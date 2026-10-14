Cet article présente les enseignements du Coran sur la gratitude et en examine les différentes dimensions. Il s’intéresse également à la manière dont le croyant peut développer cette qualité et la mettre en pratique dans sa vie quotidienne.

Le Coran contient 27 versets qui traitent de la gratitude. Tantôt Allah nous ordonne d’être reconnaissants, tantôt Il nous met en garde contre l’ingratitude. Neuf versets mettent notamment en garde contre les conséquences négatives de l’ingratitude. Parmi eux :

« Certes, Nous vous avons établis sur la terre et Nous vous y avons donné des moyens de subsistance. Mais vous êtes peu reconnaissants. » (7:10)

Ici, Allah s’adresse aux croyants musulmans, mais principalement aux mécréants qui ne reconnaissent pas Allah comme leur Seigneur, Celui qui leur accorde toutes sortes de moyens de subsistance. Il faut garder à l’esprit qu’au moment où le Coran a été révélé, il mettait en garde les hommes contre les conséquences de la mécréance. Un autre exemple majeur est le suivant :

« Dis : “C’est Lui qui vous a créés et vous a donné l’ouïe, la vue et les cœurs. Mais vous êtes peu reconnaissants.” »

Il s’agit d’une exhortation adressée aux croyants et au Prophète afin qu’ils rappellent aux non-croyants qu’Allah est Celui qui leur a donné l’existence et qu’ils devraient donc Lui en être reconnaissants. Le premier exemple décrit la condition de l’humanité et des mécréants, encore aujourd’hui, qui n’attribuent ni leur existence ni les bienfaits qu’ils reçoivent à Allah, le Créateur de l’humanité. Le second exemple va dans le même sens, mais sert davantage d’exhortation aux mécréants qui nient le pouvoir créateur d’Allah, Al-Khâliq.

De même, les versets 7:10, 10:60, 12:38, 23:78, 32:9, 34:13, 40:61, 56:70 et enfin 67:23 expriment tous la même idée : l’humanité ne rend pas grâce pour les bienfaits, les moyens de subsistance, la création, les signes tels que la nuit et le jour, la mer et ce qu’elle procure, ainsi que pour les différents bienfaits provenant d’Allah. L’humanité se montre donc ingrate.

Il reste ainsi 16 versets qui concernent la gratitude envers Allah. Tous ordonnent de rendre grâce pour différentes raisons et de différentes manières. Nous allons ici les examiner brièvement.

« Puis Nous vous avons pardonné après cela, afin que vous soyez reconnaissants. » (2:52)

« Puis Nous vous avons ressuscités après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. » (2:56)

Ces deux versets sont examinés dans les commentaires du Coran à propos des Enfants d’Israël. Ceux-ci s’étaient montrés ingrats envers les faveurs qu’Allah leur avait accordées en les délivrant du peuple de Pharaon, qui les persécutait en Égypte. Dans le premier cas, ils se mirent à adorer un veau alors que leur prophète Mûsâ recevait la révélation d’Allah et s’était rendu au mont Tûr. Le second verset fait référence au moment où Mûsâ fut contesté quant à l’authenticité de la Torah. Il prit alors soixante-dix hommes, les purifia puis les conduisit au mont Tûr, où Allah confirma l’origine divine du Livre apporté par Mûsâ. Malgré cela, ils ne crurent toujours pas et dirent à Mûsâ qu’ils ne croiraient que s’ils voyaient Allah Lui-même. En raison de leur insolence, Allah les frappa par la foudre. Mûsâ craignit alors que les Enfants d’Israël ne l’accusent d’avoir tué leurs dirigeants. Il invoqua donc Allah afin qu’Il les ramène à la vie. Allah les ressuscita et leur montra clairement qu’ils devaient être reconnaissants.

Deux enseignements apparaissent ici : Allah n’aime pas l’insolence et Il n’aime pas le shirk, c’est-à-dire le fait d’adorer d’autres que Lui, comme dans le cas du veau. Les Enfants d’Israël furent punis pour ces deux fautes.

