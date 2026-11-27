L’esprit humain possède une capacité remarquable — mais souvent autodestructrice — à voyager dans le temps. Nous nous retrouvons fréquemment prisonniers des regrets du passé ou paralysés par les incertitudes de l’avenir. Ce voyage mental dans le temps, bien qu’il soit destiné à nous protéger, engendre souvent une anxiété permanente qui nous prive de notre bien le plus précieux : l’instant présent.

Pour véritablement s’épanouir, il faut apprendre l’art profond de compartimenter son existence, une notion admirablement résumée par cette recommandation : vivre dans les limites de sa journée. Il est fondamentalement erroné et spirituellement éprouvant de faire peser sur une seule journée l’ensemble des préoccupations accumulées au cours d’une vie.

« Notre principale préoccupation ne devrait pas être de voir ce qui se profile indistinctement au loin, mais d’accomplir ce qui se trouve clairement à notre portée. »

— Thomas Carlyle

Cette philosophie n’est pas simplement une méthode moderne de développement personnel ; elle constitue une exigence spirituelle profondément enracinée dans les enseignements des grands maîtres de sagesse à travers le monde.

La leçon magistrale du « pain quotidien »

Considérons l’exemple de Jésus, que la paix soit sur lui, qui a manifesté une profonde confiance envers Celui qui pourvoit à nos besoins. Il ne dépensait pas son énergie à se plaindre du pain rassis de la veille et ne perdait pas non plus le sommeil à s’inquiéter de celui du lendemain. Son attention était entièrement tournée vers le présent. Dans la célèbre prière rapportée dans l’Évangile selon Matthieu, il demanda : « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. »

Cette demande constitue une véritable leçon de concentration spirituelle. Elle nous enseigne à ne demander que le pain d’aujourd’hui, car c’est le seul que nous puissions réellement consommer. Dale Carnegie, pionnier des relations humaines, a observé que cette attention portée au « quotidien » empêche l’âme d’être écrasée sous le poids des incertitudes de l’avenir. En limitant notre horizon aux vingt-quatre heures présentes, nous retrouvons notre force et notre lucidité.

La véritable définition de la richesse

Cette philosophie de la présence est renforcée par les paroles du Prophète Muhammad ﷺ, qui nous a donné une définition claire des conditions d’une vie réussie :

« Celui d’entre vous qui se réveille le matin en bonne santé physique, en sécurité chez lui ou auprès de sa famille, et disposant de sa nourriture pour la journée, c’est comme si le monde entier lui avait été accordé. »

Ce hadith transforme admirablement notre conception de la richesse : au lieu de la réduire à une accumulation considérable de biens dans un avenir lointain, il nous invite à la reconnaître dans une réalité présente et accessible. Si tu possèdes la santé, la sécurité et de quoi te nourrir pour une journée, tu es, en quelque sorte, un roi. Ces éléments fondamentaux donnent à l’esprit la force de réfléchir et au corps celle de travailler.

Lorsque nous minimisons ces bienfaits en nous inquiétant d’une pauvreté qui n’est pas encore survenue, nous faisons preuve d’ingratitude. Même si des difficultés peuvent surgir à l’avenir, il est contre-productif de sacrifier la paix d’aujourd’hui aux craintes de demain.

Considérer chaque journée comme une nouvelle création

Une personne sage commence chaque journée comme s’il s’agissait d’un monde indépendant, distinct des archives du passé et des projets de l’avenir. Le prophète Ibrâhîm, que la paix soit sur lui, incarnait cette attitude à travers ses invocations matinales. Il accueillait l’aube en considérant la journée comme une « nouvelle création », demandant à Allah de la commencer dans l’obéissance et de la terminer dans le pardon.

En considérant chaque journée comme un nouveau départ, nous empêchons les « malheurs » de la veille de déborder sur les possibilités qui s’offrent à nous aujourd’hui.

Le pieux savant Abû Hâzim défia un jour les rois de son époque en affirmant qu’une seule journée les séparait de lui : le passé était révolu pour les uns comme pour les autres, et l’avenir suscitait des craintes chez tous. Il ne leur restait donc que le présent, « aujourd’hui », dans lequel ils étaient parfaitement égaux.

