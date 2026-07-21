

من أحدث الاتجاهات في التعليم التي استحوذت على انتباه الطلاب والمعلمين على حد سواء، هو الانتشار المتزايد لأكياس الهواتف، أو بشكل أكثر تحديداً لمدرستي، أكياس “يوندر” (Yondr).

هذه الأكياس الصغيرة المصنوعة من النيوبرين تتميز بختم مغناطيسي محكم لا يمكن فتحه إلا من خلال النقر عليه مقابل قاعدة فك القفل. الغرض الرئيسي منها بسيط جداً: منع الطلاب من الوصول إلى هواتفهم أثناء اليوم الدراسي. المنطق وراء ذلك هو أنه كلما قل الوقت الذي يقضيه الطلاب على هواتفهم، زاد الوقت الذي يقضونه في التعلم.

مؤخراً، يبدو أن ردود الفعل من الطلاب والمعلمين منقسمة إلى حد كبير، حيث يعارض معظم الطلاب ذلك بشدة بينما يرحب معظم المعلمين به بجدية. في الواقع، وفقاً لاستطلاع حديث أجراه مركز “بيو” للأبحاث، تعارض أغلبية المراهقين في الولايات المتحدة حظر الهواتف أثناء اليوم الدراسي. وعلى العكس من ذلك، وجد استطلاع منفصل شمل 1098 بالغاً أن 93% من البالغين يدعمون تقييد استخدام الهواتف المحمولة. يعد هذا الاستطلاع جزءاً من دراسة “فهم أمريكا” (UAS)، والتي أجريت العام الماضي بواسطة مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من أن المنطق السليم يملي عليّ الجانب الذي يجب أن أتخذه كمعلم، إلا أنني لا أستطيع القول إنني من المؤيدين المتحمسين لأكياس الهواتف.

مشكلة التخزين

من الناحية السطحية، تعد أكياس الهواتف بخلق مسافة بين الهاتف والطالب. في النهاية، قد تحسن هذه المسافة نتائج التعلم من خلال المساعدة في تقليل المشتتات الناجمة عن استخدام الهاتف. في الواقع، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة “الجمعية الطبية الأمريكية” (JAMA)، يقضي المراهقون في الولايات المتحدة بالفعل حوالي 70 دقيقة في استخدام هواتفهم أثناء اليوم الدراسي. يمكن استخدام تلك الدقائق السبعين الضائعة لتعزيز فهم الطالب للمحتوى، وتنمية قدرته على العمل مع الآخرين، أو ببساطة إنهاء واجب حديث. وبالتالي، مع كيس “يوندر”، تعد تلك 70 دقيقة إضافية يتعين على معلمين مثلي العمل خلالها. ومع ذلك، ما لا يبدو أن معظم الناس يفهمونه هو أن تنفيذ حظر الهواتف باستخدام منتج مثل أكياس “يوندر” له عيوبه.

تستخدم منطقتي التعليمية أكياس الهواتف لأن سياستنا تحظر على الطلاب استخدام هواتفهم طوال اليوم الدراسي. يُطلب من الطلاب وضع هواتفهم في هذه الأكياس قبل فصلهم الأول في اليوم. يمتلك كل معلم ومسؤول مغناطيس محطة فك القفل الذي يفتح الأكياس في نهاية اليوم الدراسي.

في بداية كل حصة، أقضي تقريباً الدقائق السبع الأولى في التجول للتحقق من كيس “يوندر” الخاص بكل طالب. إنه روتين يوفر لي (ولزملائي أيضاً) الطمأنينة بأن كل هاتف مغلق حقاً. وبالنظر إلى أن اليوم الدراسي القياسي يستمر سبع حصص، فهذا يعني بالفعل 49 دقيقة من وقت التدريس فقدها الطالب بسبب أكياس “يوندر”. لكن الجزء الأسوأ هو أن هذا تقدير متحفظ فقط. فهو لا يأخذ في الاعتبار الوقت الإضافي المهدر في مزيد من المراقبة.

