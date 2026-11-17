L’histoire des femmes savantes hadith constitue une exception remarquable dans les annales de l’érudition mondiale, illustrant une collaboration active entre les sexes dès l’aube de l’islam.

L’histoire ne connaît que peu d’entreprises savantes, du moins avant l’époque moderne, dans lesquelles les femmes aient joué un rôle important et actif aux côtés des hommes. La science du hadith constitue, à cet égard, une exception remarquable. L’islam, en tant que religion qui (contrairement au christianisme) refusa d’attribuer un genre à la divinité et ne désigna jamais une élite sacerdotale masculine comme intermédiaire entre la créature et le Créateur, naquit avec cette certitude : si hommes et femmes sont naturellement dotés pour des rôles complémentaires plutôt qu’identiques, aucune supériorité spirituelle n’est humaine au principe masculin.

En conséquence, la communauté musulmane n’hésita pas à confier à la fois aux hommes et aux femmes des responsabilités de valeur égale aux yeux de Dieu. C’est la seule explication du fait que, de manière unique parmi les religions classiques de l’Occident, l’islam ait produit un grand nombre de femmes savantes hadith, dont le témoignage et le jugement sûr soutiennent une large partie de l’édifice de l’islam.

Aux premiers temps de l’islam

Dès les premiers jours de l’islam, les femmes jouèrent un rôle de premier plan dans la préservation et le développement du hadith, et cette fonction se poursuivit au fil des siècles. À chaque période de l’histoire musulmane, vécurent de nombreuses femmes éminentes, savantes du hadith, que leurs frères en foi traitaient avec révérence et respect. De très nombreuses notices à leur sujet se trouvent dans les dictionnaires biographiques.

Du vivant même du Prophète (paix et bénédictions sur lui), de nombreuses femmes furent non seulement à l’origine de la formulation de nombreux hadiths, mais encore leurs transmettrices auprès de leurs frères et sœurs en foi. Après la mort du Prophète, nombre de femmes Compagnons, en particulier ses épouses, furent considérées comme des dépositaires essentiels du savoir, auxquelles les autres Compagnons recouraient pour recevoir l’enseignement, et qui leur dispensaient volontiers le riche trésor qu’elles avaient accumulé en compagnie du Prophète.

Les noms de Hafsah, Umm Habibah, Maymounah, Umm Salamah et A’ishah sont familiers à tout étudiant du hadith comme faisant partie de ses premières et plus illustres transmettrices. En particulier, A’ishah est l’une des figures les plus importantes de toute l’histoire de la littérature du hadith – non seulement comme l’une des premières transmettrices de très nombreux hadiths, mais aussi comme l’une de leurs commentatrices les plus attentives.

À l’époque des Successeurs

À l’époque des Successeurs également, les femmes occupèrent des positions importantes en tant que femmes savantes hadith. Hafsah, fille de Ibn Sirin, Umm Ad-Darda’ la Jeune (m. 81 H/700 EC) et Amrah bint Abdur-Rahman ne sont que quelques-unes des grandes figures féminines de cette période.

Umm Ad-Darda’ était considérée par Iyas ibn Muawiyah, grand savant du hadith de son temps et juge à la compétence et au mérite incontestés, comme supérieure à tous les autres spécialistes du hadith de l’époque, y compris des maîtres célèbres comme Al-Hasan Al-Basri et Ibn Sirin. Amrah était regardée comme une grande autorité sur les traditions rapportées par A’ishah. Parmi ses élèves figurait Abu Bakr ibn Hazm, le célèbre juge de Médine ; le calife Umar ibn Abdul-Aziz lui ordonna de consigner par écrit toutes les traditions connues par son intermédiaire.

