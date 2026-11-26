Le sacrifice de l’Aïd al-Adha (Udhiyah) symbolise l’obéissance, le dévouement profond et la soumission absolue à Allah, le Tout-Puissant. Sa signification ne se limite donc nullement à l’immolation d’un animal. Allah, exalté soit-Il, dit :

« Ni leurs chairs ni leur sang n’atteindront Allah ; mais ce qui L’atteint de votre part, c’est la piété. »

[Sourate Al-Hajj, verset 37]

Cela signifie que la véritable finalité du sacrifice réside dans la piété et la soumission totale à tout ce qu’Allah a ordonné ou interdit.

Rappeler cette signification fondamentale du sacrifice à chaque célébration de l’Aïd al-Adha est une exigence de la Charia. Cela permet d’ancrer profondément dans les esprits l’idée que le sacrifice des animaux d’élevage ne relève ni d’une simple coutume sociale ni d’un acte cultuel accompli machinalement. La viande et le sang ne sont que le rappel permanent d’un événement historique exceptionnel : celui d’un père obéissant qui se conforma à l’ordre d’Allah, révélé dans un songe lui commandant d’immoler son fils, tandis que ce fils vertueux répondit par l’obéissance, la patience et la soumission. Ainsi, l’histoire d’Abraham et d’Ismaël (que la paix soit sur eux) est devenue un modèle éternel de conformité aux commandements d’Allah, le Tout-Puissant, et d’empressement à les exécuter.

L’obéissance : le fondement de l’Aïd et l’esprit de ses rites

Le lien entre l’Aïd al-Adha et l’obéissance est profond. Il se manifeste tout particulièrement durant ces jours bénis : les dix premiers jours de Dhoul-Hijja et les jours de Tachrîq. Ces journées réunissent les principales formes d’adoration, notamment les piliers de l’islam : la prière, la zakât, le jeûne, le Hajj et la Omra, ainsi que des actes majeurs d’obéissance tels que la multiplication des louanges (Tahmîd), l’affirmation de l’unicité d’Allah (Tahlîl) et Sa glorification (Takbîr). Une telle concentration de vertus ne se retrouve à aucun autre moment privilégié de l’année.

Puisque le sacrifice (Udhiyah) permet de mettre en pratique les valeurs de la foi et de les enraciner dans les âmes, il incarne notamment les valeurs suivantes :

1. La valeur de l’obéissance absolue à Allah, le Tout-Puissant

Il s’agit de se conformer pleinement aux commandements d’Allah et de s’y soumettre totalement, intérieurement comme extérieurement, tout en acceptant avec satisfaction Ses décisions et Sa législation. Cela implique d’accomplir ce qu’Il a ordonné et de délaisser ce qu’Il a interdit.

2. La valeur de la soumission au jugement d’Allah, dans les moments heureux comme dans les épreuves

Cette soumission doit s’accomplir sans examen excessif ni contestation. Lorsqu’Allah, le Tout-Puissant, prescrit les prières avec un nombre d’unités et des modalités précis, ainsi que la zakât, le jeûne, le Hajj et d’autres obligations selon des formes déterminées, dont la sagesse ultime peut échapper à l’intelligence humaine, la foi parfaite exige que le croyant s’y soumette en disant :

« Nous avons entendu et obéi. » [Al-Baqara, verset 285]

Il ne s’agit donc pas de se perdre dans les interrogations et les controverses. En effet, la soumission constitue le fondement de la servitude pour laquelle l’humanité a été créée, tout en reconnaissant qu’Allah, exalté soit-Il, détient la sagesse absolue dans tout ce qu’Il ordonne ou interdit.

3. La valeur consistant à faire prévaloir l’amour d’Allah, Son obéissance et Sa loi

Cela signifie placer Sa loi au-dessus de tout caprice, désir ou intérêt personnel. Une telle attitude exige un effort intérieur (Jihad) et une lutte contre l’âme qui incite au mal et se laisse guider par ses passions, afin de faire prévaloir la volonté d’Allah sur les plaisirs de ce monde et les opinions personnelles.

4. La valeur de l’empressement à exécuter les prescriptions de la Charia

Cette valeur constitue la manifestation concrète et véritable de l’obéissance. Elle consiste à s’empresser de se conformer aux prescriptions de la Charia dès qu’on en prend connaissance, sans procrastination, hésitation ni remise en question de la sagesse qui les sous-tend.

5. La valeur de l’acceptation des décrets d’Allah, qu’ils soient douloureux ou réjouissants

Cette attitude repose sur une certitude absolue quant à la sagesse d’Allah dans tout ce qu’Il accorde ou refuse, car Lui seul détient la connaissance parfaite de ce qui est bénéfique à Son serviteur croyant.

