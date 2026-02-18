ضمن خطتها الاستراتيجية (2024-2028) التي ترفع شعار “تعليم شرعي نوعي، وبحث علمي متميز، ومرجعية مؤثرة”، اختتمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر فعاليات “المنتدى العلمي السنوي الثاني”، الذي نظمته وحدة البحوث والدراسات بالكلية. وقد جاء المنتدى في نسخته لعام 2026م؛ ليكون حصاداً للنتاج العلمي والبحوث المحكمة المنشورة خلال عام 2025م.

افتتح الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، عميد الكلية، المنتدى بكلمات أكدت على رؤية الكلية العميقة في الاحتفاء بعقول الباحثين وجمع المختصين في علوم الشريعة والدراسات البينية مع شركاء المصلحة. في حين أبرز الدكتور عزيز البطيوي (رئيس وحدة البحوث) السعي لإحداث تحول نوعي في البحوث الشرعية لمعالجة قضايا إشكالية واستجابة للأولويات الوطنية. أما الدكتور عبد الله الهتاري (مدير المنتدى) فقد أشار إلى تميز منتدى العام في تمكين طلبة الدراسات العليا بوصفهم “بوصلة المستقبل ورواد البحث العلمي القادم”.

والأوراق البحثية التي قدمت لمنتدى هذا العام تميزت بأنها تجمع بين الرؤية التأصيلية والأفق العالمي ، وفيما يلي تفصيل وافٍ لمداخلات الباحثين وملخصات أبحاثهم:

الجلسة الأولى: قضايا بحثية في القرآن والسنة

ركزت هذه الجلسة على تجديد الأدوات المنهجية في التعامل مع الوحيين الشريفين:

المقاربة السوسيولوجية في صحيح البخاري (د. عبد الكريم وريكات) : تناول البحث إشكالية المطابقة بين الإسناد والمتن من زاوية منهجية جديدة. وانطلق من فرضية أن الإمام البخاري لم يكتفِ بالشروط الشكلية للصحة، بل راعى السياقات العلمية والاجتماعية والسلوكية للرواة وانعكاسها على طبيعة المتون. وخلص البحث إلى أن منهج البخاري يمثل نموذجاً مبكراً للتحليل السوسيولوجي للحديث، مما يعزز موثوقية الرواية في سياقها المعرفي.

الجلسة الثانية: قضايا بحثية في الحضارة والفكر الإسلامي

ناقشت هذه الجلسة قضايا الاجتهاد المعاصر والتفاعل التاريخي والمجتمعي:

الاجتهاد المقاصدي في الفقه المعاصر (د. معروف آدم) : أبرز البحث أهمية المقاصد في الموازنة بين المصالح والمفاسد وفي الوقائع التي لا نص فيها. وانتقد المواقف المتباينة بين “التوسع المفرط” و”التضييق المنغلق”، داعياً إلى منهجية الوسطية التي تربط النصوص بالمقاصد الكلية لضمان فعالية الشريعة في معالجة التحديات المجتمعية.

جانب من فعاليات المنتدى العلمي السنوي الثاني كلية الشريعة قطر

الجلسة الثالثة: قضايا بحثية في الدراسات البينية

استعرضت هذه الجلسة تقاطعات العلوم الشرعية مع السياسة، واللغة، والذكاء الاصطناعي:

قواعد الفروض الكفائية (د. محمود النفار) : استنبط البحث قواعد الفروض الكفائية عند “إمام الحرمين الجويني“، مبيناً طبيعتها السياسية وجوهرها الحضاري. وأكد الباحث أن هذه القواعد تمكن من انضباط الاجتهادات السياسية بأدوات كلية، وهو ما تمس الحاجة إليه لمواجهة التحديات السياسية المعاصرة.

الأنصاري: الذكاء الاصطناعي “خادم” لا “إمام”

وفي كلمته الختامية، أعلن الدكتور إبراهيم الأنصاري اعتزام الكلية تحويل المنتدى إلى حدث عالمي، موجهاً رسالة قوية حول التكنولوجيا الحديثة . ووصف الأنصاري الذكاء الاصطناعي بأنه “خادم وأداة يجب إحسان استخدامها لا جعلها إماماً يفكر عنا”، محذراً من أن الاعتماد الكلي عليه يقتل ملكات التفكير والمقارنة العميقة وفهم السياقات التي تميز الباحث الشرعي . واختتم بالتأكيد على أن البحث العلمي هو وسيلة لإعادة الأمة إلى “واجبات هذا الدين” وعمارة الأرض بالحق .