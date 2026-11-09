Shaytan murmure : dans notre vie quotidienne, nous faisons face à de nombreuses épreuves et obstacles qui mettent à l’épreuve notre patience, notre foi et notre détermination. Parmi ces épreuves, l’une se distingue comme la plus insidieuse et la plus dangereuse : Shaytan, le Murmureur du mal. Ce n’est pas un ennemi que l’on peut voir ou affronter directement, mais son influence est constamment présente, nous poussant subtilement vers des actes et des pensées qui nous éloignent du chemin de la droiture.

Comprendre les tactiques de Shaytan et savoir comment nous protéger de ses murmures est essentiel pour tout musulman qui s’efforce de vivre une vie qui plaise à Allah. Dans cet article, nous examinons la nature de la tromperie de Shaytan, les moyens spirituels et pratiques pour contrer son influence, ainsi que l’importance de chercher refuge auprès d’Allah pour préserver notre foi.

Comprendre le rôle de Shaytan dans nos vies

C’est bien vrai, n’est-ce pas ? On peut tromper beaucoup de gens, et pendant longtemps. On peut même se tromper soi-même pendant un certain temps. Mais on ne peut pas tromper Allah. Peu importe combien nous faisons semblant, nous ne pouvons pas induire en erreur Celui qui nous a créés. Allah connaît chaque feuille qui tombe de chaque arbre, et Il compte chaque cheveu sur nos têtes.

Les autres peuvent nous voir comme pieux, gentils et attentionnés. « Quel bon musulman », disent-ils. Mais au fond de nous, nous connaissons la vérité. Nous connaissons la jalousie qui nous anime ou la paresse qui nous empêche de faire ce qui est juste. Nous savons les médisances, les mauvaises pensées, et Allah, le Très-Haut, connaît tout cela également. Pourtant, Il nous veut toujours du bien et continue de nous appeler à Lui.

Dans le Noble Coran, nous lisons :

{Dis : “Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les cœurs des hommes, qu’il soit un djinn ou un être humain.”} (An-Nâs, 114 : 1-6)

Il n’est peut-être pas étonnant que ce soit la toute dernière sourate du Coran. Après avoir écouté toute la Révélation, avec son histoire complète de l’Islam, et reçu des paroles d’encouragement, de conseils et d’avertissements pour chaque situation de la vie, Allah, le Tout-Puissant, conclut Son Livre par un avertissement. Il nous avertit de prendre garde au Murmureur – Shaytan, le Diable. L’écouter peut faire s’effondrer toute notre maison de bien. Suivre ses murmures peut détruire tout le bien que nous faisons.

Les murmures subtils de Shaytan

Allah nous appelle à Lui, nous guidant vers la vertu et le bien. Il pardonne sans cesse, effaçant nos péchés et nous offrant d’innombrables occasions de devenir de meilleurs musulmans. Shaytan, au contraire, fait l’inverse. Il nous dit que nous ne valons rien, que nous ne serons jamais de bons musulmans à cause de nos défauts. Il nous rabaisse, nous plongeant dans la tristesse alors même que nous n’avons aucune raison d’être déprimés. Il nous fait douter de nos bonnes actions, nous amenant à penser que nous avons agi par égoïsme.

C’est la subtilité même de son approche qui la rend si dangereuse. Il « murmure » quand nous sommes seuls, nous incitant à faire le mal. Il nous murmure de rester au lit juste cinq minutes de plus, ce qui nous fait manquer la prière de l’aube. Il souffle des doutes au sujet de nos amis ou nous tente de mentir à notre famille. Il murmure que ce n’est pas grave de parler avec le sexe opposé, ou de tricher et de voler. Shaytan est réellement notre pire ennemi.

Affronter un ennemi que l’on peut voir est bien plus facile. Nous savons à quoi il ressemble et nous pouvons nous préparer à le combattre, comme des soldats prêts pour la bataille. Mais affronter un ennemi invisible comme Shaytan est bien plus difficile. Il est rusé, utilisant nos points les plus faibles contre nous. Si Allah nous a accordé une belle apparence, Shaytan nous encourage à l’orgueil et à la vanité, nous poussant à utiliser cette apparence pour des fins nuisibles. Si nous avons de l’intelligence, il nous tente de nous en vanter. Si nous sommes forts, il nous pousse à utiliser cette force pour nuire aux autres.

Shaytan ne se contente pas de nous murmurer de remettre à plus tard le bien à accomplir et de nous précipiter dans le mal, il ment aussi. Il nous convainc que nous ne valons rien, que nous n’atteindrons jamais les nobles objectifs de l’Islam, alors à quoi bon essayer ? Il nous dit que nous sommes laids, gros, stupides et que les autres ne nous apprécient pas, nous faisant douter de toute chose positive que nous faisons.

Et il y a plus encore. Shaytan murmure directement dans nos cœurs, mais il se sert aussi des autres pour murmurer à notre place. Nos meilleurs amis peuvent nous tenter de faire le mal. Cela semble sans importance quand ils proposent de rester au centre commercial une demi-heure de plus, retardant la prière de l’après-midi. Nous nous sentons rassurés lorsque nos amis nous encouragent à rester dehors plus tard que ce que nos parents permettent, alors que nous savons qu’ils vont s’inquiéter. Ils nous disent de fréquenter les mauvaises personnes, d’écouter une musique nocive ou d’essayer quelque chose « juste une fois », même si c’est haram.

Shaytan est réellement notre tout pire ennemi. Il trompe même les non-musulmans, en les convainquant que l’Islam est une religion de mal et de violence.

La puissance du refuge auprès d’Allah

Mais n’oublions pas qu’Allah est Maître de toute chose. C’est lorsque nous oublions cela que nous devenons vulnérables aux murmures de Shaytan. Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Rien ne peut résister à Sa puissance. Tant que nous plaçons tout ce que nous faisons sous la puissance et la protection d’Allah, rien ne peut nous nuire. En tant que musulmans, nous commençons nos paroles « au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux ». Nous commençons tous nos projets par « si Allah le veut ». Et lorsque nous avons besoin d’aide, nous invoquons : « Je cherche refuge auprès d’Allah contre Shaytan le maudit. »

L’Islam est à la fois raisonnable et pratique. Allah ne nous confronte à aucune difficulté sans nous donner les moyens de la surmonter. Il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Reconnaître que Shaytan n’est qu’un beau parleur, un simple murmureur, c’est déjà à moitié le vaincre.

En demeurant fidèles à la prière et à la Sunna de notre bien-aimé Prophète (paix et bénédictions sur lui), nous apprenons à surmonter ses murmures. En nous entourant de bons amis et en écoutant les conseils sages, nous devenons plus forts face à nos faiblesses. Pendant le Ramadan, nous apprenons à maîtriser le corps et à le soumettre à notre volonté. Le corps ne peut pas nous dominer. Se rattacher à Allah est la voie pour devenir réellement fort. Et lorsque nous sommes proches d’Allah, rien – pas même notre pire ennemi – ne peut nous vaincre.

Par Idris Tawfiq