Le mois béni de Ramadan est venu, puis s’en est allé. Aujourd’hui, alors que nous célébrons nos accomplissements et nos victoires spirituelles, prenons le temps de revenir sur quelques-unes des leçons du Ramadan les plus importantes que nous avons tirées — ou que nous aurions dû tirer — de cette expérience.

Le programme spirituel du Ramadan, marqué par le jeûne, les veillées de prière, les récitations du Coran et les actes de dévotion, avait pour objectif de renforcer notre conscience de notre identité spirituelle.

Il devait avant tout nous apprendre qui nous sommes réellement, pourquoi nous sommes ici-bas et quelle destination nous attend.

Le Ramadan nous a détournés du rythme effréné de la vie quotidienne pour nous aider à renouer avec nos racines spirituelles. Il nous a enseigné que ce qui fait véritablement de nous des êtres humains, ce ne sont ni nos possessions matérielles, ni nos passions, ni nos désirs physiques, mais notre essence spirituelle et morale.

Dès lors que nous reconnaissons cette dimension spirituelle qui constitue le fondement de notre personnalité, nous pouvons changer profondément notre regard sur la vie. Dans cette vision islamique, le matérialisme ne saurait être une fin en soi. Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans une course effrénée à la réussite matérielle, céder à la cupidité ni chercher à justifier l’oppression d’autrui.

Allah dit :

« Recherche, à travers ce qu’Allah t’a donné, la demeure dernière, sans oublier ta part en cette vie. Fais le bien comme Allah t’a fait du bien. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n’aime pas les corrupteurs. » — [Sourate al-Qasas, 28:77]

Les disciplines spirituelles auxquelles nous nous sommes consacrés durant le Ramadan nous ont appris à garder constamment à l’esprit Allah et le Jour dernier, quelles que soient nos activités.

Le musulman qui s’est ressourcé pendant le Ramadan demeure conscient de sa responsabilité devant son Seigneur. Un véritable croyant ne peut porter atteinte à une vie qu’Allah a rendue sacrée, priver autrui de ses biens ni manquer de traiter chacun comme il aimerait lui-même être traité.

Telle est l’essence même de ce que signifie être un véritable musulman.

Compassion, engagement social et responsabilité collective

La deuxième grande des leçons du Ramadan est celle de la compassion et de la sollicitude envers autrui. Le jeûne nous a fait éprouver la faim et la soif. Après avoir ressenti ces privations, nous aurions dû devenir plus sensibles à la détresse des millions de personnes défavorisées à travers le monde. Un véritable musulman ne peut rester indifférent à la souffrance d’autrui.

Pour traduire cette leçon en actes, nous, musulmans, devons prendre nos responsabilités et nous engager dans des projets concrets visant à lutter contre la pauvreté, la faim et le sans-abrisme. Malheureusement, ces problèmes existent aux quatre coins du monde. Nous avons le devoir religieux et civique de contribuer à faire de notre planète un monde meilleur pour toutes les créatures d’Allah.

Il ne s’agit pas d’une question secondaire : nous savons combien elle importe aux yeux d’Allah. Nous ne pouvons plus rester égoïstes et repliés sur nous-mêmes. Nous devons prendre pleinement part à la vie de la société.

Une autre leçon importante du Ramadan concerne notre responsabilité collective dans la construction d’une société plus éthique et plus morale. Cela n’est possible que si nous nous unissons autour des idéaux et des valeurs auxquels nous sommes attachés.

Aujourd’hui, les musulmans sont souvent mal compris. Nous ne pouvons pas rejeter toute la responsabilité de cette situation sur les autres. Il nous appartient de prendre nos responsabilités et d’agir pour transformer notre condition. Allah dit :

« En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » — [Sourate ar-Raʿd, 13:11]

Il est indéniable que certains acteurs des médias, des groupes de réflexion et des gouvernements s’emploient à présenter les musulmans comme « les Autres », afin de servir leurs propres objectifs impérialistes, leur cupidité et leurs ambitions coloniales.

La théorie du « choc des civilisations », défendue par Samuel P. Huntington, est désormais devenue une expression courante. Ce slogan est dangereux et appelle à la vigilance de toutes les personnes sensées. Aujourd’hui, il sert à prendre les musulmans pour cible ; demain, il pourrait viser une autre religion, une autre communauté ethnique ou un autre peuple.