6. La valeur de la vénération des rites religieux qu’Allah, le Tout-Puissant, a élevés

C’est là une manifestation de la véritable servitude vouée exclusivement à Allah, le Tout-Puissant. Préserver ce rite, veiller à l’accomplir avec sincérité et excellence (Ihsân), et rappeler ses objectifs spirituels originels contribuent à nourrir la piété dans le cœur, conformément à la parole d’Allah, exalté soit-Il :

« Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les rites sacrés d’Allah, cela relève certes de la piété des cœurs. »

Car ce rite témoigne de la vénération des commandements d’Allah, le Tout-Puissant.

Ces nobles valeurs intérieures et ces hautes qualités morales s’inspirent des enseignements tirés de l’histoire d’Abraham et de son fils Ismaël (que la paix soit sur eux). Elles constituent un phare qui éclaire le chemin vers une vie heureuse et des relations familiales exemplaires.

Les fruits et les bienfaits de l’obéissance

« Puis, quand tous deux se furent soumis et qu’il l’eut jeté sur le front… »

[As-Saffât, verset 103]

Lorsqu’ils accomplirent, par obéissance et soumission à Allah, le commandement qui leur avait été donné, le soulagement arriva et Allah le racheta par un sacrifice immense :

« C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. »

[As-Saffât, verset 105]

Il suffit de rappeler que l’obéissance absolue à Allah, le Tout-Puissant, est le signe d’un cœur sain et vertueux, ainsi que le chemin de la réussite ici-bas et dans l’au-delà. Elle porte d’immenses fruits et procure de précieux bienfaits au croyant obéissant, dans sa vie terrestre comme dans sa vie future. Trois d’entre eux sont particulièrement importants :

1. La délivrance des épreuves et des tribulations

S’attacher aux commandements d’Allah et Lui obéir protège l’être humain contre l’égarement et la déviation. Cela l’aide à lutter contre son âme et ses passions, tout en l’éduquant à la patience et à la discipline.

2. La tranquillité du cœur et la sérénité de l’âme

En effet, l’obéissance à Allah et la soumission à Ses décrets et à Sa prédestination dissipent l’anxiété et le trouble dans la vie du serviteur. Plus celui-ci se rapproche d’Allah par l’obéissance et la soumission, plus sa certitude, son humilité, sa crainte d’Allah et son espérance en Lui grandissent. Il fait alors l’expérience du réconfort et de la sérénité.

3. Obtenir l’agrément d’Allah et accéder au Paradis

Parmi les plus grands fruits de l’obéissance figurent les délices de l’au-delà, l’entrée au Paradis et la délivrance du Feu de l’Enfer. Allah, exalté soit-Il, dit :

« […] Et quiconque obéit à Allah et à Son Messager, Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. »

[An-Nisâ’, verset 13]

Le Prophète ﷺ a également dit :

« Toute ma communauté entrera au Paradis, sauf celui qui refuse. » [1]

Le sacrifice (Udhiyah) : un moyen de se sacrifier et d’éduquer les âmes

« Et Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse. »

[As-Saffât, verset 107]

Le sacrifice (Udhiyah) est un rite religieux divin empreint d’une profonde dimension éducative. Il constitue une véritable école morale destinée à purifier et à affiner l’âme. Il éduque celle-ci à diverses valeurs morales, sociales et humaines de haut rang, parmi lesquelles les plus importantes sont les suivantes :

1. Sacrifier ses caprices et renoncer aux péchés

Le sacrifice éduque et prépare le musulman à renoncer aux caprices de son âme, à ses désirs et à ses possessions, ainsi qu’à tout ce qu’il aime, qu’il s’agisse de ses biens ou de son temps. Il l’invite à le faire en réponse aux commandements d’Allah, le Tout-Puissant, et en suivant l’exemple de notre père Abraham et de son fils Ismaël (que la paix soit sur eux).

Ibn Rajab a dit, en guise de consolation à ceux qui n’ont pas pu accomplir le pèlerinage du Hajj :

« Celui qui ne peut immoler son animal sacrificiel à Mina, qu’il immole ses propres désirs afin d’atteindre ses aspirations. » [2]

Cette parole attire l’attention sur la signification spirituelle qui se trouve au cœur des rites du Hajj et du sacrifice (Udhiyah). Elle met en garde contre le risque de s’arrêter aux seules apparences des actes, sans en considérer les objectifs spirituels et éducatifs. Elle souligne également que le plus grand des sacrifices consiste à renoncer aux désirs de l’âme, à les maîtriser et à se conformer aux commandements d’Allah, le Tout-Puissant. Ainsi, le sacrifice devient l’expression concrète de la disposition du musulman à offrir ce qu’il possède en vue de se rapprocher d’Allah, exalté soit-Il.