« Ô vous qui croyez ! Mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah, si c’est Lui que vous adorez. » (2:172)

Ce verset ordonne de consommer des choses licites et bonnes, tout comme les versets de la sourate An-Nahl, notamment le verset 16:114. La gratitude doit être manifestée si c’est Allah que vous adorez. L’obéissance dans l’adoration témoigne donc du fait que vous servez Allah. Être reconnaissant exige d’adorer et d’obéir uniquement à Allah et de ne pas utiliser Ses bienfaits pour commettre des péchés. Ici également, Allah rappelle qu’Il est Celui qui accorde toute subsistance halal, en prenant la nourriture comme exemple. La Sunna contient des invocations spécifiques pour louer Allah et Lui témoigner notre gratitude avant et après avoir mangé, et le véritable croyant les suit.

«. Et quiconque est malade ou en voyage, qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours, que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés et que vous soyez reconnaissants. » (2:185)

Allah montre ici que le mois de Ramadan est un mois durant lequel nous exprimons notre gratitude envers Lui en nous consacrant à l’adoration, notamment par le jeûne. En réalité, les cinq piliers de l’islam montrent que le croyant rend grâce à Allah. Proclamer la grandeur d’Allah, notamment à travers la prière de Tarâwîh durant Ramadan, est une forme d’adoration supplémentaire qui découle de la guidance, et la réaction à cette guidance consiste à rendre grâce. Les plats préparés pour rompre le jeûne constituent également, selon cette perspective, une forme de gratitude, puisque la nourriture est fournie par Allah seul.

« Allah vous a certes secourus à Badr alors que vous étiez faibles. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. »

(3:123)

« Quant à la bonne terre, sa végétation pousse abondamment avec la permission de son Seigneur ; tandis que celle qui est mauvaise ne produit qu’avec difficulté. C’est ainsi que Nous exposons les signes pour des gens qui sont reconnaissants. »

(7:58)

Ce verset, tout comme le verset 34:15, fait référence aux peuples et aux communautés qu’Allah a comblés de produits abondants et de la prophétie. Malgré leurs richesses, ils désobéirent à leurs messagers et rejetèrent Allah comme leur Seigneur. En conséquence, le peuple de Saba fut totalement détruit, tout comme d’autres cités qu’Allah avait comblées de bienfaits. Il est important de noter qu’Allah ne détruit les peuples que lorsqu’ils se montrent extrêmement ingrats et refusent de manifester la moindre gratitude envers Lui.

« Et souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, considérés comme faibles sur la terre, craignant que les gens ne vous enlèvent de force, mais Il vous donna refuge, vous renforça par Son secours et vous accorda de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. » (8:26)

Allah fait ici référence au développement de l’islam : les premiers musulmans furent persécutés, mais Allah vint leur apporter aide et refuge. Il leur accorda de bonnes choses afin qu’ils soient reconnaissants. Comment ne pas voir aujourd’hui l’immense richesse halal de La Mecque et de Médine comme une conséquence du développement historique de l’islam ? Allah nous rappelle ici d’être reconnaissants pour la facilité avec laquelle nous pouvons accomplir le Hajj et la Omra, afin de Lui rendre grâce.

« Et c’est Lui qui a soumis la mer à votre service afin que vous en mangiez une chair fraîche, que vous en retiriez des parures que vous portez, et tu vois les bateaux y fendre les flots afin que vous recherchiez de Sa grâce et que vous soyez reconnaissants. »

(16:14)

Allah a envoyé des signes dans la destruction du peuple de Nûh — paix sur lui — concernant la puissance de l’eau, qui doit être utilisée à des fins licites, bénies et profitables. L’abondance des poissons et des perles, qui servent à notre nourriture et à nos parures, est un signe auquel nous devons réfléchir comme provenant d’Allah. Nous devons ensuite exprimer notre gratitude pour ces multiples bienfaits qu’Allah a fait apparaître et qu’Il a mis à notre disposition. Allah ordonne d’être reconnaissants pour ces bienfaits.

« Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne saviez rien, et Il vous a donné l’ouïe, la vue et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. » (16:78)

Le tafsîr indique que ce verset constitue une preuve du Tawhîd, c’est-à-dire de l’unicité d’Allah, et de la réprobation du shirk. Allah nous ordonne ainsi de Lui être reconnaissants pour les facultés intellectuelles, les sentiments et les sens, ainsi que pour les multiples dons spirituels qu’Il a mis à la disposition de l’humanité.

« Mangez donc de ce qu’Allah vous a accordé, des choses licites et bonnes, et soyez reconnaissants pour le bienfait d’Allah, si c’est Lui que vous adorez. » (16:114)

Ce point a déjà été mentionné précédemment à propos du verset 2:172. Il s’agit ici d’un aspect de la gratitude : utiliser les choses licites et bonnes. Seul Allah peut déterminer ce qui est licite et ce qui est interdit, c’est-à-dire haram, ce dont nous devons être conscients.

« Et par Sa miséricorde, Il a fait pour vous la nuit et le jour afin que vous vous reposiez pendant l’un et que vous recherchiez de Sa grâce pendant l’autre, et afin que vous soyez reconnaissants. » (23:78)

Il s’agit une fois encore de l’un des signes d’Allah et d’une manifestation du Tawhîd, l’unicité d’Allah. Seul un Être suprême tel qu’Allah pouvait créer la nuit et le jour. Lorsque l’être humain utilise son intelligence et médite sur cela en étudiant le Coran, son inclination naturelle devrait être de vouloir obéir à Allah, d’obtenir Sa miséricorde et Sa grâce et de reconnaître Ses signes dans la création, comme celui-ci.

« Il y avait certes un signe pour Saba dans leur demeure : deux jardins, à droite et à gauche. Mangez de la subsistance de votre Seigneur et soyez reconnaissants envers Lui : une bonne terre et un Seigneur Pardonneur ! » (34:15)

Ici encore, le verset fait référence au peuple de Saba, qui fut comblé de bienfaits avant d’être détruit en raison de son ingratitude. Il convient également de noter que, concernant la prophétie de Muhammad ﷺ, il lui fut demandé s’il souhaitait voir ses adversaires détruits par un châtiment sévère. Mais, par miséricorde, il refusa leur destruction comme celle dont avait été frappé le peuple de Nûh. Il souhaitait plutôt que les descendants de ce peuple soient comblés par l’islam. Allah exauça sa demande, car ils pourraient devenir plus reconnaissants avec le temps ; davantage de prédication et davantage de jihâd seraient nécessaires.

« Allah est Celui qui a soumis la mer à votre service afin que les navires y voguent par Son ordre, que vous recherchiez de Sa grâce et que vous soyez reconnaissants. » (45:12)

Allah confirme ici ce qui précède : les navires ne naviguent que par Son ordre. S’Il le voulait, Il pourrait provoquer une tempête en mer, mais le fait que la mer soit soumise à l’être humain et que nous puissions librement y rechercher notre subsistance constitue l’un de Ses bienfaits. Cela exige de nous que nous soyons reconnaissants pour ces faveurs et que notre gratitude augmente.

« Nous avons recommandé à l’homme de bien traiter ses parents. Sa mère l’a porté avec peine et l’a mis au monde avec peine. Sa gestation et son sevrage durent trente mois. Puis, lorsqu’il atteint sa pleine maturité et atteint l’âge de quarante ans, il dit : “Seigneur ! Permets-moi d’être reconnaissant pour le bienfait dont Tu m’as comblé, ainsi que mes parents, et de faire le bien que Tu agréeras. Et accorde-moi la vertu dans ma descendance. Je me repens à Toi et je suis du nombre des soumis.” » (46:15)

L’âge de quarante ans est ici retenu parce que l’immaturité de la jeunesse et la faiblesse de la vieillesse ne sont pas présentes à cet âge. L’adulte exprime ici sa gratitude pour l’éducation que ses parents lui ont donnée. Puisse-t-elle, si Allah le veut, avoir fait de lui un enfant pieux, puisqu’il se tourne vers Allah dans l’invocation, ce qui constitue en soi un acte de dévotion et de piété. Il souhaite également recevoir les moyens et la capacité de favoriser sa propre descendance. Des bienfaits tels que les formations d’Alymah et d’Alim constituent des exemples de ce qu’Allah peut accorder aux enfants.