Après elles, Abidah Al-Madaniyyah, Abdah bint Bishr, Umm Umar Ath-Thaqafiyyah, Zaynab, petite-fille de Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Nafisah bint Al-Hasan ibn Ziyad, Khadijah Umm Muhammad, Abdah bint Abdur-Rahman et bien d’autres encore se distinguèrent dans l’art de donner des cours publics sur le hadith. Ces femmes pieuses venaient des milieux les plus divers, ce qui montre que ni la classe sociale ni le genre ne constituaient un obstacle pour gravir les échelons du savoir islamique.

Ainsi, Abidah, qui avait commencé sa vie comme esclave de Muhammad ibn Yazid, apprit un grand nombre de hadiths auprès des maîtres de Médine. Son maître la donna à Habib Dahhun, grand savant du hadith de l’Espagne, lorsque celui-ci visita la ville sainte de Jérusalem sur la route du Hajj. Dahhun fut tellement impressionné par son savoir qu’il l’affranchit, l’épousa et l’amena en Andalousie. On raconte qu’elle rapporta dix mille hadiths de la part de ses maîtres médinois.

Zaynab bint Sulayman (m. 142 H/759 EC), au contraire, était princesse de naissance. Son père était cousin d’As-Saffah, fondateur de la dynastie abbasside, et avait été gouverneur de Bassora, d’Oman et de Bahreïn durant le califat d’Al-Mansur. Zaynab, qui reçut une excellente éducation et acquit une parfaite maîtrise du hadith, se fit un nom comme l’une des plus éminentes savantes de son temps, comptant de nombreux hommes importants parmi ses élèves.

L’époque de la compilation des hadiths

Cette collaboration entre femmes et hommes dans la culture de la Tradition prophétique se poursuivit à l’époque où furent compilées les grandes anthologies de hadiths. Un examen des textes révèle que tous les grands compilateurs de hadiths de la première époque reçurent nombre de leurs traditions de maîtres femmes, des enseignantes en hadith : chaque recueil majeur mentionne de nombreuses femmes parmi les autorités directes de son auteur. Et une fois ces œuvres compilées, les savantes elles-mêmes les maîtrisèrent et donnèrent des cours à de grands cercles d’élèves, auxquels elles délivraient leurs propres ijazahs.

Au IVᵉ siècle, nous trouvons ainsi Fatimah bint Abdur-Rahman (m. 312 H/924 EC), connue sous le nom de As-Sufiyyah en raison de sa grande piété ; Fatimah, petite-fille d’Abu Dawud – auteur célèbre du Sunan ; Amat Al-Wahid (m. 377 H/987 EC), fille du grand juriste Al-Muhamili ; Umm Al-Fath Amat As-Salam (m. 390 H/999 EC), fille du juge Abu Bakr Ahmad (m. 350 H/961 EC) ; Jumuah bint Ahmad, et bien d’autres, dont les cours étaient toujours fréquentés par des auditoires empreints de respect.

La transmission du Sahih d’Al-Bukhari par les femmes

La tradition islamique d’un enseignement féminin du hadith se poursuivit aux Vᵉ et VIᵉ siècles de l’Hégire. Fatimah bint Al-Hasan ibn `Ali ibn Ad-Daqqaq Al-Qushayri était célèbre non seulement pour sa piété et sa maîtrise de la calligraphie, mais aussi pour sa connaissance du hadith et la qualité des isnâds (chaînes de narrateurs) qu’elle maîtrisait.

Plus illustre encore fut Karimah Al-Marwaziyyah (m. 463 H/1070 EC), considérée comme la meilleure autorité de son temps sur le Sahih d’Al-Bukhari. Abu Dharr de Herat, l’un des grands savants de l’époque, conseillait à ses étudiants d’étudier le Sahih auprès de nul autre qu’elle. Elle apparaît ainsi comme un pivot central dans la transmission de ce texte fondamental de l’islam. De fait, son nom apparaît avec une fréquence extraordinaire dans les ijazahs relatives à la transmission de ce livre. Parmi ses élèves figuraient Al-Khatib Al-Baghdadi et Al-Humaydi.

