Lorsqu’on réfléchit au confort moderne à la lumière de l’islam, une question essentielle vient souvent à l’esprit du croyant : pourquoi choisir la difficulté plutôt que la facilité qu’Allah nous accorde ? Imaginez-vous devant un garde-manger modestement rempli, contemplant des bocaux, des bouteilles et des boîtes de conserve. À cet instant, vous devriez ressentir une profonde gratitude (Shukr) envers Allah. Nous vivons à une époque où la facilité, la rapidité et le confort sont devenus la norme plutôt que l’exception.

Pensons à la facilité avec laquelle nous avons aujourd’hui accès à la nourriture :

Le concentré de tomates en conserve : qui permet d’épaissir rapidement un plat généreux.

qui permet d’épaissir rapidement un plat généreux. Les pots d’ail et de gingembre en pâte : qui simplifient la préparation de recettes élaborées.

qui simplifient la préparation de recettes élaborées. Les fruits savoureux : disponibles même hors saison et que nous pouvons déguster tout au long de l’année.

disponibles même hors saison et que nous pouvons déguster tout au long de l’année. Les réserves de farine, d’huile, d’épices et de céréales : que nous avons à portée de main.

Grâce à ces provisions, nous pouvons transformer des ingrédients simples en un véritable festin en moins d’une heure. À la lumière de la conception islamique du confort moderne, nous constatons que ce niveau de commodité est une réalité que les générations passées ne pouvaient connaître qu’au prix de difficultés considérables, d’efforts soutenus et d’un important travail physique.

Au-delà de l’assiette : un monde de bienfaits accessibles instantanément

La facilité propre à notre époque dépasse largement le cadre de la cuisine. Nous bénéficions de nombreux bienfaits accessibles immédiatement, parfois d’un simple geste :

L’électricité : disponible par une simple pression sur un interrupteur, elle nous procure une lumière abondante pendant la nuit, sans qu’il soit nécessaire d’entretenir un feu ou des braises.

disponible par une simple pression sur un interrupteur, elle nous procure une lumière abondante pendant la nuit, sans qu’il soit nécessaire d’entretenir un feu ou des braises. Les transports : les trains à grande vitesse et les avions ont réduit à quelques heures des voyages périlleux qui prenaient autrefois des mois.

les trains à grande vitesse et les avions ont réduit à quelques heures des voyages périlleux qui prenaient autrefois des mois. La communication : les outils de communication instantanée nous permettent de voir et d’entendre, en temps réel, nos proches qui se trouvent à des milliers de kilomètres.

les outils de communication instantanée nous permettent de voir et d’entendre, en temps réel, nos proches qui se trouvent à des milliers de kilomètres. L’automatisation : nous disposons de machines pour laver nos vêtements, imprimer nos écrits et réguler la température de nos espaces de vie.

Nous devons donc nous poser cette question : sommes-nous suffisamment conscients de la nécessité de remercier Allah pour ces facilités exceptionnelles ? En islam, le Shukr (la gratitude) ne consiste pas seulement à remercier Allah pour les bienfaits eux-mêmes, mais aussi, et tout particulièrement, pour la facilité avec laquelle nous pouvons en profiter. Allah nous a épargné les efforts pénibles auxquels nos ancêtres étaient confrontés, et cela constitue en soi une faveur supplémentaire.

Les leçons du passé : les Banî Isrâ’îl face à la facilité divine

Pour comprendre le danger spirituel que peut représenter le rejet de la facilité, il est utile d’étudier le comportement des Banî Isrâ’îl, le peuple du prophète Moïse ﷺ. Après avoir été libérés de la tyrannie de Pharaon, ils se retrouvèrent dans le désert.

Pour assurer leur subsistance, Allah fit descendre du ciel une nourriture déjà préparée, nutritive et savoureuse :

La manne (Mann) : une substance sucrée semblable au miel.

une substance sucrée semblable au miel. Les cailles (Salwâ) : une viande de caille nourrissante et savoureuse.

Il s’agissait de véritables « repas célestes », d’origine divine et ne nécessitant aucun effort de leur part. Pourtant, au lieu d’être profondément reconnaissants pour cette faveur particulière, ils s’en lassèrent et manifestèrent leur impatience. Ils réclamèrent de retrouver le régime alimentaire qu’ils connaissaient en Égypte et qui exigeait davantage de travail.

Rejeter le meilleur pour choisir le moins bon

Le Coran rapporte leur demande, empreinte d’ingratitude :

« Et lorsque vous dites : “Ô Moïse ! Nous ne pouvons plus supporter une seule et même nourriture. Invoque donc ton Seigneur pour qu’Il fasse sortir de terre, pour nous, de ce qu’elle fait pousser : ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons.” Il leur répondit : “Voulez-vous donc échanger ce qui est meilleur contre ce qui est moins bon ?” »

(Coran, 2:61)

Le prophète Moïse ﷺ fut stupéfait par leur demande. Ils voulaient échanger un don divin, reçu sans effort, contre des légumes ordinaires qui exigeaient de labourer, de semer et de récolter. Le grand savant Al-Hasan Al-Basrî a relevé qu’ils regrettaient les aliments « inférieurs » de leur ancienne vie d’esclavage, simplement parce qu’ils s’étaient lassés de la nourriture qui leur était offerte. En raison de cette ingratitude manifeste, ils choisirent une vie plus difficile et se privèrent de la faveur particulière d’Allah.

