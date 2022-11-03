أسعار الذهب .. ما العوامل التي تتحكم بها ؟

قضية صعود وهبوط أسعار الذهب أصبحت من المسائل العادية في عالم اليوم، فسعر هذا المعدن النفيس يتحرك في اليوم الواحد، مما يخلق توترا لدى العديد من المؤسسات المعنية بحركة الذهب ويطرح الكثير من الأسئلة في أجندات البائع والمستهلك على السواء.

تاريخ الذهب في الحضارات القديمة

من أشهر الروايات التاريخية عن أول ظهور للذهب في تاريخ البشرية في كهوف العصر الحجري القديم والتي يعود تاريخها إلى 40،000 قبل الميلاد و كانت على شكل رقائق، ثم في حضارة مصر القديمة أي حوالي 3000 قبل الميلاد حيث لعب الذهب دورا مهما لدى أساطير الفراعنة وكهنة المعبد، ومازالت أدلتها ملموسة وفي الآثار التي تركوها.

واشتهر سكان بلاد ما بين النهرين القدماء بصياغة المجوهرات الذهبية منذ حوالي 2600 عام قبل الميلاد، مما مهد الطريق لمجموعة متنوعة من الاستخدامات الجمالية والزخرفية كزينة للبشر والأبنية على حد سواء.

وتعامل اليونانيون القدماء مع الذهب كرمز للمكانة الاجتماعية وشكل من أشكال المجد بين الآلهة والأنصاف الآلهة الخالدة. يمكن للبشر استخدام الذهب كعلامة على الثروة وكان الذهب أيضًا أحد أشكال العملة.

في القرن الثامن قبل الميلاد حين ظهرت أول قطعة ذهب بحلول عام 564 قبل الميلاد حيث قام الملك كرويسوس ملك ليديا بتحسين تقنيات تكرير الذهب وإنشاء أول عملة ذهبية دولية. (مملكة ليديا تقع في الأناضول التركية حاليا ) .

وبعد ذلك عرفت الحضارات الذهب كمقياس لتقييم السلع ومن أشهر مسكوكاته في العصر القديم ستاتير كريزوس، والإسكندر المقدوني، والأوريوس الروماني. وفي العصر الوسيط، البيزان البيزنطي.

وعرفت الحضارة الإسلامية عملتها الذهبية أول مرة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( 685 م – 705م ) إلى تطورت لاحقا بمسمى الدينار .

وضربت فلورنسا بإيطاليا عملتها الذهبية “الفلورين” عام 1252 م ثم تبعتها جارتها البندقية بعملة الدوقية وكذلك فعلت إنجلترا في عام 1257 م.

أسعار الذهب في العصر الحديث

هل مكنزمات التحكم مرتبطة بالأسواق الدولية والعالمية أو المحلية؟وكيف تتحدد الأسعار بشكل يومى. كيف يتم التكيف بين أسعار الذهب وقواعد العرض والطلب وقوة الدولار والبيانات الاقتصادية للدول الكبرى؟ هل يوجد متحكم فعلي في أسعار الذهب أم أن أسعار الذهب تخضع لظاهرة العرض والطلب، أى لا يمكن لتاجر أو مُصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن لأن القواعد تحكمه وكذلك لأنه مرتبط بسعر المعدن عالميا؟.

من يتحكم في تحديد أسعار الذهب؟ هناك من يقول أنه يوجد ثلاث قواعد تحكم أسعار الذهب وهي القواعد التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار وهي:

عامل العرض والطلب

سعر أوقية الذهب عالميا

التغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية،

العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب

الذهب هو الأصل المالي الأكثر شهرة والأكثر جاذبية في العالم. ملايين البشر حول العالم ينجذبون أمام الذهب. وهو معدن يملك مكانة فريدة عبر التاريخ بفضل:

خصائصه

تاريخه

طريقة تداوله اليوم

من الصعب أن تجد الجميع متفقون على أي من هذه العوامل الثلاثة معا، لذلك لا يمكنهم الاتفاق على الذهب أيضا. سيقول لك بعض الناس أن الذهب هو الشكل الحقيقي الوحيد للمال، بينما ينتقد آخرون عدم جدواه لأنك لا تستطيع إنفاقه. سيخبرك البعض كيف كان الذهب نقودًا لآلاف السنين، بينما سيشير آخرون إلى أننا تمكنا أخيرًا من التخلص منه في القرن الماضي. ستجد أن نفس الحقائق الموجودة بالفعل تقود الناس إلى استنتاجات معاكسة.

