La clé de votre rang auprès d’Allah est l’ikhlâs (la sincérité).

Il existe un hadith particulièrement saisissant au sujet d’un savant, d’un martyr et d’un homme généreux, le Jour du Jugement. Tous trois s’attendent à entrer au Paradis en raison de leurs bonnes œuvres. Pourtant, ils seront envoyés au Feu, car leurs œuvres avaient été accomplies dans le but de plaire aux gens et non de plaire à Allah.

Ils voulaient que les gens les voient accomplir le bien, parce qu’ils recherchaient leurs éloges.

Qu’est-ce que l’ikhlâs ?

L’ikhlâs (la sincérité) consiste à accomplir toute chose, intérieurement comme extérieurement, en ne recherchant que l’agrément d’Allah.

C’est oublier le regard des gens et ne plus se préoccuper de savoir s’ils voient ou non vos œuvres, en ayant pour seule préoccupation qu’Allah vous voit.

Le Coran contient de magnifiques versets à ce sujet, dans lesquels Allah décrit les vertueux au Paradis :

« Ils accomplissent leurs vœux et redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. Et ils donnent la nourriture, malgré l’amour qu’ils lui portent, au pauvre, à l’orphelin et au captif, [en disant] : “Nous ne vous nourrissons que pour le visage d’Allah ; nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude.” » (Al-Insân, 76:7-9)

L’imam Al-Ghazâlî a dit :

« Si vous voulez savoir si une chose que vous avez accomplie l’a été exclusivement pour Allah ou non, examinez votre réaction lorsque quelqu’un se montre ingrat. Vous sentez-vous justifié, comme si vous aviez rendu un service à cette personne ? Êtes-vous irrité qu’elle n’ait pas apprécié ce que vous avez fait ? Cela ne signifie pas nécessairement que votre acte était ostentatoire, mais cela indique qu’il n’était pas exclusivement accompli pour Allah. Nous attendions, au minimum, de cette personne qu’elle reconnaisse et respecte ce que nous avions fait pour elle. »

Nous connaissons tous l’histoire célèbre de la prostituée qui reçut le Paradis pour avoir donné de l’eau à un chien. Mais qu’est-ce qui lui valut véritablement l’entrée au Paradis ? Était-ce simplement cet acte en lui-même ?

Cela ne pouvait pas être aussi simple, car, comme nous l’avons mentionné plus haut, certains savants, martyrs et hommes généreux seront jetés en Enfer parce qu’ils manquaient de sincérité.

Mais cette femme avait aidé le chien pour Allah seul. Voyez comment l’intention élève la valeur de nos œuvres.

C’est pourquoi les savants ont dit que l’ikhlâs est l’acte d’adoration du cœur le plus important : faire en sorte que le moteur de nos actes soit la recherche de l’agrément d’Allah. Cela est étroitement lié à la sincérité : adorer Allah comme si vous Le voyiez, tout en sachant qu’Il vous voit.

Khurram Murad affirme :

« Le but et l’intention sont à l’âme ce que l’âme est au corps, ou ce que la capacité intérieure est à une graine. Beaucoup de graines se ressemblent, mais lorsqu’elles commencent à pousser et à porter des fruits, leurs différences deviennent manifestes. Plus la motivation est pure et élevée, plus la valeur et le rendement de vos efforts sont grands. » (p. 63)

La sincérité est le fondement de toute œuvre que nous accomplissons. Si les fondations sont corrompues, l’édifice peut facilement s’effondrer.

Étendre la sincérité aux actes ordinaires

Cela ne concerne-t-il que certains actes précis d’adoration, ou cela peut-il également s’appliquer aux habitudes ordinaires ?

Allah dit dans le Coran :

« Dis : “En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes.” »

(Al-Anʿâm, 6:162)

Ce verset nous enseigne que toute chose peut être accomplie pour Allah. De plus, Khurram Murad nous rappelle quelque chose d’essentiel :

« Les gens ont l’habitude de classer les activités de la vie en deux catégories : celles qui sont ordinaires et celles qui sont religieuses. Souvenez-vous cependant que seules les choses accomplies pour Allah sont véritablement “religieuses”. Tout ce qui est accompli pour autre qu’Allah — aussi “religieux” que cela puisse paraître — relève d’une action mondaine… S’il gagne des milliers de livres pour subvenir aux besoins de sa famille et les dépenser dans la cause d’Allah, en ne recherchant que l’agrément d’Allah, il s’agit d’un acte hautement spirituel. »

Même votre sommeil peut être accompli pour Allah. Si vous vous dites que vous allez dormir à une certaine heure afin de pouvoir vous réveiller pour la prière du Fajr, alors votre sommeil est accompli pour Allah. Imaginez être récompensé pour six à huit heures de sommeil !

L’importance capitale de la sincérité

Allah dit dans le Coran :

« Il ne leur a été commandé que d’adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, en toute sincérité, et d’accomplir la prière et de s’acquitter de la Zakât. Et telle est la religion de droiture. » (Al-Bayyina, 98:5)

Si nous considérons l’histoire de Yûsuf (paix sur lui), c’est sa sincérité qui le sauva. Allah le décrit dans la sourate Yûsuf :

« Elle le désirait certainement, et il l’aurait désirée s’il n’avait vu la preuve de son Seigneur. Ainsi [avons-Nous agi] afin d’écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes l’un de Nos serviteurs sincères et purifiés. » (Yûsuf, 12:24)

De plus, Satan peut atteindre tous les êtres humains, à l’exception de ceux qui sont sincères. Dans le Coran, Allah rapporte ses paroles :

« Il dit : “Ô mon Seigneur ! Puisque Tu m’as induit en erreur, je leur enjoliverai certainement [le mal] sur terre et je les égarerai tous, à l’exception de Tes serviteurs sincères parmi eux.” » (Al-Hijr, 15:39-40)

Cela devrait nous rappeler ce que le Prophète Muhammad a dit à propos de ‘Umar :

« Satan éviterait le chemin sur lequel se trouve ‘Umar, par crainte de lui. »

Imaginez atteindre un tel degré ! Plus la sincérité se perfectionne, plus la personne devient droite.

