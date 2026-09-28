Je me suis convertie à l’islam en janvier 2007. L’objectif principal de ce journal personnel est de témoigner de mon évolution dans ma nouvelle foi. J’espère sincèrement pouvoir aider d’autres nouveaux musulmans dans leur parcours.

Je modifie progressivement ma garde-robe et je me sens désormais plus à l’aise lorsque je m’habille de manière convenable et couvrante en public. Depuis ma conversion, j’essaie d’assister aussi souvent que possible à la prière du vendredi à la mosquée. J’y ai rencontré plusieurs nouvelles sœurs ainsi que des frères toujours disposés à m’aider, que ce soit en répondant à mes questions ou en m’aidant à faire face aux difficultés qui se présentent dans ma vie quotidienne.

Apprendre l’autodiscipline en tant que nouvelle musulmane

L’un des aspects les plus difficiles de ce parcours consiste à intégrer ma foi dans ma vie quotidienne, notamment en accomplissant les cinq prières quotidiennes.

J’ai encore du mal à intégrer pleinement la prière dans mon quotidien, car je continue à apprendre les différentes étapes des cinq prières.

Cependant, j’ai entrepris des démarches importantes pour améliorer ma récitation pendant la prière. J’utilise un livre accompagné d’un enregistrement audio et je m’exerce régulièrement. In châ Allah, d’ici la fin de l’été, je serai capable d’accomplir correctement la prière.

L’une des leçons les plus importantes que j’ai apprises jusqu’à présent en islam est l’autodiscipline.

L’islam est un mode de vie complet, et il peut être difficile pour les nouveaux convertis de s’y adapter. Il est important d’avancer étape par étape.

Juste après ma conversion, je voulais intégrer immédiatement tous les aspects de l’islam dans ma vie. J’étais quelque peu impatiente et je voulais tout accomplir parfaitement. Pourtant, l’islam met l’accent sur la patience et l’équilibre dans la vie.

Adopter une tenue pudique en islam

Un autre changement important depuis ma conversion à l’islam concerne ma manière de m’habiller.

J’ai toujours essayé de porter des vêtements simples et décents. Cependant, l’été représente un défi lorsqu’il s’agit de s’habiller de manière pudique, conformément à ce qui est prescrit dans le Coran et la Sunna.

Je modifie progressivement ma garde-robe et je me sens désormais plus à l’aise lorsque je me couvre convenablement en public. Je ne me sentirais pas à l’aise si je n’étais pas correctement vêtue lorsque je rencontre de nouvelles personnes.

Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucun commentaire négatif sur ma manière de m’habiller.

J’ai le sentiment que les gens ont tendance à être plus respectueux lorsqu’une personne est habillée convenablement. Je crois sincèrement que la pudeur favorise des relations plus saines entre les hommes et les femmes, en écartant les intentions cachées. Je souhaite être reconnue pour ce que je suis, sans attirer une attention indésirable sur mon apparence physique.

Malheureusement, les femmes sont souvent considérées comme des marchandises à notre époque. Il suffit de regarder les magazines et les journaux pour voir la manière dont les femmes sont représentées dans les publicités.

C’est parfois très décourageant !

J’ai choisi d’aborder le hijab dans une partie distincte, car cette question a suscité de nombreuses controverses.

J’ai commencé à porter occasionnellement le hijab, car je ne me sens toujours pas à l’aise à l’idée de le porter en permanence. Je porte mon foulard lorsque je vais au travail et lorsque j’en reviens, mais pas sur mon lieu de travail. J’ai encore peur d’attirer une attention négative.

Je sais qu’il faut du courage et un îmân solide pour atteindre cet objectif. In châ Allah, je continuerai à prier Allah et à Lui demander de me guider dans cette démarche.

Je suis parfaitement consciente que de nombreux pays ont interdit le hijab dans les lieux publics, plaçant ainsi de nombreuses sœurs dans des situations très inconfortables.

Je pense qu’il est nécessaire de sensibiliser davantage le public dans le monde afin d’aider les gens à comprendre qu’il s’agit d’un commandement d’Allah.

Ce que signifie être musulmane : une réflexion avant Ramadan

À l’approche du Ramadan, il me semble approprié de réfléchir à mes difficultés à comprendre ce que signifie être musulmane et à mes efforts pour devenir une meilleure musulmane.

Cet été, mon îmân a fluctué comme un yo-yo. Je me suis reproché de ne pas être une bonne musulmane.

En écrivant ce journal, je me demande : « Que signifie être musulmane ? » et j’essaie de rester réaliste quant à la manière de devenir une meilleure musulmane.

Je crois avoir accordé trop d’importance aux signes visibles de l’identité d’une femme musulmane, comme le port du hijab, les vêtements pudiques et l’accomplissement de la prière.

Ces éléments sont importants. Cependant, j’ai dû revenir au moment où j’ai prononcé la Shahâda :

Ashhadu an lâ ilâha illâ Allah wa anna Muhammadan rasûl Allah.

« J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah. »

Le message de l’islam est simple, mais le chemin peut être difficile.

Les raisons de cette difficulté sont diverses. La vie moderne comporte ses pièges, et nous sommes tous occupés par le travail, les responsabilités familiales, la santé, etc.

Il m’arrive de négliger ma vie spirituelle lorsque d’autres préoccupations occupent mon esprit.

Je peux faire preuve de créativité pour trouver des excuses afin de ne pas prier, de ne pas lire le Coran, de ne pas porter le hijab ou de ne pas me rendre à la mosquée.

Comment devenir une meilleure musulmane : conseils aux nouveaux convertis

Chaque personne est différente et abordera cette question à sa manière.

Pour ma part, avancer par petites étapes semble mieux fonctionner que d’essayer d’accomplir toutes les obligations de ma foi en même temps.

Je constate que répéter régulièrement la Shahâda pour moi-même contribue à renforcer mon îmân. Cette déclaration me rappelle que je place toute ma confiance en Allah et que je Lui confie ma vie afin de La consacrer à Son service.

L’islam repose sur la connaissance et encourage les musulmans à apprendre. Je ressens donc le besoin de lire plus régulièrement le Coran et de mieux comprendre le message envoyé par Allah.

Je trouve également très important d’avoir quelqu’un à qui parler, en particulier une personne qui possède de solides connaissances sur l’islam.

En tant que nouvelle musulmane, je pense qu’il est important de ne pas s’isoler des autres musulmans. On peut puiser de la force en rejoignant la communauté musulmane.

Mon prochain journal portera principalement sur mon expérience de mon premier Ramadan.

J’espère que ce nouveau parcours contribuera à renforcer ma foi et à approfondir ma soumission à la volonté d’Allah.

Conclusion

Comprendre l’islam et intégrer progressivement ses enseignements dans sa vie est un processus qui demande de la patience, de l’autodiscipline et le soutien de la communauté.

En avançant par petites étapes, régulières et constantes, j’espère que ma foi continuera à se renforcer et qu’elle me guidera vers une meilleure pratique de l’islam.