في كل هذا، من الصعب تحليل الحقائق أو التوصل إلى أي استنتاجات معينة حول الذهب. بعد كل شيء، عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية، فإن الحقيقة هي أن عددًا كافيًا من الناس يعلمون ويدركون الحقيقة والفائدة حول الذهب.

كيف يتم تحديد أسعار الذهب؟ يعتبر الذهب إلى حد ما أحد الأصول الغريبة بفضل تاريخه. بالنسبة للكثير من تاريخ النقود، كان الذهب هو العامل المحدد في قيمة العملات. تمثل كل عملة مختلفة كمية قابلة للاسترداد من الذهب (أو الفضة).

هذا يعني أنه لم يكن هناك سعر حقيقي للذهب على هذا النحو. كان الذهب هو الثابت في عالم العملات المتغيرة. لكن ذلك انتهى عندما تخلت أمريكا عن معيار الذهب في السبعينيات وأصبح الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية دون أي دعم من المعدن الثمين.

في هذه الأيام، يتم تحديد سعر الذهب بشكل أساسي في الأسواق المالية، تمامًا مثل المعادن الأخرى. في الواقع، يتم تداول الذهب في الأسواق المالية بحوالي 15,000 مرة أكثر من الذهب الفعلي في عملية التداول. وتقريبا يتم تسوية جميع العقود نقدا وليس بالذهب. لذلك يمكنك أن نرى كيف يتم تمويل سعر الذهب بالكامل. ويبدو أن عوامل العرض والطلب على الذهب المادي لا يهمان كثيرا في تحديد السعر.

يجادل الكثير بأن هذا يعني أن سعر الذهب يتم التلاعب به. ويتم تحديد سعر السوق المالي بين تداول رابطة سوق لندن للسبائك وعقود كومكس في شيكاغو.

العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب بالعرض والطلب فضلا عن المضاربات مثله مثل معظم السلع الأساسية. ولكن خلافا لمعظم السلع الأخرى، فإن اكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره أكثر من استهلاكه.لا يزال معظم الذهب المستخرج في صورته الميسرة مثل: سبائك الذهب، والمجوهرات ضخمة الإنتاج، مع زيادة قيمته قليلا عن وزنه الجيد.

قبل سبعينيات القرن الماضي، كانت الحكومات أو البنوك المركزية هي التي تقرر سعر الذهب، وكان السعر الدولي للذهب مستقرًا نسبيًا، وفي أوائل السبعينيات، لم يعد سعر الذهب مرتبطًا بالدولار الأمريكي بشكل مباشر. أصبح سعر الذهب بالتدريج موجهًا نحو السوق، وازدادت العوامل المؤثرة في سعر الذهب:

عوامل العرض

– مخزون الأرض من الذهب: يوجد حاليًا حوالي 137400 طن من الذهب في العالم، ولا يزال مخزون الأرض من الذهب ينمو بمعدل حوالي 2٪ كل عام.

– العرض والطلب السنوي: يشير العرض والطلب السنوي للذهب إلى 4200 طن، ويمثل الإنتاج السنوي الجديد للذهب 62٪ من العرض السنوي.

– تكاليف تعدين الذهب الجديدة: متوسط ​​التكلفة الإجمالية لمناجم الذهب أقل بقليل من 260 دولارًا للأونصة.

– التغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الدول المنتجة للذهب.

– بيع الذهب من قبل البنك المركزي (أكبر حائز للذهب في العالم).

عوامل الطلب

– التغيرات في الطلب الفعلي على الذهب (صناعة المجوهرات، الصناعة، إلخ)

– الحاجة إلى التحوط. فلطالما استخدم البنك المركزي احتياطيات الذهب كوسيلة مهمة لمنع التضخم المحلي وتنظيم السوق.

– الطلب المضارب: وفقًا للوضع الدولي والمحلي، يستخدم المضاربون تقلبات أسعار الذهب في سوق الذهب ونظام التداول.

عوامل أخرى أساسية

– تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي باعتباره أحد العوامل المهمة التي تؤثر على تقلبات أسعار الذهب، حيث سينخفض ​​الذهب وعندما ينخفض ​​الدولار الأمريكي يرتفع سعر الذهب.