Outre Karimah, plusieurs autres femmes savantes hadith occupent une place éminente dans l’histoire de la transmission du texte du Sahih. Parmi elles, on peut citer en particulier Fatimah bint Muhammad (m. 539 H/1144 EC), Shahdah « la Scribe » (m. 574 H/1178 EC), et Sitt Al-Wuzara bint Umar (m. 716 H/1316 EC).

Shahdah était une calligraphe réputée et une savante de grand renom ; les biographes la décrivent comme « la calligraphe, la grande autorité en hadith et la fierté de la féminité ». Son père, Abu Nasr, veilla à ce qu’elle étudie auprès de nombreux savants du hadith de réputation reconnue. Ses cours sur le Sahih d’Al-Bukhari et sur d’autres recueils de hadiths étaient suivis par de grandes foules d’étudiants.

Également connue comme autorité sur Al-Bukhari, Sitt Al-Wuzara, en plus de sa maîtrise reconnue du droit islamique, était considérée comme la musnidah (grande autorité du hadith) de son temps, et donna des cours sur le Sahih et d’autres ouvrages à Damas et en Égypte. Des cours sur le Sahih furent également donnés par Umm Al-Khayr Amat Al-Khaliq (811 H/1408 EC – 911 H/1505 EC), considérée comme la dernière grande spécialiste du hadith au Hijaz. Une autre autorité sur Al-Bukhari fut A’ishah bint Abdul-Hadi.

Par le Dr Muhammad Zubayr Siddiqi

Extrait avec quelques modifications de : www.studyislam.com

¹ Maura O’Neill, Women Speaking, Women Listening (Maryknoll, 1990 EC), p. 31 : « Les musulmans n’utilisent pas un Dieu masculin comme un outil, conscient ou inconscient, dans la construction des rôles de genre. »

² Pour une vue d’ensemble de la question du statut de la femme en islam, voir M. Boisers, L’Humanisme de l’Islam (3ᵉ éd., Paris, 1985), p. 104–110.

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⁴ Voir ci-dessus, 18, 21.

⁵ Ibn Sa`d, VIII, 355.

⁶ Suyuti, Tadrib, 215.

⁷ Ibn Sa`d, VIII, 353.

⁸ Maqqari, Nafh, II, 96.

⁹ Wüstenfeld, Genealogische Tabellen, 403.

¹⁰ Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, XIV, 434 sq.

¹¹ Ibid., XIV, 441–444.

¹² Ibn Al-`Imad, Shadharat Adh-Dhahab fi Akhbar man Dhahab (Le Caire, 1351 H), V, 48 ; Ibn Khallikan, n° 413.

¹³ Maqqari, Nafh, I, 876 ; cité dans Goldziher, Muslim Studies, II, 366.

¹⁴ Goldziher, Muslim Studies, II, 366 : « Il est en fait très courant, dans les ijazahs de transmission du texte de Bukhari, de trouver, comme membre central de la longue chaîne, le nom de Karimah Al-Marwaziyyah » (ibid.).

¹⁵ Yaqut, Mu`jam Al-Udaba’, I, 247.

¹⁶ COPL, V/i, 98 sq.

¹⁷ Goldziher, Muslim Studies, II, 366.

¹⁸ Ibn Al-`Imad, IV, 123. Sitt Al-Wuzara’ était aussi une éminente juriste. Elle fut un jour invitée au Caire pour donner sa fatwa sur une question qui avait déconcerté les juristes locaux.

¹⁹ Ibn Al-Athir, Al-Kamil (Le Caire, 1301 H), X, 346.

²⁰ Ibn Khallikan, n° 295.

²¹ Goldziher, Muslim Studies, II, 367.

²² Ibn Al-`Imad, VI, 40.

²³ Ibid., VIII, 14.

²⁴ Ibn Salim, Al-Imdad (Hyderabad, 1327 H), 36.