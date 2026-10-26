Dans les prochains jours, des millions de pèlerins venus du monde entier convergeront vers La Mecque. Ils suivront les traces des millions de croyants qui, depuis l’époque d’Adam, ont entrepris ce voyage spirituel vers la vallée de La Mecque.

Le mot Hajj signifie littéralement « s’efforcer continuellement d’atteindre son objectif ». Le pèlerinage constitue le cinquième et dernier pilier de l’islam. Les quatre autres sont l’attestation de foi en l’unicité de Dieu et en la prophétie de Muhammad, l’accomplissement des cinq prières quotidiennes, le versement de l’aumône obligatoire et le jeûne du mois de Ramadan. Le pèlerinage est une obligation à accomplir une fois dans sa vie pour toute personne disposant des capacités physiques et financières nécessaires.

Le Hajj consiste essentiellement à revivre les rites associés aux grands prophètes et aux figures spirituelles de l’histoire islamique. Les pèlerins évoquent symboliquement l’exil et l’expiation d’Adam et Ève après leur expulsion du Paradis. Ils retracent également le parcours de Hajar, qui courut entre les collines de Safâ et de Marwa à la recherche d’eau pour son enfant assoiffé. Enfin, ils commémorent la volonté d’Abraham de sacrifier son fils par obéissance à Dieu, avant que Celui-ci ne remplace l’enfant par un bélier.

Cependant, le Hajj ne se limite pas à l’accomplissement de ces rites. Les croyants espèrent qu’il entraînera une transformation spirituelle profonde et fera d’eux de meilleures personnes. Si aucun changement intérieur ne se produit, le Hajj risque de n’être qu’une démarche physique, dépourvue de véritable portée spirituelle.

Comme l’enseignent les grandes religions, l’être humain ne se réduit pas à sa dimension physique : il possède une essence qui transcende le monde matériel. C’est notamment pourquoi les grandes traditions religieuses accordent une place au pèlerinage. Dans la tradition islamique, le Hajj incarne un cheminement spirituel vers cette dimension essentielle de l’être humain.

La situation actuelle, au sein comme en dehors du monde musulman, renforce la pertinence de certains messages spirituels et de ces enseignements universels du Hajj. Le spécialiste de l’islam Ibrahim Musa pose ainsi cette question rhétorique :

« Après avoir rendu hommage aux deux femmes, Ève et Hajar, à travers les rites du pèlerinage, comment certains musulmans peuvent-ils encore porter atteinte aux droits et à la dignité des femmes au nom de l’islam ? N’est-ce pas contradictoire ? »

Le Coran enseigne en effet :

« Je ne laisse perdre l’œuvre d’aucun d’entre vous, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » — [Sourate Âl ʿImrân, 3:195]

L’immense foule des pèlerins, hommes et femmes accomplissant le tawâf autour de la Kaaba, devrait donc suffire à réfuter toute affirmation selon laquelle l’islam rabaisserait les femmes, même si certaines pratiques de musulmans peuvent contredire cet enseignement.

Le fait que des millions de musulmans transcendent les frontières géographiques, linguistiques, culturelles, ethniques, économiques et sociales, ainsi que les différences de couleur de peau et de degré de pratique religieuse, pour se retrouver à La Mecque dans un même élan, témoigne de la portée universelle du Hajj. Celui-ci fait naître l’idée d’une célébration de la diversité qui caractérise notre humanité commune. Les pèlerins rentrent chez eux avec une vision plus ouverte du monde et une appréciation renouvelée de leurs propres origines.

L’un des pèlerins occidentaux les plus célèbres est le militant afro-américain des droits civiques El-Hajj Malik El-Shabbaz, plus connu sous le nom de Malcolm X. Cet homme, célèbre pour avoir affirmé que les Blancs étaient des « démons », notamment ceux aux cheveux blonds et aux yeux bleus, révisa profondément ses convictions au cours du Hajj. Cette transformation contribua notamment à sa rupture avec le mouvement nationaliste noir de la Nation of Islam.

À l’opposé des enseignements de ce mouvement, il conclut que l’islam s’adressait à l’ensemble de l’humanité et transcendait les différences raciales et culturelles. Malcolm X déclara par la suite :

« Au cours de mes 39 années de vie sur cette terre, la ville sainte de La Mecque a été le premier endroit où je me suis tenu devant le Créateur de tous les êtres et où je me suis senti pleinement humain. »

À La Mecque, il se retrouva aux côtés de « frères musulmans dont les yeux étaient d’un bleu incomparable, les cheveux d’un blond extrême et la peau d’une blancheur éclatante ». Cette expérience le marqua si profondément que, dans des lettres adressées à ses amis et à sa famille, il écrivit :

« L’Amérique doit comprendre l’islam, car c’est la seule religion qui efface de sa société le problème racial. »

À son retour aux États-Unis, il entreprit de faire connaître ses nouvelles convictions aussi bien aux Noirs qu’aux Blancs. Malcolm X comprit que, pour tirer pleinement profit du Hajj, ses enseignements spirituels devaient dépasser les liens fraternels entre musulmans et contribuer à bâtir une humanité commune avec les autres.

En réalité, cette expérience spirituelle permet également de rapprocher des personnes de religions différentes, grâce à un passé partagé par plusieurs traditions abrahamiques. Associée à l’enseignement islamique selon lequel toute l’humanité a une origine commune, cette idée est porteuse d’un immense espoir.

Le Coran enseigne en effet :

« Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. » — [Sourate al-Hujurât, 49:13]

Ce verset célèbre à la fois la diversité et l’unité de l’humanité.

Un autre enseignement spirituel essentiel du Hajj est l’humilité devant Dieu, Sa suprématie et Son pouvoir sur toute chose. Les foules de pèlerins, leurs convictions intérieures et leurs pratiques doivent être jugées par Dieu seul, selon Sa sagesse infinie et Sa connaissance parfaite. Comme le rappelle fermement le Coran :

« Nulle contrainte en religion ! La vérité s’est clairement distinguished de l’égarement. » — [Sourate al-Baqara, 2:256]

Le fruit d’un Hajj accompli avec succès est une profonde paix intérieure, qui se manifeste extérieurement par des valeurs telles que la justice, l’honnêteté, le respect, la générosité, la bienveillance, le pardon, la miséricorde et l’empathie.

Ces valeurs, toutes associées aux attributs du Dieu Tout-Puissant, sont indispensables si nous voulons véritablement vivre ensemble dans ce monde.