Un sens plus profond consiste ici à transformer notre comportement envers les personnes auxquelles nous sommes reconnaissants, telles que nos parents, afin de mener avec eux et avec notre propre descendance une vie plus harmonieuse. Nous avons en effet le devoir d’éduquer fermement nos enfants dans le cadre de l’islam.

« Ce fut une faveur de Notre part ; c’est ainsi que Nous récompensons ceux qui sont reconnaissants. » (54:35)

Allah mentionne ici le salut du prophète Lût — paix sur lui — et de sa famille du châtiment infligé à son peuple en raison de sa désobéissance. Il fut sauvé en raison de sa dévotion envers son Seigneur. En reconnaissance de cela, Allah lui accorda la prophétie, car il avait été correctement guidé pour prêcher à son peuple et le mettre en garde contre son ingratitude envers Allah et Ses bienfaits.

« Nous ne vous nourrissons que pour la Face d’Allah ; nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. » (76:9)

Ce passage fait référence au don de nourriture au titre de la Zakat. La récompense ultime vient d’Allah, et la gratitude doit être réservée à Allah plutôt qu’aux hommes.

Nous pouvons donc constater la clarté des révélations concernant la gratitude. Mais comment devons-nous être reconnaissants ? Et comment atteindre le degré du croyant reconnaissant ? C’est ce que nous allons maintenant examiner.

Invoquer Allah pour être reconnaissant

Cela inclut la récitation, après la prière, d’invocations telles que :

« Ô Allah ! Aide-moi à me souvenir de Te mentionner, à Te remercier et à accomplir parfaitement l’adoration que Tu m’as prescrite. »

Suivre les versets coraniques relatifs à la gratitude

Il faut suivre les enseignements des versets coraniques sur la gratitude évoqués précédemment, ainsi que la Charia, notamment en ce qui concerne la nourriture. Pour obéir aux versets relatifs à la gratitude, une action supplémentaire peut être nécessaire, comme dans les versets 2:172 et 16:114, qui exigent de consommer des aliments licites. Certains versets requièrent donc des actes supplémentaires afin d’être véritablement mis en pratique et de recevoir pleinement la récompense réservée au croyant reconnaissant.

Suivre les hadiths relatifs à la gratitude

Il existe plusieurs hadiths importants sur la gratitude. En voici un exemple :

« Celui qui mange et se montre reconnaissant est comme celui qui jeûne et fait preuve de patience. »

Nous voyons ici que les personnes qui ne peuvent peut-être pas jeûner en raison de problèmes médicaux, comme le diabète, sont encouragées à louer Allah avec gratitude pour la nourriture qu’elles consomment.

Suivre l’exemple des prophètes

La Charia du Prophète en matière de gratitude se manifeste également dans l’exemple de différents prophètes, dont nous pouvons suivre l’exemple, tels que Mûsâ, Ibrâhîm et Yûsuf.

L’exemple de la faveur accordée à Mûsâ apparaît lorsque Allah lui dit, au verset 14:7 :

« Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai certainement Mes bienfaits à votre égard. »

Cependant, les Enfants d’Israël se montrèrent ingrats et furent finalement supplantés dans la foi par le prophète Muhammad ﷺ et la foi islamique.