– ترتبط السياسات النقدية للدول المختلفة ارتباطًا وثيقًا بالسعر العالمي للذهب.

– تأثير التضخم على سعر الذهب

– تأثير التجارة الدولية والتمويل وعجز الديون الخارجية على سعر الذهب.

– الاضطرابات السياسية الدولية.

– التحوط من التضخم: لا يمكن فصل أسعار النفط والذهب عن التضخم، وارتفاع أسعار النفط يعني أن الشركاء سيتبعون، وكذلك الذهب.

أنواع وأشكال الذهب

ما هي أنواع وأشكال الذهب ؟ السبائك : الطريقة الأكثر تقليدية للاستثمار في الذهب هي شراء سبائك الذهب. في بعض البلدان،

مثل كندا والنمسا وليختنشتاين وسويسرا، يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة في البنوك الكبرى. والسبائك مختلفة الأحجام والأوزان.

العملات المعدنية : العملات الذهبية هي طريقة شائعة لامتلاك الذهب. يتم تسعير عملات السبائك وفقًا لدرجة النقاء، بالإضافة إلى عمولة صغيرة تعتمد على العرض والطلب..

الصكوك الذهبية : تبدو الصكوك الذهبية مشابه للعملات الذهبية، لكن ليس لها قيمة العملات. وهي تتواجد في أحجام مماثلة للعملات الذهبية.

تجارة وعيارات الذهب

تجارة الذهب من أكبر مكونات التجارة العالمية وذلك للحاجة الملحة لاستخدام هذا المعدن الثمين في كثير من مناحي الحياة الصناعية والاستراتيجية الاحتياطية والاجتماعية.

تجارة الذهب قديمة متجددة وتتمثل في بيع وشراء الذهب من مختلف العيارات والأشكال والنماذج. وتجارة الذهب العادية بحاجة لرأس مال كبير وذلك لان هذه المعدن النفيس غال جدا ويقاس بالغرام ويسعر عالميا في أسعار أسواق الصرف العالمية بالدولار الأمريكي.

وتتغير أسعار هذا المعدن وفقا لظروف الأسواق العالمية من حيث العرض والطلب ومن حيث ظروف العالم من حيث الكوارث والحروب وقد يكون الذهب أحيانا ملجأ للمستثمرين في حالات كثيرة مثل تدهور أسعار الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية بالعالم.

للذهب عدة عيارات مختلفة تقيس مدى تركيز المعدن الأصفر:

الذهب عيار 24 وهو من أكثر أنواع الذهب من حيث النقاء ويعتبر ذهب خالص.

ذهب عيار 22

ذهب عيار 21

ذهب عيار 18

ذهب عيار 14

ذهب عيار 12

ذهب عيار 9

أشكال استثمار الذهب

ليس هناك شكل واحد للتجارة والربح من الذهب، ولا يقف الأمر عند شراء السبائك الذهبية فقط أو بيعها، ولكن هناك أنواع متعددة من استثمار الذهب:

الاستثمار في بورصة الذهب

هذا النوع من بين الأنواع المختلفة من الاستثمارات هو من الفرص التي تتسم بالروعة، وذلك لأنها تعمل على تداول الذهب بالسعر اليومي الخاص بالبورصة دون أن يقوم بشراء ذلك الذهب بمفرده. ولكن يترتب ذلك على القيمة المالية الخاصة بالذهب، بل ومن الممكن كذلك أن تتحول كل تلك السيولة المالية إلى سبائك من الذهب بنفس قيمتها إذا احتاج العميل إلى ذلك. ولكن العيب الخاص بهذا النوع من استثمارات الذهب، هو أن هذا الشخص الذي يدخل في هذا الاستثمار، ومن الضروري أن يكون ملم بكل أمور ومجالات البورصة وأسواق المال كما يمكن أن يتابع أرباحه بشكل يومي.