مراقبة نشاط الطلاب

في كثير من الأحيان، أثناء مراقبتي للطلاب، أراهم يحاولون التحايل على هذا القيد المفروض على الهواتف تماماً. سواء كان الطلاب يسارعون لإخفاء هاتفهم لأنه لم يُغلق أبداً، أو العبث بالختم ليبدو أنه لم يُعبث به، أو يغتاظون لأن لديهم هاتفاً مزيفاً في الكيس يأملون أن يخدع معلميهم بأن هاتفهم الحقيقي موجود في الكيس. على سبيل المثال، يضع بعض الطلاب بدلاً من ذلك آلة حاسبة أو هاتفاً مكسوراً و”مزيفاً” بدلاً من هاتفهم الحقيقي لتقويض السياسة. ولأن لديهم هاتفاً مزيفاً في الكيس يأملون أن يخدع معلميهم، فإن هذا لا يزال يكلف وقتاً.

لقد رأيت طلاباً يتأخرون عن المدرسة عمداً لتجنب فحوصات الهواتف، أو يستخدمون أقلام الرصاص لفتح القفل بالقوة، أو ببساطة يسرقون المغناطيس الذي يستخدمه المعلمون لفتح الأكياس. في النهاية، كل هذه المخالفات تتراكم. والآن، بدلاً من إعطاء الأولوية للتعلم من خلال وقت تعليمي هادف، تبنى المعلمون دوراً إضافياً وهو فرض سياسة الهواتف.

وما هي الفوائد الحقيقية التي توفرها هذه الأكياس؟ وجدت ورقة بحثية حديثة بعنوان “تأثيرات حظر الهواتف المدرسية: أدلة وطنية من الأكياس القابلة للقفل”، أن أكياس “يوندر” ليس لها تأثير ذو دلالة إحصائية على الدرجات المعيارية لطلاب المدارس الثانوية في اللغة الإنجليزية. والتأثيرات في الرياضيات متواضعة في أحسن الأحوال.

الحظر يأتي بنتائج عكسية

من الناحية الأساسية، ما يجعل هذه الأكياس غير مناسبة للتعليم ليس أنها لا توقف استخدام الهاتف؛ بل لأنها لا تحقق أي شيء آخر. كمعلمين، غالباً ما لا نرى الغابة بسبب الأشجار. ننغمس كثيراً في قفل الهواتف ووصم الطلاب الذين يخرجونها أثناء وقت الحصة، لدرجة أننا ننسى سبب استخدامها في المقام الأول. ننسى أنه كان هناك وقت كان الطلاب يدخلون فيه الفصل الدراسي بنية وحيدة لتعلم شيء جديد، وتعلمه بشكل جيد.

لذلك، إذا كان تعزيز التعلم هو الهدف حقاً، فإن كيس الهاتف ليس الطريقة لتحقيق ذلك. بل إن معالجة الأسباب الكامنة وراء الحاجة إلى هذه الأكياس في المقام الأول هي الطريقة.

أقترح أن تتعامل المناطق التعليمية مع طرح أكياس الهواتف بفضول، وليس بتطبيق شامل. يمكن أن يعني ذلك تخصيص عدة حصص خلال الأسبوع الأول من المدرسة لمناقشة هذا الموضوع. بدلاً من استعراض الأجزاء المختلفة لمنهجك الدراسي، أجرِ محادثة مفتوحة مع طلابك حول تأثيرات الهواتف في حياتهم اليومية: متى تستخدمونها؟ كيف تستخدمونها؟ فيما تستخدمونها؟

من هناك، يمكنك أن تقدم لهم ما تظهره الأبحاث حول تأثيرات استخدام الهاتف في الفصل الدراسي، مما يضفي معنى جديداً على طريقة تبدو غير ضارة (وترفيهية) لقضاء اليوم. بهذه الطريقة، بدلاً من التنفيذ الصارم، يمكنك زراعة ثقافة حيث يتبنى الطلاب هذه الممارسة الجديدة للهواتف، مما يعزز كلاً من نتائج تعلم أفضل وفاعلية الطلاب.