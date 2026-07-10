Mandater une societe pour la distribution de l udhiyah (mandater une societe pour la distribution de l udhiyah) est une pratique désormais courante. Il est permis d’offrir le sacrifice par l’intermédiaire de certaines sociétés ou organisations communautaires, ou encore par des organismes disponibles sur Internet, car le musulman peut mandater autrui pour offrir le sacrifice en son nom. Cependant, il doit veiller à leur crédibilité, à leur honnêteté et à leur piété, afin de ne pas être trompé par des personnes malhonnêtes.

L’avis des savants sur la délégation du sacrifice

Voici la réponse donnée par Sheikh Muhammad Nur à ce sujet : L’udhiyah — le sacrifice — est une Sunnah confirmée du Prophète — paix et bénédictions sur lui. Le musulman peut accomplir lui-même le sacrifice ou désigner quelqu’un pour le faire en son nom, comme beaucoup de personnes le font pendant le Hajj lorsqu’elles paient une organisation ou une institution pour égorger le hadi — le sacrifice du Hajj — à leur place.

Les savants de l’Islam ont affirmé qu’il est permis à une personne d’accomplir le sacrifice elle-même ou de mandater quelqu’un pour le faire en son nom, à condition que l’animal soit égorgé pendant les trois jours de Tashreeq — les 11, 12 et 13 Dhul-Hijjah. Par conséquent, s’il est confirmé que cette organisation en ligne connaît ces règles et qu’elle est digne de confiance, alors cela est permis.

La prudence face aux pratiques commerciales

De plus, Sheikh Ja‘far At-Talhawi, éminent savant d’Al-Azhar, dit : « Nous craignons qu’il n’y ait, de la part de certaines entreprises, des formes d’appât et de tromperie. Nous avons entendu parler de nombreuses expériences de sociétés qui ont créé leurs propres sites web et utilisé le commerce pour attirer les gens et les pousser à prendre des parts dans leurs activités. Elles ont commencé à collecter de l’argent en séduisant leurs clients par la promesse de profits énormes et rapides. Mais elles ne faisaient en réalité que les appâter avant de leur voler leur argent. »

À moins que vous ne disposiez de moyens vous permettant de vous assurer de la crédibilité et de l’honnêteté de ceux que vous souhaitez mandater pour offrir le sacrifice en votre nom, vous devez faire preuve de prudence afin de ne pas être dupé ni trompé.

Par ailleurs, le sacrifice, comme l’ensemble des prescriptions légitimes, doit être accompli dans un esprit de sacralité. Ce qui importe donc, c’est votre propre certitude — et non celle d’autrui — concernant la crédibilité, l’honnêteté et la piété des personnes qui accomplissent cette tâche. Vous devez donc rechercher une personne ou une organisation crédible, honnête, pieuse et craignant Allah, afin de lui confier l’accomplissement du sacrifice en votre nom.