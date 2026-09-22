La fraternité en islam occupe une place importante et de nombreux aspects essentiels de la religion s’épanouissent à travers elle. L’Aïd al-Fitr est un jour de reconnaissance et de joie. Il marque la fin du mois de jeûne. C’est le moment où nous éprouvons de la joie et remercions Allah de nous avoir permis d’obéir à Ses commandements. Nous avons tous jeûné durant le mois de Ramadan et, à la fin de ce mois, nous prenons conscience que les commandements d’Allah sont bons pour nous et qu’ils visent notre bien-être.

La fraternité en islam permet de récolter les fruits de la foi et de l’amour pour Allah Tout-Puissant. Elle est un don venant de Lui, que les croyants partagent et qu’Il accorde à ceux de Ses serviteurs qu’Il choisit. L’Aïd est le moment idéal pour entretenir cette relation fondée sur l’amour et l’empathie. C’est une formidable occasion de renouer les liens qui ont été rompus et de guérir les cœurs.

Allah, Exalté soit-Il, dit :

« Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. » (Âl ʿImrân, 3:103)

Allah Tout-Puissant dit également :

« Et Il a uni leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n’aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais Allah les a unis. Certes, Il est Tout-Puissant et Sage. » (Al-Anfâl, 8:63)

La fraternité en islam doit être fondée sur la coopération et le fait de répondre aux besoins de chacun, aussi bien dans les moments de facilité que dans les périodes de difficulté. Elle se construit également à travers les sourires et les salutations que nous échangeons lors des célébrations. Le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« L’exemple des croyants dans leur amour, leur affection et leur compassion mutuels est celui d’un seul corps : lorsqu’un de ses membres souffre, le reste du corps lui répond et veille sur lui en partageant sa fièvre. »!– /wp:paragraph –>

La fraternité en islam est une responsabilité : chacun a des droits à l’égard de l’autre. Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Évitez les soupçons, car les soupçons sont les paroles les plus mensongères. Ne cherchez pas à vous espionner, ne vous livrez pas à la surenchère, ne vous enviez pas et ne vous haïssez pas les uns les autres. Soyez plutôt, ô serviteurs d’Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman : il ne lui fait pas subir d’injustice, ne l’abandonne pas et ne le méprise pas. La taqwâ est ici » — et il désigna son cœur. « Il suffit à l’homme, pour commettre un mal, de mépriser son frère musulman. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour un autre musulman : son sang, son honneur et ses biens. » (Muslim)

Quelques bienfaits de l’amour fraternel pour Allah

Le musulman peut trouver joie et grand bénéfice dans l’amour qu’il porte à ses frères pour Allah Tout-Puissant dans le cadre de la fraternité en islam. Cela apparaît clairement dans les paroles suivantes du Prophète Muhammad ﷺ :

Le véritable croyant goûte à la foi en aimant les autres pour Allah Tout-Puissant. Trois qualités, lorsqu’elles sont réunies chez une personne, lui permettent de goûter à la douceur de la foi ; l’une d’elles consiste à aimer une personne uniquement pour plaire à Allah.

Allah entoure de Sa miséricorde celui qui aime pour Sa cause et le protège des grandes épreuves du Jour du Jugement.

L’amour pour Allah Tout-Puissant apporte au musulman joie et sérénité.

Les frères qui s’aiment pour Allah ont des cœurs débordants de paix et de tranquillité et des visages rayonnants de lumière et de bonheur.

L’amour pour Allah Tout-Puissant est une attache solide de la foi qui ne se rompt jamais ; quiconque s’y accroche est sauvé. L’amour pour Allah Tout-Puissant est un signe de perfection dans le dîn, ainsi que de pureté du cœur et de la conscience.

Renforcer les liens de fraternité

Voici quelques conseils qui peuvent contribuer à approfondir les liens de fraternité en islam entre vous et vos frères :

Si vous aimez un frère, dites-le-lui.

Lorsque vous rencontrez l’un de vos frères, empressez-vous de lui sourire et de lui serrer la main.

Lorsque vous prenez congé d’un frère, demandez-lui de faire des douʿâ pour vous.

Rendez régulièrement visite à votre frère.

À l’occasion d’événements particuliers, félicitez votre frère et partagez sa joie.

Comment remédier à une fraternité devenue « routinière »

Il arrive que les préoccupations liées à la vie d’ici-bas relèguent la fraternité en islam au second plan et la transforment en une relation routinière. Voici quelques suggestions pour remédier à cette situation :