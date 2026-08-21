L’impact d’une timidite extreme sur la vie quotidienne nécessite de la différencier de la noble valeur de la pudeur en islam.

La timidité, en elle-même, ne constitue pas un problème tant qu’elle n’entrave pas la vie quotidienne.

Lorsqu’elle se manifeste sous la forme de haya’, c’est-à-dire de pudeur et de modestie, elle correspond à une prescription adressée directement aux musulmans dans le Coran et les enseignements prophétiques.

Cette forme de réserve est positive et bénéfique, car elle contribue à maintenir des relations appropriées, respectueuses et dignes entre les hommes et les femmes.

Lorsque nous cherchons à faire preuve de pudeur et de modestie, notre intention doit être de plaire à Allah, et non de paraître distants, froids ou détachés de la société.