Nous sommes enclins à commettre des erreurs et il peut nous arriver d’avoir des intentions mélangées. Parfois même, nous n’avons pas conscience de l’intention qui se trouve derrière l’acte que nous accomplissons. C’est pourquoi nous devons aspirer à faire partie des sincères. Tant que nous nous rappelons constamment d’accomplir nos actes pour Allah, Il nous récompensera même pour cet effort, in shâ Allah.

Nous ne devons ni désespérer ni devenir excessivement méfiants à l’égard de nos propres intentions. Il est rapporté du Compagnon ‘Amr ibn Al-‘Âs que le Prophète a dit :

« Un homme de ma communauté sera appelé en présence de toutes les créatures le Jour du Jugement. Quatre-vingt-dix-neuf registres de ses œuvres seront déployés, chacun s’étendant aussi loin que porte le regard. Puis on lui demandera : “Nies-tu l’une de ces œuvres ?” Il répondra : “Non, mon Seigneur.” On lui demandera : “As-tu une excuse ou une bonne œuvre [à présenter] ?” L’homme répondra : “Non.” Il lui sera alors dit : “Si, tu as auprès de Nous de bonnes œuvres. Aucune injustice ne te sera faite.” Puis on lui présentera une carte sur laquelle sera écrit : “Lâ ilâha illâ Allah, Muhammad Rasûl Allah” (Il n’y a de divinité qu’Allah et Muhammad est le Messager d’Allah). Il dira : “Ô Allah ! Que représentent cette carte et ces registres ?” Il lui sera dit : “Aucune injustice ne te sera faite.” Les quatre-vingt-dix-neuf registres seront alors placés sur un plateau de la balance et la carte sur l’autre. La carte pèsera alors plus lourd que les registres. » (At-Tirmidhî)

Cela est dû à sa sincérité dans la formule Lâ ilâha illâ Allah (Il n’y a de divinité qu’Allah).

Les secrets de la sincérité

La sincérité est une chose qu’Allah place dans le cœur des adorateurs qui la recherchent. Le cheikh ‘Umar Abdel-Kâfî a dit qu’il existe trois secrets de la sincérité :

Le serviteur qui possède l’ikhlâs ne considère pas sa propre sincérité, car cela pourrait le rendre orgueilleux. Par exemple, si nous prions dans une petite pièce où personne ne peut nous voir et que, pour cette raison, nous nous sentons supérieurs aux autres parce que nous nous disons que nous avons « évidemment » de l’ikhlâs, nous tombons alors dans le piège de l’orgueil. En définitive, la réussite ne vient que d’Allah. L’ikhlâs se situe entre le serviteur et son Seigneur. Même les anges ne l’inscrivent pas, car ils ne le connaissent pas. L’histoire du martyr, du savant et de l’homme généreux mentionnée plus haut en est une illustration : les anges avaient inscrit les bonnes œuvres qu’ils avaient accomplies, mais c’est Allah qui dévoila leur intention. Satan ne peut vous atteindre si vous avez l’ikhlâs.

Exemples éclatants de personnes sincères

Un magnifique exemple nous est donné par la mère de Maryam (paix sur elle) :

« Lorsque la femme de ‘Imrân dit : “Seigneur ! Je Te voue en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de ma part. Certes, Tu es Celui qui entend tout et qui sait tout.” » (Âl ‘Imrân, 3:35)

Elle avait une magnifique conversation intime avec Allah. Elle Lui disait que l’enfant qu’elle portait dans son ventre Lui était entièrement consacré. Elle l’élèverait dans la voie d’Allah, afin que cet enfant devienne un adorateur d’Allah, sans autre objectif que de rechercher Son agrément. Et pour cette conversation sincère, Allah la récompensa en lui accordant l’une des meilleures femmes : Maryam, qui accomplit, par la grâce d’Allah, l’engagement pris par sa mère.

Un autre exemple est celui du Compagnon Khâlid ibn Al-Walîd. ‘Umar le releva de son poste de commandant de l’armée. Imaginez que vous soyez à la tête d’un groupe de jeunes, capitaine d’une équipe sportive ou directeur dans une entreprise. Soudain, la direction change : vous êtes retiré de votre poste et rétrogradé au rang de simple membre de l’équipe ou de simple employé.

Comment réagiriez-vous ? Quel effet cela aurait-il sur votre travail ?

Au lieu de se sentir offensé et de refuser de combattre, Khâlid continua à combattre avec encore plus d’ardeur. Lorsqu’on lui demanda pourquoi, il répondit :

« Je combats pour Allah et non pour ‘Umar. »

Il voulait s’assurer qu’il ne travaillait pas avec acharnement simplement parce qu’il occupait un poste particulier. Où qu’il se trouve, il voulait travailler avec ardeur pour Allah.

Qu’Allah nous aide à atteindre la sincérité.