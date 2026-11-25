La recherche d’une subsistance licite (halal) constitue un principe fondamental de l’islam, qui accorde une place essentielle à l’honnêteté dans tous les aspects de la vie, notamment dans la manière de gagner sa vie. L’un des fondements de la foi islamique est l’obligation de rechercher des revenus licites tout en évitant soigneusement ce qui est illicite (haram). Le respect de ce principe est une manifestation essentielle de la piété (taqwâ) et une condition qui favorise l’acceptation par Allah, le Très-Haut, des actes d’adoration et des invocations (du‘â). Comme l’affirme le Coran :

« Allah n’accepte, en vérité, que de la part des pieux. » (Coran, 5:27)

L’impact direct des revenus licites sur l’exaucement des invocations

Le Messager d’Allah ﷺ a souligné le lien étroit entre la consommation de nourriture licite et l’exaucement des invocations. Dans un récit bien connu rapporté par At-Tabarânî, le Prophète ﷺ conseilla à Saʿd ibn Abî Waqqâs :

« Ô Saʿd, veille à ce que ta nourriture soit licite et tes invocations seront exaucées. Par Celui qui détient l’âme de Muhammad dans Sa main, il arrive qu’un serviteur introduise une bouchée de nourriture illicite dans son ventre, et aucune de ses œuvres ne sera acceptée pendant quarante jours. Tout serviteur dont la chair se développe à partir de revenus illicites et de l’usure (ribâ) est davantage destiné au Feu. »

L’acquisition et la consommation de biens illicites constituent un obstacle spirituel susceptible d’entraîner le rejet des bonnes œuvres et le non-exaucement des invocations. Au Jour de la Résurrection, ceux qui tirent leurs revenus de sources illicites s’exposent à un châtiment sévère dans un Feu alimenté par les hommes et les pierres.

Les dangers des revenus illicites pour la relation avec Allah

Le risque le plus grave lié à la consommation de biens illicites est l’affaiblissement du lien spirituel entre l’individu et son Créateur. Lorsqu’une personne gagne sa vie par des moyens illicites — tels que l’usure (ribâ), la fraude ou la tromperie —, elle compromet sa relation avec Allah. Ainsi, lorsqu’elle traverse une épreuve et invoque le Pourvoyeur généreux et miséricordieux, ses invocations risquent de ne pas être exaucées.

Les premières générations de savants (as-Salaf) ont formulé à ce sujet une remarque particulièrement pertinente :

« Ne considère pas que l’exaucement tarde à venir alors que, par tes propres péchés, tu en as toi-même obstrué les voies. »

Même les manifestations extérieures de dévotion — entreprendre un voyage pour accomplir un acte d’adoration, adopter une attitude humble, lever les mains vers le ciel et multiplier les supplications avec persévérance — ne suffisent pas lorsque les moyens de subsistance de celui qui invoque sont entachés d’illicite.

Les bienfaits considérables d’une subsistance licite

S’efforcer de gagner sa vie par des moyens licites apporte d’immenses bénédictions (barakah), tant dans la vie terrestre que dans la vie spirituelle. Cela contribue à préserver l’âme, les biens, la famille et le foyer des difficultés. En islam, la recherche d’une subsistance licite constitue une obligation, d’autant que chaque individu devra rendre compte de ses biens au Jour de la Résurrection : il devra expliquer comment il les a acquis et comment il les a dépensés.

Parmi les principaux bienfaits d’un mode de vie fondé sur le licite figurent :

L’acceptation des actes d’adoration : une subsistance pure favorise l’acceptation par Allah des invocations et des bonnes œuvres.

une subsistance pure favorise l’acceptation par Allah des invocations et des bonnes œuvres. La bénédiction spirituelle (barakah) : les bénédictions touchent les biens, le bien-être personnel et la descendance.

les bénédictions touchent les biens, le bien-être personnel et la descendance. La préservation du Feu de l’Enfer : gagner sa vie par des moyens honnêtes protège le croyant du châtiment divin et lui ouvre la voie du Paradis.

La dignité du travail manuel et l’importance d’une descendance vertueuse

L’islam exalte la dignité du travail. Le Prophète ﷺ a affirmé que nul ne saurait consommer une nourriture meilleure que celle qu’il a gagnée par le travail de ses propres mains. Il a cité à cet égard l’exemple du prophète David (Dâwûd), que la paix soit sur lui. Le travail honnête est une source de récompense divine et contribue à mener une vie paisible et sereine ici-bas comme dans l’au-delà.

Par ailleurs, la consommation de biens licites exerce une influence profonde sur les générations futures. L’histoire en offre une illustration à travers le célèbre imam Al-Bukhârî : l’éducation qu’il a reçue au sein d’une famille attachée à une subsistance rigoureusement licite a contribué à façonner son immense héritage scientifique.

Conclusion

Accorder la priorité à une subsistance licite n’est pas simplement un choix économique : c’est une obligation spirituelle fondamentale. En évitant les situations douteuses et les gains illicites, les croyants préservent leur foi, favorisent l’acceptation de leurs œuvres et s’engagent sur la voie d’une paix et d’une réussite durables, ici-bas et dans l’au-delà.