2. Éduquer l’âme aux valeurs du don, de la générosité et de la bienveillance

Puisque l’être humain est naturellement porté à aimer les richesses, le fait de dépenser ses biens pour acquérir l’animal destiné au sacrifice, par obéissance et conformité au commandement d’Allah, devient un moyen de cultiver la générosité et le don. Cette démarche lui permet de briser les chaînes de l’avarice, de se détacher de son attachement excessif aux biens et à la vie terrestre, et d’habituer son cœur à la largesse et à la bienveillance, sans attendre de contrepartie matérielle.

3. Éduquer l’âme aux valeurs du partage, de l’humilité et du renoncement à l’orgueil

Participer à la distribution de la viande du sacrifice inculque au musulman l’humilité et l’éloigne de l’orgueil et de l’arrogance. Cela lui rappelle que les bienfaits qu’Allah lui accorde appellent la gratitude et le partage, et non le sentiment de supériorité ou la vanité.

Ainsi, il prend lui-même part au service des autres et partage les joies de l’Aïd avec ses proches, les pauvres et les nécessiteux. Le sentiment de proximité avec ces personnes fait naître dans le cœur la miséricorde, renforce les liens humains et nourrit la solidarité. Il favorise l’humilité et diffuse dans la société les valeurs de fraternité et d’amour.

4. Éduquer celui qui offre le sacrifice à la valeur de l’altruisme

Le rite du sacrifice (Udhiyah) cultive dans l’âme de celui qui l’offre la qualité de l’altruisme (Îthâr), notamment lorsqu’il distribue une partie de la viande et nourrit les autres. Il apprend ainsi à faire passer les besoins d’autrui avant ses intérêts personnels, s’élevant par là même dans les valeurs de foi, de fraternité et de miséricorde, tout en s’éloignant de l’égoïsme méprisable.

Lorsqu’il choisit de partager ce dont Allah l’a gratifié, il manifeste son amour du bien pour autrui, son altruisme et sa volonté de coopérer avec les membres de la société dans l’accomplissement du bien et de la piété.

L’objectif ultime est de concrétiser les valeurs de solidarité sociale et d’entraide charitable, de renforcer les liens d’amour et d’affection, et de réduire les inégalités sociales, en suivant l’exemple du Prophète ﷺ et de ses Compagnons (qu’Allah les agrée).

5. Le sacrifice (Udhiyah) comme moyen de générosité envers la famille et les proches

L’Aïd reflète les valeurs de générosité envers la famille et les proches, ainsi que la volonté concrète de réjouir le cœur de ceux qui nous entourent. Les familles se réunissent autour d’un repas, échangent des cadeaux et entretiennent les liens de parenté.

Les liens d’affection et d’amour se renforcent ainsi entre les membres de la famille, tandis que la convivialité et la joie se répandent. En outre, offrir une partie du sacrifice à ses proches constitue une forme de bienfaisance qui associe l’aumône au maintien des liens de parenté. Le musulman obtient ainsi à la fois la récompense de l’adoration et celle de l’entretien des liens familiaux, tout en approfondissant les valeurs de coopération et d’affection mutuelle entre les membres de sa famille et ses proches.

6. L’éducation pratique des enfants à travers un rite religieux

L’immolation du sacrifice au sein du foyer, en présence des membres de la famille qui y assistent et y participent, constitue une merveilleuse occasion d’éduquer les enfants à travers une expérience concrète. Elle fait naître en eux un sentiment d’honneur et de fierté à l’égard de leur religion et des rites islamiques. Elle leur enseigne également la grandeur de l’obéissance, l’importance du don, le sens de l’organisation, ainsi que la miséricorde et la bienveillance envers l’animal au moment de l’immolation.

C’est également une occasion précieuse de répondre à leurs interrogations sur la sagesse qui sous-tend l’immolation de l’animal durant cette période. Il convient de tirer profit de cette expérience concrète pour leur raconter l’histoire d’Abraham et de son fils Ismaël (que la paix soit sur eux), et raviver ainsi les significations de la soumission, de l’obéissance et de la conformité aux commandements d’Allah, le Tout-Puissant.

Ainsi, les enfants grandissent en restant attachés aux rites de leur religion et à leurs nobles significations, en prenant pour modèle la famille du prophète Abraham et de son fils Ismaël (que la paix soit sur eux).

Notes et références