En tant que musulmans, nous avons la responsabilité de faire savoir au monde ce que nous défendons et ce à quoi nous nous opposons.

Nous sommes pour la paix, la justice, le pluralisme et la tolérance.

Nous sommes contre le terrorisme, l’injustice et l’impérialisme.

Nous devons nous opposer ouvertement aux discours de haine, d’intolérance, d’égoïsme et de sectarisme, qui prennent de plus en plus d’ampleur chez certains musulmans comme chez certains non-musulmans.

Nous devons dénoncer la confiscation de l’islam par les extrémistes.

Nous sommes convaincus que les grandes religions du monde partagent de nombreuses valeurs communes et que nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur pour toute l’humanité.

Puisque le monde est devenu un village planétaire, la survie de l’humanité dépend de notre capacité à vivre ensemble dans la tolérance. Tel est le message fondamental du Coran, comme l’indique ce verset :

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. » — [Sourate al-Hujurât, 49:13]

Revoir nos priorités et agir pour l’avenir

Pour transmettre ce message, nous devons sortir de nos cocons et prendre pleinement conscience de la nature des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté. Nous devons comprendre que la construction de mosquées, à elle seule, ne saurait constituer notre unique priorité. Il est grand temps de nous concentrer sur la formation d’une nouvelle génération de musulmans capables de transmettre le message de miséricorde porté par l’islam avec intelligence et sens des responsabilités.

Cela exige que nous réévaluions nos priorités en tant que musulmans et que nous ouvrions courageusement de nouvelles voies, avec clairvoyance et prévoyance. Comme le suggère un vieux proverbe, un chien qui aboie dans la cour arrière ne peut provoquer aucun changement véritable. Nous devons nous rendre visibles et faire entendre notre voix dans toutes les composantes de la société. Nous devons nous engager davantage au service de la communauté et dans la vie politique, et œuvrer pour que notre communauté musulmane devienne un exemple inspirant de citoyenneté responsable à l’échelle mondiale.

À cet égard :

Nous devons entretenir notre relation avec le Livre d’Allah, le Tout-Puissant, en le lisant, en méditant ses enseignements et en les mettant en pratique.

Nous devons être constants dans le dhikr, c’est-à-dire le rappel d’Allah.

Nous devons faire preuve de davantage de charité et de générosité.

Nous devons consacrer davantage de temps aux nawafil, les actes d’adoration surérogatoires, notamment les prières et le jeûne.

Nous devons abandonner nos mauvaises habitudes et en acquérir de meilleures.

De cette manière, si Allah le veut, nous progresserons aussi bien individuellement qu’en tant que membres de la Ummah, la communauté musulmane. Nous pourrons ainsi faire une réelle différence dans notre vie personnelle et au sein de la société à laquelle nous appartenons.

Enfin, faisons entendre notre voix contre l’oppression, quel que soit le peuple qui en est victime. Faisons entendre notre voix contre la pauvreté et la faim. Faisons entendre notre voix contre le sans-abrisme et contre l’injustice. Unissons nos efforts à ceux de tous les peuples épris de paix pour bâtir un monde meilleur. Surtout, mettons en pratique ces idéaux islamiques.

Souvenons-nous de ceux qui souffrent dans différentes régions du monde, victimes de diverses formes d’oppression et de persécution.

Souvenons-nous de nos frères et sœurs en Palestine, en Tchétchénie, au Cachemire, en Somalie et ailleurs.

Souvenons-nous de toutes les personnes opprimées, sans distinction de race, de religion ou de nationalité.

Souvenons-nous que le Seigneur des mondes entend leurs prières et leur viendra en aide au moment qu’Il aura choisi.

Prions pour ceux qui nous ont quittés, jeunes et âgés, hommes et femmes. Puisse le Seigneur, dans Son infinie bonté, les envelopper de Sa miséricorde.

Souvenons-nous également des malades et de tous ceux qui souffrent. Puisse le Seigneur, le Très Miséricordieux, leur accorder la guérison, la santé et le bien-être.

Implorons Allah d’inspirer la sagesse à nos dirigeants et à nos responsables, afin qu’ils sachent maîtriser leurs réactions et construire des ponts de compréhension plutôt que de chercher à résoudre les problèmes par la guerre, la violence et l’agression.

Prions Allah de nous accorder la paix, le bonheur et la réussite. Amîn.