الاستثمار في شهادات إيداع الذهب

وتعتبر من أسهل الطرق على كافة المستثمرين الذين يحبون أن يقوموا بالتعامل مع الذهب دون أن يتحمل عبء حمل الذهب أو القيام بتخزينه، مما يعرضهم لخسائر أكبر. ومن الممكن للشخص الذي قام بالإيداع أن يشتري ويبيع بالسعر الخاص بالذهب لكل يوم، من المميزات التي تتسم بها تلك الشهادات فئاتها المتميزة والمتنوعة.والتي يمكن للشخص أن يختار فيما بينها لكي يقوم باستثمار الذهب في المجال الذي يريد، كما نجد أن تلك الشهادات من شأنها أن تعطي للعميل الحق الكامل في أن يسترد قيمة الذهب المالية في أي وقت شاء.كما يجب أن ننوه إلى شيء هام ألا وهو أن العميل يمكن أن يحول كافة أمواله لدى البنك لسبائك من الذهب، في الوقت الذي يريده وبالقيمة التي يريد الحصول عليها.

الأماكن المفضلة لشراء الذهب ونصائح للتعامل معها

هناك شركات متخصصة تعمل على بيع السبائك الذهبية، والتي يمكن الشراء منها بكل أمان بعد التحقق منها في البداية، وهذا هو الشرط الوحيد المقيد به التعامل مع هذه الشركات وهو التحقق منها ومن الذهب قبل استلامه.

الشراء من محلات لها سمعة كبيرة وخلفية واسعة وعريقة عن التجارة في الذهب، ولكن يجب التأكد من جودة الذهب والحصول على الفواتير المقيد بها الأوزان الخاصة بالذهب.

كما يمكن التوجه إلى أي بنك من البنوك، والتي من شأنها الإتجار في الذهب والتعامل معها والشراء منها والاستفادة من استثماراتها، وتعد هذه الطريقة الأكثر أمانًا.

وهذه نصائح للتعامل مع شركات بيع سبائك الذهب

مراجعة وجود ترخيص يخص بيع السبائك الذهبية.

جمع أكبر قدر من المعلومات عن التعاملات التابعة إلى الشركة.

المحاولة في انتقاء أكبر الشركات التي تحمل خلفية آمنة وموثوق منها.

عندما تقوم باستثمار مالك في تجارة الذهب، لا يجب أن تقوم بإدخال كل مالك في هذه التجارة.

يجب أن تكون على دراية بكل ما يدور حول تلك التجارة لكي تقوم بالتعامل دون خوف بعد ذلك.

كيف تصبح تاجر ذهب؟

يرغب الكثيرون في تحقيق ربح مادي لمساعدتهم على عيش حياة كريمة، والبعض يحب الإتجار فيما يخص الذهب، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك مشروع ناجح إلا بدراسة عميقة تؤمن ذلك.

تجارة الذهب كانت سببا في تحول العديد من صغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال البسيطة إلى أثرياء يحققون ارباحًا تقدر بالملايين، وفي الوقت ذاته كانت سببًا في خسارة الكثير من الناس لأموالهم، فهي تجارة ذات نسبة مخاطرة مرتفعة للغاية والدخول بها يحتاج إلى فهم ووعي كبيرين بالعديد من الجوانب لخفض نسب المخاطرة إلى أدنى حد مما يضمن للمستثمر أو التاجر تحقيق أرباح مرتفعة. في هذه التدوينة سنوضح انواع تجارة الذهب مع ذكر مميزات وعيوب كل نوع، بالاضافة الى العديد من النصائح الناتجة عن خبرات كبار ومحترفي تجارة الذهب مما يضمن لك كمستثمر مبتدئ أو تاجر صغير خفض درجات المخاطرة إلى أدنى حد مما يجعلك أقرب لتحقيق الكثير من العوائد المالية.

هناك الكثير من العوامل والاستراتيجيات التي يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالإتجار في الذهب مثل الدراسة لكافة العوامل الأساسية التي من شأنها التأثير على سياسة العرض وكذلك الطلب، والقيام بتحليل فني والعمل على دراسة المخطط التابع لخطة الأسعار الخاصة بالذهب.

وبالرغم أنه هناك أشخاص يكون اعتمادهم الكلي على الأساسيات فقط ولكن وجدنا أن العديد من التجار بل أغلبهم ممن يملكون الخبرة أكدوا على أن الاستراتيجية الفضلى لكي يتم الاستثمار في الذهب تعود إلى المكونات الخاصة بالتحليل الأساسي وكذلك التحليل التقني.

أنواع تجارة الذهب

تجارة الذهب لها اشكال عديدة وهى تختلف بإختلاف الاهداف الاسثتمارية ورأس المال المتوفر او بمعني اخر تختلف بإختلاف حجم النشاط التجاري، فيما يلي نستعرض تلك الانواع مع الشرح المتسفيض لكل نوع.

