocation à prononcer en entrant aux toilettes à celle que l’on dit lorsqu’une personne nous adresse un compliment.

Le Prophète ﷺ avait également des évocations spécifiques qu’il récitait chaque matin et chaque soir. Chacune de ces paroles et de ces formules est précieuse. Elles ne se contentent pas de polir notre cœur et de le débarrasser de ce qui le trouble : le Prophète ﷺ les récitait également pour se protéger, et cette seule réalité devrait nous apporter une tranquillité d’esprit et du cœur.

La yaqîn (certitude) est d’une importance capitale. Si le Prophète ﷺ nous a enseigné que la récitation de certaines paroles produit un effet, nous ne devons avoir aucun doute à ce sujet. Nous devons prendre le temps de comprendre ces paroles afin qu’elles pénètrent véritablement dans nos cœurs.

Qu’Allah fasse de nous des gens :

« qui invoquent Allah, debout, assis ou couchés sur leurs côtés, et méditent sur la création des cieux et de la terre [en disant] : “Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé tout cela en vain. Gloire à Toi ! Préserve-nous donc du châtiment du Feu.” » (Âl ‘Imrân, 3:191)