Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous Le louons, implorons Son aide, recherchons Sa guidance, Lui demandons pardon et cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah. Il est Unique et n’a aucun associé. Il donne la vie et donne la mort, et Il est capable de toute chose.

Et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager, le meilleur de Ses créatures et Son bien-aimé. Il a transmis le Message, s’est acquitté du dépôt qui lui avait été confié, a conseillé la communauté, l’a délivrée des ténèbres et a œuvré dans la voie de la religion jusqu’à sa mort.

Qu’Allah répande Ses bénédictions et Sa paix sur lui, sur sa famille, sur ses Compagnons et sur tous ceux qui ont suivi leur voie d’excellence et leur guidance jusqu’au Jour du Jugement.

Chers musulmans,

Allah Tout-Puissant dit aux croyants : « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, J’ai accompli sur vous Mon bienfait et J’ai agréé pour vous l’islam comme religion. » (Al-Mâ’ida, 5:3)

Oui, les bienfaits d’Allah à notre égard sont nombreux et ne peuvent être dénombrés. Le plus grand d’entre eux est qu’Il nous a guidés vers l’islam. S’Il ne nous avait pas guidés vers l’islam, nous n’aurions pas été guidés.

Lorsque certains juifs entendirent ce verset, ils remarquèrent que, si un tel verset leur avait été révélé, ils auraient fait de ce jour une fête en raison de la grandeur de sa signification. Lorsque ʿUmar (qu’Allah l’agrée) entendit leur remarque, il dit : « Je connais le jour et le lieu où ce verset a été révélé. Il a été révélé le jour de ʿArafah, un vendredi. Le vendredi est déjà notre fête hebdomadaire et ʿArafah est notre fête annuelle. »

Allah Tout-Puissant a parachevé et perfectionné cette religion au moyen d’une législation complète et globale. Cette législation couvre tous les aspects de la vie humaine. C’est pourquoi nous trouvons en islam des règles relatives à nos croyances, à nos actes d’adoration, à nos comportements et à toutes nos interactions, y compris dans les domaines social, politique et économique.

Cela n’a rien d’étonnant, puisque Celui qui a établi cette législation est notre Créateur, Celui qui sait ce qui est le meilleur pour Ses créatures. Allah dit : « Celui qui a créé ne saurait-Il pas ce qu’Il a créé ? Et Il est le Subtil, le Parfaitement Informé. » (Al-Mulk, 67:14)

Par miséricorde envers nous, Allah a établi deux Aïd pour les musulmans, comme des jours de fête et de joie. Ce sont également des moments où les musulmans remercient Allah pour Ses bienfaits et les faveurs qu’Il leur a accordés. Allah dit : « Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » (Ibrâhîm, 14:34)

Allah nous a ordonné de L’adorer tout au long de l’année, ainsi que durant des jours et des occasions particulières. Il a multiplié la récompense des bonnes œuvres. Ainsi, l’Aïd al-Fitr vient après le mois de jeûne, le Ramadan, tandis que l’Aïd al-Adhâ vient après le Hajj et le jour de ʿArafah. C’est un jour durant lequel Allah pardonne de nombreux péchés à Ses serviteurs.

Les Aïd en islam ne sont pas des fêtes inventées par les hommes ; c’est Allah qui les a instituées. Il a également établi des règles et des convenances particulières à respecter durant ces deux Aïd. Les musulmans ne doivent donc pas transgresser les lois d’Allah.

Chers musulmans,

Nous nous retrouvons ici ce matin pour prier et écouter ce sermon. Nous nous sommes rassemblés en un même lieu pour adorer Allah Tout-Puissant, alors même que nous avons des traditions différentes, que nous parlons des langues différentes et que nos couleurs de peau sont différentes.

Ce rassemblement béni constitue une preuve concrète que tous les musulmans forment un seul corps et une seule Umma, comme Allah dit : « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une seule communauté, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc, Moi seul. » (Al-Anbiyâ’, 21:92)

C’est ainsi qu’Allah veut que nous soyons : une Umma unie.

C’est pourquoi Il a institué dans cette religion tout ce qui renforce les liens d’amour et d’harmonie. Il nous a même mis en garde contre tout ce qui pourrait séparer les cœurs des croyants. Il dit : « Les croyants ne sont que des frères. » (Al-Hujurât, 49:10)

Il dit également, en s’adressant au Prophète Muhammad ﷺ : « Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n’aurais pas pu unir leurs cœurs, mais Allah les a unis. » (Al-Anfâl, 8:63)

Chers frères et sœurs en islam,

En ce jour de l’Aïd, rappelons-nous la parole du Messager d’Allah ﷺ lorsqu’il a décrit les croyants : « Les croyants, dans l’amour, la miséricorde et la compassion qu’ils se témoignent les uns aux autres, sont comme un seul corps : lorsqu’une partie du corps souffre, tout le corps partage avec elle l’insomnie et la fièvre. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Afin d’approfondir cette fraternité, le Prophète ﷺ nous a ordonné de nous saluer par la paix lorsque nous nous rencontrons, en nous serrant la main, en souriant et en disant : « As-salâmu ʿalaykum. »

Le Prophète ﷺ a dit un jour : « Par Celui dans la Main duquel se trouve mon âme, vous n’entrerez pas au Paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous l’accomplissez, vous fera vous aimer les uns les autres ? Répandez entre vous les salutations de paix. » (Muslim)

Pour approfondir encore cette fraternité, le Prophète ﷺ nous a également ordonné de faire preuve de miséricorde, d’aider les gens à surmonter leurs difficultés et de les aider à satisfaire leurs besoins.