أولا: السبائك الذهبية

توجد سبائك ذهبية بأوزان مختلفة بحيث تتناسب مع الافراد وصغار وكبار المستثمرين، فالبنسبة للسبائك التي تتناسب مع الافراد تزن (١، ٥، ١٠، ٥٠، ١٠٠ جرام) بالاضافة الى السبيكة التي تزن اونصة واحدة (٣١.٥ جرام)، اما بالنسبة للسبائك التي تناسب صغار وكبار المستثمرين فإنها تزن (١١٦،٥، ٢٥٠، ٥٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠٠ جرام).

مميزات التعامل بالسبائك الذهبية :

عملية التدول التي تتمثل في البيع والشراء سهلة للغاية.

لا توجد مصنعية عند الشراء، وكذلك لا توجد خصومات عند البيع.

يمكنك البيع في الوقت الذي تريدة ولست مرتبطًا بقيود او مواعيد محددة.

عيوب التعامل بنظام السبائك :

السبائك صغيرة الحجم ويمكن سرقتها الى لم تحفظ في مكان آمن تمامًا.

قد تضطر للبيع في وقت تنخفض فيه الاسعار، وبشكل او بأخر يمكنك تأجيل البيع لحين ارتفاع الاسعار.

عند الشراء من مصدر غير رسمي او معروف فقد تتعرض للغش او الخداع.

كيفية شراء السبائك الذهبية :

توجد طريقتين مضمونتين لشراء السبائك الذهبية، احداهما تناسب كبار المستثمرين والأثرياء الراغبين في حفظ ثرواتهم في شكل سبائك ذهبية، والأخرى تناسب صغار المستثمرين والأفراد:

الطريقة الأولى: الشراء من شركة وكيلة أو بنك وكيل للشركات المختصة في تجارة السبائك الذهبية.وتناسب كبار المستثمرين والأثرياء الراغبين في حفظ أموالهم على هيئة سبائك ذهبية.

الطريقة الثانية: الشراء من تجار الذهب ومحلات الصاغة المعروفة وذات السمعة الحسنة ويفضل الشراء تلك المحلات واولئك التجار المتواجدين في العواصم والمدن الكبرى. وهذه الطريقة تناسب صغار المستثمرين والأفراد الذين يرغبون في شراء سبيكة تزن عدة جرامات أو أوقية واحدة.

كيفية بيع السبائك الذهبية:

اذا كانت تجارة الذهب على نطاق ضيق، بمعني امتلاكك لسبيكة ذهبية صغيرة الحجم فإن افضل طريقة هى الاحتفاظ بها لخمس سنوات او اكثر لضمان تحقيق ربح مرتفع، اما بالنسبة لكبار المستثمرين والاثرياء الذين يشترون بالملايين فإنهم قد يبيعون كل ما اشتروه من سبائك بمجرد ارتفاع السعر ولو بنسبة طفيفة ولو كان ذلك في اليوم التالي للشراء.

هذا وبالنسبة لكيفية البيع فإنه يتم بنفس طريقة الشراء، فلو اشتريت عن طريق بنك او شركة وكيلة فيمكنك البيع لنفس البنك او الشركة، ولو اشتريت من محل او تاجر فيمكنك البيع لنفس المحل او التاجر، وطبعًا لك الحرية في البيع لتجار او شركات أخرى، فالأمر يعود إليك والذهب سلعة يتهافت عليها الجميع ولن تجد صعوبة في بيعها.

ثانيا: العملات الذهبية

شكل آخر من اشكال تجارة الذهب المربحة، فالجميع يرغبون في امتلاك العملات الذهبية وربما تكون انت واحدًا منهم، ولكن يبقى السؤال، هل تجارة الذهب من خلال التعامل بالعملات الذهبية هو الأنسب لك.

أشكال وأنواع العملات الذهبية :

توجد اشكال وانواع عديدة من العملات الذهبية، فمنها ما هو مصنوع من الذهب الصافي ولا يكون عليه اي زخارف او رسومات، ومنها ماهو مضاف اليه نحاس بنسبة ٨،٣٣٪ وذلك لأغراض الرسم والتشكيل، والنسبة المتبقية ٩١،٦٧٪ تكون من الذهب الصافي.