Un autre verset met en avant la faveur accordée à Ibrâhîm. Allah dit au verset 16:121 :

« Il était reconnaissant pour les bienfaits d’Allah, qui l’avait choisi et guidé vers un droit chemin. »

Yûsuf déclara quant à lui dans le Coran :

« Et je suis la religion de mes pères, Ibrâhîm, Ishâq et Yaʿqûb. Il ne nous appartient pas d’associer quoi que ce soit à Allah. C’est là une grâce d’Allah envers nous et envers les hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. »

Nous pouvons donc invoquer Allah afin de suivre la Charia des prophètes précédents, conformément à la faveur accordée à Muhammad ﷺ.

Le Nom d’Allah : Le Très-Reconnaissant

Le thème suivant consiste à comprendre le nom d’Allah lié à la gratitude. Le trente-cinquième des Beaux Noms d’Allah est Ash-Shakûr, Le Très-Reconnaissant, Celui qui accepte la gratitude. Allah agit ainsi envers nous en augmentant Sa grâce à notre égard ; Il est également Celui qui accepte notre adoration reconnaissante, comme nos invocations, la récitation du Coran et nos actes d’adoration.

Allah dit au verset 7:180 :

« Invoquez Allah par Ses plus beaux noms. »

Nous devons donc invoquer Allah par le nom Ash-Shakûr aux moments appropriés. L’imam Al-Ghazâlî dit :

« Sache que la gratitude fait partie des degrés les plus élevés ; elle est supérieure à la patience, à la crainte et au détachement de ce monde. »

La récitation de ce nom procure, selon le texte, certains bienfaits. Il est notamment rapporté qu’une récitation quarante et une fois permettrait de soulager toute souffrance. La récitation des Noms peut nous permettre de développer une conscience plus profonde de la présence divine d’Allah.

Nous progressons spirituellement en développant les qualités de celui qui est reconnaissant. Par exemple, le verset 46:15 nous apprend à devenir davantage reconnaissants envers nos parents, avec l’objectif de devenir des enfants vertueux qui obéissent aux enseignements de la Charia concernant les parents. La société bénéficie ainsi de relations plus harmonieuses entre les différents groupes.

En effet, le hadith rapporté par Abû Dâwûd, n° 4885, indique que le Prophète ﷺ a dit :

« Celui qui ne remercie pas les gens n’est pas reconnaissant envers Allah. »

Cela réaffirme l’idée que la gratitude doit être profondément enracinée dans la société. Le prophète Muhammad ﷺ a également indiqué dans un hadith que quiconque apprend et récite les Noms d’Allah sera admis au Paradis.

La prosternation de gratitude

La manière suivante d’exprimer notre gratitude consiste à accomplir le Sujûd ash-Shukr, la prosternation ou prière de gratitude. Il s’agit d’une prière de deux unités (rakʿat) que nous accomplissons, puis nous faisons une invocation de gratitude pour ce qui nous est arrivé, par exemple lorsque nous venons d’obtenir d’excellents résultats à un examen ou de décrocher un nouvel emploi.

Selon les hadiths, le Prophète Muhammad ﷺ accomplissait cette prière lorsqu’il remportait une bataille militaire et lorsque d’autres événements heureux se produisaient, événements qui lui procuraient de la joie et pour lesquels il témoignait une grande gratitude envers Allah en Lui obéissant et en accomplissant cet acte d’adoration.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons constater que nous avons le devoir envers Allah de Lui être reconnaissants pour Ses nombreux bienfaits. Par cette adoration, nous prenons conscience de Sa présence divine, de Sa toute-puissance, des commandements de la Charia et de leurs bienfaits.

Il ne s’agit pas seulement de se souvenir d’Allah, mais aussi d’intérioriser les vertus et la beauté qui émanent du Nom d’Allah et de chercher à les incarner dans nos actes. Nous développons ainsi notre spiritualité dans notre cœur, notre esprit, notre corps et notre âme, par lesquels nous adorons Allah.

Peut-être le but ultime est-il d’atteindre auprès d’Allah un tel degré de louange et de gratitude, comme certains de Ses prophètes, et de chercher à Le servir de cette manière, afin d’assurer notre réussite au Jour du Jugement et dans l’Au-delà. Et Allah est plus Savant.