Il ﷺ a dit : « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. »

Il a également dit : « Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas subir d’injustice et ne l’abandonne pas lorsqu’il a besoin d’aide. Celui qui aide son frère lorsqu’il en a besoin, Allah l’aidera lorsqu’il sera dans le besoin. Et celui qui soulage un musulman d’une difficulté, Allah le soulagera d’une des difficultés du Jour du Jugement. » (Al-Bukhârî et Muslim)

Le Prophète ﷺ nous a ordonné de faire preuve de miséricorde envers ceux qui sont plus jeunes que nous et de respecter ceux qui sont plus âgés que nous : « Ne fait pas partie des nôtres celui qui ne fait pas miséricorde aux plus jeunes et ne reconnaît pas le droit de nos aînés. » (Abû Dâwûd)

Par ses manières et son comportement, le Prophète ﷺ nous a enseigné comment faire preuve de tolérance face au mauvais comportement des autres.

Il est rapporté qu’un Bédouin se rendit auprès du Prophète ﷺ et saisit son vêtement si brutalement qu’il laissa une marque sur son cou. Le Bédouin lui dit ensuite : « Ô Muhammad, donne-moi de l’argent d’Allah que tu détiens. »

Le Prophète ﷺ le regarda et lui sourit, puis il ordonna qu’on lui apporte de l’argent. (Al-Bukhârî et Muslim)

Chers frères et sœurs musulmans,

Après avoir entendu tout cela, nous connaissons désormais la voie que nous devons suivre pour réaliser la fraternité entre nous et la préserver de toute menace.

En ce rassemblement béni, en ce jour de joie, nous devons commencer à faire des pas sincères vers l’amour et l’harmonie. Oublions ce qui a pu se produire entre nous à cause d’erreurs involontaires. Décidons de renforcer les liens qui nous unissent.

Rappelons-nous tout ce qu’Allah nous a demandé d’accomplir. Regardez ce qu’Allah dit : « Qu’ils pardonnent et passent outre. N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? » (An-Nûr, 24:22)

Chers frères et sœurs en islam,

Aujourd’hui, nous célébrons avec l’ensemble de l’Umma musulmane l’Aïd al-Adhâ, la fête du sacrifice. Offrir un sacrifice en ce jour est l’une des meilleures œuvres qu’un musulman puisse accomplir.

Cependant, le sacrifice pour Allah ne se limite pas à cela. Il se manifeste sous de nombreuses formes dans notre vie.

Le sacrifice que les musulmans sont appelés à accomplir consiste également à consacrer une partie de leur temps et de leur repos aux devoirs et aux responsabilités que leur Seigneur et Créateur leur a imposés envers eux-mêmes et leurs familles, envers leur communauté et envers le monde entier.

Allah nous a prescrit de grandes responsabilités dès lors que nous avons accepté l’islam, car l’islam est une religion de devoirs et de responsabilités.

C’est un grand honneur qu’Allah ait proposé cette responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes, qui refusèrent de la porter, tandis que l’être humain l’accepta, alors même qu’il est injuste et ignorant.

C’est pourquoi l’être humain est voué à la perdition lorsqu’il n’obéit pas aux commandements d’Allah. Comme Allah dit : « Par le Temps ! L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement la patience. » (Al-ʿAsr, 103:1-3)

Cette grande responsabilité consiste essentiellement à avoir la foi, à accomplir de bonnes œuvres, à nous unir afin de tirer profit des enseignements que nous nous transmettons mutuellement et à faire preuve de patience.

Tant que nous négligerons ces devoirs et ces responsabilités dans nos vies, nous continuerons à rencontrer des problèmes et des difficultés.

Chers frères et sœurs,

Il est également fortement recommandé aux musulmans de se féliciter mutuellement le jour de l’Aïd, comme le faisaient les Compagnons du Prophète Muhammad ﷺ en disant : « Qu’Allah accepte de nous nos bonnes œuvres. »

Enfin, j’espère que cette journée sera un jour de bien pour nous tous et pour tous les musulmans du monde entier.

Nous implorons Allah de sauver les musulmans de leurs ennemis et des dangers qui les entourent. Nous Lui demandons d’accepter nos bonnes œuvres, de pardonner nos fautes et nos erreurs et de nous maintenir sur le droit chemin.

Nous Lui demandons de nous donner la force d’être de bons exemples de l’islam, à l’image du Prophète ﷺ et de ses Compagnons.

Qu’Allah fasse revenir ce jour chaque année alors que vous êtes en bonne santé et dans une situation favorable.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous tous.