كيفية شراء العملات الذهبية :

توجد ٣ طرق يمكن الاعتماد عليها لشراء العملات الذهبية، نعرضها مع توضيح مميزات وعيوب كل طريقة فيما يلي:

الطريقة الأولى: يمكن الشراء عبر محلات تجارة الذهب مع الوضع في الاعتبار ان اغلب المحلات لا تتعامل في العملات الذهبية.

الطريقة الثانية: من خلال شركات ومواقع واسواق التداول بالعملات الذهبية، فمن خلال تلك المصادر يمكنك الحصول على الانواع والكميات التي ترغبها، سواء كنت مبتدئ او مستثمر صغير او مستثمر كبير.

الطريقة الثالثة: التعامل مع احد تجار العملة الذين يبحثون بشكل دائم عن العملات الذهبية العريقة، وهذه الطريقة تتسم بالمخاطرة.

ثالثا: الذهب المستعمل “الكسر”

الذهب المستعمل هو ذلك الذي يتم بيعه الى التجار ومحلات الصاغة ليتم حرقه لازالة الشوائب منه ومن ثم يدفع التاجر للبائع ما يستحقه، وفي حالة عدم الحرق فإن التاجر يخصم نسبة الشوائب وان كانت تحتوي القطع الذهبية على فصوص واحجار كريمة فيتم ازالتها وخصمها من السعر.

مميزات تجارة الذهب المستعمل :

مناسب لرأس المال الصغير والمتوسط.

عند الشراء لا تدفع المصنعية.

يمكن تحويله الى ذهب خام بعد ازالة الشوائب والفصوص منه.

بسهولة يمكنك الحصول على اي كمية ترغبها حيث يباع لدى كافة محلات الذهب.

يمكنك البيع في اي وقت ولأي تاجر بالسعر السائد في السوق وقت البيع.

عيوب تجارة الذهب المستعمل :

ستتحمل خسارة كبيرة اذا كان الذهب يحتوي على شوائب وفصوص كثيرة، والحل اختيار ذهب به اقل قدر من الفصوص.

قد تجد صعوبة في البيع ان لم تمتلك فواتير خاصة بالذهب الذي تعرضه للبيع.

سوق الذهب قابل للارتفاع والانخفاض وفيه الكثير من المخاطرة، وطبعًا هذا الامر ليس مرتبط بهذه الطريقة فقط وانما بكافة طرق تجارة الذهب .

الخلاصة حول أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب جزئيًا بكمية الذهب المتاحة وكمية الأشخاص والشركات والحكومات الذين يرغبون في شرائه. يرتفع سعر الذهب عندما يعتقد الناس أن اقتصادات الدول الكبرى وعملاتها في خطر. سيسحب الناس استثماراتهم ويحولونها إلى ذهب. على عكس الاستثمارات الأخرى، ينطوي الذهب على مخاطر سيولة لأنه أصل مادي – مما يجعل سعر الذهب أقل تقلبًا بشكل عام.

نظرًا لوجود مشترين دائمًا للذهب، بغض النظر عن العرض والطلب، يمكن أن يكون الاستثمار في الذهب ملاذ رائع في الأوقات المحفوفة بالمخاطر.

يرتفع سعر الذهب عندما تدرك الأسواق مخاطر ارتفاع التضخم. نظرًا لأن التضخم يجعل العملة أقل قيمة (يمكن للدولار أمس شراء أقل من دولار واحد اليوم)، فإن الاستثمار في أحد الأصول المادية القيمة ، مثل الذهب ، يعد استثمارًا أفضل من الاحتفاظ بالمال في السلع المرتبطة بالعملة.

عموما، تجارة الذهب تعد من أهم أنواع التجارة وأكثرها ربحية إلا أنها تعد من أكثر أنواع التجارة مخاطرةً، فمن يربح قد يصل إلى الثراء ومن يخسر قد يفقد الكثير من ماله، لذلك تحتاج قبل ان تبدء في تجارة الذهب إلى القراءة لفترات طويلة حول الأنواع وافضل طرق التجارة ومعرفة الذهب النقي من الذهب المخلوط بالاضافة الى متابعة الاوضاع الاقتصادية لمعرفة توجهات الاسعار وكذلك يجب عليك معروفة القانون في بلدك لمعرفة مشروعية تجارة الذهب وهل ما اذا كانت هناك قيودًا مفروضة عليها وقبل كل ذلك يجب معرفة القيود والفروض الشرعية لتبدء على أساس سليم.