Al-Hasan al-Basrî a résumé cette réalité avec éloquence en divisant l’existence en trois journées distinctes :

Hier : Cette journée est passée avec tout ce qu’elle contenait. Rien ne peut être fait pour la retenir.

Cette journée est passée avec tout ce qu’elle contenait. Rien ne peut être fait pour la retenir. Demain : Il demeure caché derrière un voile et suscite les mêmes appréhensions chez le mendiant et le milliardaire. Peut-être ne le verras-tu jamais.

Il demeure caché derrière un voile et suscite les mêmes appréhensions chez le mendiant et le milliardaire. Peut-être ne le verras-tu jamais. Aujourd’hui : C’est ta journée, celle sur laquelle tu peux agir.

C’est dans ces limites que les sages choisissent de vivre.

Planification et anxiété

Vivre dans le présent ne constitue toutefois pas une excuse pour faire preuve de négligence. Il est essentiel de distinguer la planification de l’anxiété. Comme l’a fait remarquer Carnegie, nous devons réfléchir attentivement à demain et nous y préparer, sans pour autant nous laisser envahir par l’inquiétude à son sujet. Planifier est une preuve de sagesse ; s’inquiéter excessivement est une maladie.

Le Prophète Muhammad ﷺ encourageait une attitude proactive face à l’avenir, sans pour autant céder à la paralysie provoquée par les inquiétudes. Il conseillait aux croyants de tirer profit de cinq choses avant que cinq autres ne surviennent :

La jeunesse avant la vieillesse ;

avant la vieillesse ; La santé avant la maladie ;

avant la maladie ; La richesse avant la pauvreté ;

avant la pauvreté ; Le temps libre avant les occupations ;

avant les occupations ; La vie avant la mort.

Cela permet de comprendre la différence entre tenir compte de l’avenir et se laisser submerger par lui. Il s’agit de tirer le meilleur parti d’« aujourd’hui » afin que « demain » nous trouve prêts.

L’illusion de « ce qui se profile indistinctement au loin »

Lorsque nous passons notre vie à attendre demain, la vie nous échappe, un jour après l’autre. Nous nous disons : « Je serai heureux lorsque je me marierai » ou « lorsque je prendrai ma retraite ». Mais lorsque nous atteignons enfin cette destination tant attendue, nous regardons derrière nous et réalisons que le vent glacial du temps perdu a balayé le paysage de notre existence. Nous apprenons alors, trop tard, que la vie réside dans le fait de vivre, dans la trame même de chaque heure qui passe.

Le Coran nous met en garde contre cette prise de conscience tragique dans la sourate Ar-Rûm. Il décrit le Jour du Jugement, lorsque les transgresseurs jureront qu’ils ne sont restés sur terre qu’une heure. Cette impression d’avoir gaspillé toute une vie survient lorsqu’une personne néglige ce qui est clairement à sa portée pour courir après ce qui demeure indistinctement lointain.

Allah nous accorde la force par étapes quotidiennes. De même qu’Il fait briller le soleil pendant une durée déterminée, Il nous fournit l’énergie spirituelle et physique nécessaire pour affronter précisément vingt-quatre heures d’épreuves. Lorsque nous essayons de porter, en une seule matinée, le poids de trente années de problèmes potentiels, notre équilibre mental finit inévitablement par céder, entraînant épuisement et désespoir.

Conclusion : adopter l’état d’esprit du voyageur

Pour mettre cette philosophie en pratique, adoptons l’état d’esprit d’un voyageur. Celui-ci ne transporte pas sur son dos tous les meubles de sa maison ; il n’emporte que ce dont il a besoin pour l’étape actuelle de son voyage. Lorsque tu te réveilles, concentre-toi sur la « victoire » de la journée, qu’il s’agisse d’une tâche accomplie, d’une parole bienveillante ou d’une prière sincère.

La sagesse qui consiste à vivre dans les limites de sa journée constitue un remède précieux contre l’anxiété moderne. Elle honore le passé en tirant les leçons de ses expériences, prépare l’avenir en le planifiant, mais choisit finalement de s’établir dans le présent en agissant concrètement. Ne faisons pas partie de ceux qui réalisent trop tard que la vie se trouvait dans le fait de vivre. Accueillons plutôt chaque aube comme une nouvelle création, reconnaissants pour les limites qui nous aident à rester concentrés et pour les bienfaits qui nous permettent d’avancer.