Le fondement théologique de l’acceptation de la facilité en islam

En islam, accepter les facilités qu’Allah nous accorde n’est pas un signe de paresse ; c’est plutôt la marque d’un serviteur reconnaissant. Le Prophète Muhammad ﷺ nous a enseigné qu’Allah aime voir les effets de Ses bienfaits sur Ses serviteurs.

Un principe fondamental de la jurisprudence islamique, tiré du Coran, illustre cette orientation :

« Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté. » (Coran, 2:185)

De plus, le Prophète ﷺ a dit :

« Allah aime que l’on profite de Ses concessions (Rukhsah), tout comme Il déteste que l’on Lui désobéisse. » (Ahmad)

Lorsque Allah met à notre disposition une voie qui facilite les choses, qu’il s’agisse d’une invention technologique qui nous fait gagner du temps ou d’une concession religieuse qui allège une obligation, nous devrions l’emprunter avec un cœur rempli de gratitude. Refuser une facilité légitime au profit d’une difficulté que l’on s’impose soi-même peut frôler l’arrogance, comme si le serviteur cherchait à démontrer qu’il est plus capable que ne le suppose ce qu’Allah a décrété.

Les révolutions industrielle et numérique : des bienfaits divins

Comment devrions-nous considérer une personne qui, aujourd’hui, s’obstinerait à tisser elle-même ses vêtements, à se déplacer exclusivement à pied ou à cultiver manuellement chaque grain qu’elle consomme ? Si l’autonomie est une vertu, le refus délibéré des bienfaits de la modernité peut, quant à lui, relever de l’ingratitude.

Les machines automatisées, les chaînes de production industrielles et Internet sont autant de manifestations de la faveur d’Allah. Autrefois, se procurer un vêtement exigeait de trouver le tissu, les boutons et un tailleur. Ce processus pouvait prendre plusieurs semaines. Aujourd’hui, des vêtements de qualité sont disponibles immédiatement. Le temps ainsi économisé est lui aussi un don.

La véritable question est donc la suivante : que faisons-nous du temps que nous avons gagné ? Si nous utilisons les facilités du monde moderne pour libérer du temps dans notre emploi du temps et le consacrer davantage à l’adoration, au service de la communauté et à notre développement personnel, nous réalisons alors la véritable finalité de ces facilités.

Le piège de la « nostalgie des difficultés »

Une tendance moderne consiste à idéaliser le passé et à considérer le confort contemporain comme une forme de « faiblesse spirituelle ». Nous devons éviter de tomber dans le même piège que les Banî Isrâ’îl, en regrettant les « lentilles et les oignons » simplement parce que nous nous sommes lassés de la « manne et des cailles » dont nous bénéficions à notre époque.

Le Prophète ﷺ a dit :

« La richesse n’est pas nuisible à celui qui craint Allah ; la bonne santé de celui qui craint Allah est meilleure que la richesse, et la bonne humeur est un bienfait. »

(Ibn Mâjah)

Si la technologie réduit le stress et l’épuisement physique, tout en nous permettant de préserver notre santé et notre joie de vivre, nous devrions l’accueillir comme une miséricorde. L’objectif est de maîtriser ces outils, et non d’en devenir les esclaves.

Utiliser et apprécier les bienfaits de la modernité

Si nous avons accès à des appareils ingénieux, à des véhicules et à des équipements ménagers d’un simple geste, nous devrions en faire bon usage tout en gardant le cœur vivant dans le rappel d’Allah (Dhikr).

Lorsque vous utilisez une machine à laver : souvenez-vous des femmes d’autrefois qui passaient des journées entières à frotter leur linge au bord d’une rivière.

souvenez-vous des femmes d’autrefois qui passaient des journées entières à frotter leur linge au bord d’une rivière. Lorsque vous traversez un océan en avion : souvenez-vous des voyageurs qui mouraient de soif dans le désert.

C’est ce contraste qui nourrit une véritable gratitude. Allah dit :

« Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L’homme est vraiment très injuste et très ingrat. » (Coran, 14:34)

Conclusion : le croyant reconnaissant à l’époque moderne

Pourquoi choisir la difficulté plutôt que la facilité qu’Allah nous accorde ? La réponse est simple : nous ne devrions pas le faire, dès lors que cette facilité nous rapproche d’Allah.

L’histoire des Banî Isrâ’îl constitue un avertissement intemporel contre la lassitude qui peut naître de l’abondance. Nous vivons à une époque de confort dont nos ancêtres ne pouvaient que rêver. Cette facilité constitue une épreuve : la question n’est pas de savoir si nous allons devenir paresseux, mais si nous allons devenir plus reconnaissants.

Utilisons les produits et les services prêts à l’emploi dont nous disposons pour nous élever vers des objectifs spirituels plus nobles. Regardons notre garde-manger, notre voiture et notre téléphone intelligent, et disons :

« Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m’éprouver afin de savoir si je suis reconnaissant ou ingrat. » (Coran, 27:40)

Puisse Allah nous aider à utiliser chaque facilité qu’Il nous a accordée pour mieux Le servir et demeurer parmi Ses serviteurs reconnaissants. Âmîn.