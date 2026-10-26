Il ne fait aucun doute que l’événement d’Al-Isrâ’ wa-l-Miʿrâj, le Voyage nocturne et l’Ascension, constitue une occasion unique et particulièrement importante. Chaque année, à l’approche de cette date, il est utile de nous remémorer cet événement. Mais il ne suffit pas de nous en souvenir : nous devons également rester en lien avec les grands événements de notre histoire afin d’en tirer des enseignements précieux pour la suite de notre cheminement. De nombreux enseignements d’Al-Isrâ’ wa-l-Mi’râj s’offrent ainsi à notre réflexion.

Le Voyage nocturne et l’Ascension doivent notamment nous enseigner la fraternité qui unit les prophètes, ainsi que le rôle remarquable joué par le prophète Mûsâ (Moïse) et les conseils qu’il adressa à notre bien-aimé Prophète ﷺ durant la nuit du Miʿrâj.

Le prophète Mûsâ conseilla au prophète Muhammad ﷺ de demander à nouveau à Allah, par Sa miséricorde, un allègement du nombre de prières obligatoires. Initialement fixé à cinquante par jour, celui-ci fut finalement ramené à cinq prières quotidiennes, tout en conservant une récompense équivalente à celle de cinquante prières.

Au cours de ce voyage, le Prophète ﷺ se vit montrer le Paradis et l’Enfer. Cette vision renforça sa foi et son engagement à appeler sa communauté (Ummah) à accomplir les œuvres qui conduisent au Paradis et à éviter celles qui mènent à l’Enfer.

Nous espérons que l’évocation d’Al-Isrâ’ wa-l-Miʿrâj permettra de rappeler aux musulmans du monde entier l’oppression et les injustices subies par nos chers frères et sœurs en Palestine, ainsi que dans d’autres régions du monde.

Cet événement devrait également être l’occasion de rappeler la situation d’Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, qui se trouve actuellement sous occupation et risque d’être démolie — qu’Allah nous en préserve !

Ce voyage doit nous enseigner la nécessité de faire tout notre possible pour venir en aide à nos coreligionnaires qui vivent sous occupation et subissent les destructions, les massacres quotidiens et l’humiliation.

La question de la mosquée Al-Aqsa n’est pas seulement une question palestinienne, ni même une question arabe : c’est une question islamique. Tous les musulmans ont donc un droit égal à participer à la détermination de son avenir.

L’évocation d’Al-Isrâ’ wa-l-Miʿrâj doit nous inciter à déployer tous les efforts possibles pour contribuer à la libération de la mosquée Al-Aqsa et à la fin de l’occupation et des injustices infligées aux Palestiniens sans défense.

En tant que musulmans, nous devons profiter de cette occasion pour invoquer Allah en faveur de nos frères et sœurs à travers le monde qui souffrent des atrocités et de la douleur. Tous les musulmans doivent se rappeler que la libération de la mosquée Al-Aqsa n’incombe pas uniquement aux Palestiniens : elle constitue une responsabilité qui concerne chaque musulman capable d’agir. Chacun doit faire de son mieux, ne serait-ce qu’en priant et en multipliant les invocations.

Par ailleurs, il est essentiel de renforcer la coopération et le dialogue entre les fidèles des différentes religions. Il ne fait aucun doute que Jérusalem fut un haut lieu des messages divins. Quant au message du Prophète ﷺ, il fut le seul à être porté physiquement depuis l’extérieur de cette terre sacrée, sans que son esprit ni son contenu en soient pour autant étrangers.