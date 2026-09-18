J’ai assisté un jour à une rencontre islamique où l’imam Hamza Yusuf, du Zaytuna Institute, a avancé que l’une des façons de comprendre les Américains à un niveau individuel est de comprendre la nature du sport dans la société américaine. Ayant moi-même été athlète de compétition pendant la meilleure partie de vingt ans, je dois dire que Yusuf n’est pas loin du vrai dans son affirmation.

Il y a tout simplement quelque chose dans le sport qui captive les Américains. Peut-être est-ce le lien ancestral avec la Grèce et Rome, où le sport était littéralement une religion. Peut-être est-ce l’histoire d’un individualisme rude qui a vu les Américains gravir des montagnes à l’Ouest, dompter des chevaux dans les vastes plaines ouvertes et franchir des rivières d’un océan à l’autre. Ou peut-être est-ce une connexion spirituelle plus profonde que l’on acquiert lorsque le corps est entraîné à une performance optimale.

Le sport comme métaphore de la vie

Mais, quelle que soit la force qui pousse vers le sport, on ne peut nier qu’il constitue une métaphore de la vie américaine contemporaine. Ces dernières années, cette métaphore a été ternie et déformée par un matérialisme féroce et une autosatisfaction sans honte de la part de certains athlètes. Toutefois, je soutiens que cette métaphore conserve encore son intégrité globale, et qu’elle n’est, en outre, pas aussi éloignée d’une métaphore islamique de la vie qu’on pourrait le penser.

Considérez que l’islam exige de ses adeptes un sens fort du but et une détermination tenace à rester sur la voie de la droiture religieuse dans un monde qui incite à faire autrement. Beaucoup de musulmans regardent la société américaine et concluent que les Américains n’ont tout simplement pas l’endurance nécessaire pour la religion au regard de ce que l’islam exige. Après tout, si les Américains n’arrivent pas à aller à l’église une fois par semaine, comment au monde pourraient-ils y aller à la mosquée cinq fois par jour, tous les jours, jusqu’à la fin de leur vie ?

Il est peut-être vrai que la fréquentation des églises a diminué ces dernières années ; mais cela ne signifie pas nécessairement que les aspects de religiosité considérés comme indispensables à la piété échappent aux Américains.

Le sacrifice et la récompense différée

Si je repense à ma propre vie, je peux me rappeler des années entières où, jour après jour, je me levais avant l’aube pour m’entraîner pendant deux heures. Ensuite, je passais la journée à manger des aliments qui optimisaient la performance physique. Puis, le soir, je m’entraînais de nouveau pendant trois heures. Je me couchais tôt chaque nuit et je me réveillais pour recommencer ma routine le lendemain.

Pendant mes séances d’entraînement, j’étais obligé d’affronter la douleur physique, le doute émotionnel, l’ennui dû à la monotonie de tout cela, la maladie, les blessures, ainsi qu’une multitude d’autres obstacles et entraves. Mais pour moi, tout cela en valait la peine, parce que j’espérais qu’un jour je deviendrais un athlète de classe mondiale et peut-être même un champion olympique. Autrement dit, je comprenais le concept de sacrifice pour une récompense différée. Dans mon cas, la gloire olympique était cette récompense différée.

Dans le cas des musulmans, le Paradis après une vie de lutte est la récompense différée. Et les mêmes choses qui font de grands athlètes font de grands musulmans ; et inversement. En fait, les Compagnons du Prophète Muhammad (saaws) rivalisaient réellement entre eux pour exceller dans la religion de l’islam. Pour eux, les bonnes œuvres étaient des choses à rechercher avec tous les efforts, et ils ne reculaient pas devant les occasions de s’améliorer.

De l’entraînement athlétique à la Tarbiyyah islamique

Ce n’est pas très différent de l’athlète contemporain qui est prêt à courir une course jusqu’à l’épuisement, au point d’en avoir la nausée et de s’effondrer. En réalité, il y a eu récemment des cas de joueurs de football morts d’un coup de chaleur, simplement parce qu’ils ne voulaient pas quitter leurs séances d’entraînement, de peur de perdre un avantage dans leur poursuite d’une récompense différée. Imaginez cela — un martyr pour un sport !

Bien sûr, ni le martyre ni l’entraînement ne sont étrangers aux musulmans. Être un shahîd (martyr) est l’un des plus grands degrés auxquels un croyant peut aspirer. Et pour être un bon musulman, il faut mettre en œuvre la tarbiyyah, c’est-à-dire l’entraînement.

Ainsi, la véritable question est d’aider les Américains non musulmans à voir que beaucoup de ce qu’ils connaissent culturellement est, dans une certaine mesure, islamique. C’est précisément cette prise de conscience qui m’a aidé, finalement, à me convertir/revenir à l’islam. Mon entraînement d’athlète m’a fait comprendre que si je plaçais ma confiance en Allah (swt), j’aurais la force d’être musulman ; car beaucoup des outils d’un musulman m’étaient déjà connus à travers le sport. Il ne s’agissait que de les appliquer à une récompense différée différente. Et quelle récompense pourrait être meilleure que le Paradis ? Une médaille d’or fait sûrement pâle figure en comparaison.

Par Ali Asadullah