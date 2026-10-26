Un enseignant empreint de miséricorde incarne à travers la compassion du Prophète ﷺ envers ses Compagnons le modèle parfait de la bienveillance prophétique. Le Prophète Muhammad ﷺ était un homme profondément compatissant, animé d’un amour sincère et d’une grande compréhension des autres. Il se souciait des difficultés physiques et spirituelles de ses Compagnons, de ses proches et de toutes les personnes qui l’entouraient. Il prenait toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur bonheur. Il les entourait de sa sollicitude et gardait toujours à l’esprit leur destinée dans l’au-delà, les encourageant à demeurer pieux.

Ces qualités du Prophète ﷺ, qui font de lui un modèle pour toute l’humanité, sont évoquées dans le Coran :

« Un Messager issu de vous-mêmes est venu à vous. Ce que vous endurez lui pèse ; il se soucie profondément de vous ; il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. » — (At-Tawbah, 9:128)

« Et abaisse ton aile avec bonté envers les croyants qui te suivent. » — (Ash-Shuʿarâ’, 26:215)

Ayant pris le Prophète ﷺ pour modèle, ses Compagnons étaient eux aussi prêts à consentir les sacrifices nécessaires et se comportaient les uns envers les autres avec empathie et compassion, comme le souligne le Coran. Un verset décrit ainsi leur générosité et leur dévouement mutuel :

« Ceux qui, avant eux, étaient établis dans le pays et dans la foi [les Ansâr, musulmans de Médine], aiment ceux qui émigrent vers eux [les Muhâjirûn, émigrants de La Mecque à Médine]. Ils ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce qui leur a été donné et les préfèrent à eux-mêmes, même s’ils sont eux-mêmes dans le besoin. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. » — (Al-Hashr, 59:9)

Guidés par les enseignements du Prophète ﷺ et fidèles aux préceptes du Coran, les croyants faisaient preuve de sollicitude, y compris envers les prisonniers de guerre. Le Coran évoque cette attitude en ces termes :

« Ils donnent à manger, malgré l’amour qu’ils portent à cette nourriture, au pauvre, à l’orphelin et au captif, en disant : “C’est uniquement pour le Visage d’Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de la part de notre Seigneur, un jour terrible et accablant.” » — (Al-Insân, 76:8-10)

Le Prophète ﷺ rappelait régulièrement à ses Compagnons l’importance de la miséricorde et leur en donnait lui-même le plus bel exemple :

« Ceux qui font preuve de miséricorde recevront la miséricorde du Tout Miséricordieux. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur terre, afin que Celui qui est au ciel fasse miséricorde envers vous. » — (At-Tirmidhî)

« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas de miséricorde. » — (Al-Bukhârî)

« Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, vous n’entrerez pas au Paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous la pratiquez, vous permettra de vous aimer les uns les autres ? Répandez le salut de paix parmi vous : “As-salâm ʿalaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh” [que la paix, la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions soient sur vous], la salutation islamique. » — (Muslim)

Par affection et par sollicitude envers les croyants, le Prophète ﷺ demandait à Allah de leur pardonner leurs erreurs. Les versets suivants montrent les instructions qu’Allah lui adresse à ce sujet :

« Et demande à Allah de leur pardonner [aux femmes musulmanes]. Allah est certes Pardonneur et Très Miséricordieux. » — (Al-Mumtahanah, 60:12)

« Sache donc qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. » — (Muhammad, 47:19)

« Si certains d’entre eux te demandent la permission de s’occuper de leurs propres affaires, accorde-la à ceux que tu voudras parmi eux et demande à Allah de leur pardonner. Allah est certes Pardonneur et Très Miséricordieux. » — (An-Nûr, 24:62)

Dans un autre verset, Allah demande au Prophète ﷺ de prier en faveur des croyants :

« Prie pour eux. Tes prières leur apportent un apaisement. Allah est Audient et Omniscient. » — (At-Tawbah, 9:103)

Comme le souligne ce verset, les prières du Prophète ﷺ apportaient aux croyants réconfort et sérénité. Il ne faut toutefois jamais oublier que seul Allah accorde la paix intérieure et l’apaisement du cœur.

Allah fait des prières de Son Messager ﷺ, qu’Il a désigné comme gardien et protecteur des croyants, un moyen de leur apporter réconfort et soulagement.

L’amour et la compassion de notre Seigneur, ainsi que Sa protection et Sa miséricorde envers les croyants, se manifestent de la manière la plus éclatante dans la noblesse morale du Prophète ﷺ.