في قصة يوسف عليه السلام تتجلى واحدة من أعمق الصور الإدارية التي يعرضها القرآن، صورة ترسم ملامح قائد ينظر إلى المستقبل بعين بصيرة، ويحوّل الرؤية إلى خطة تحقق الاستقرار في زمن يموج بالتغيرات، تبدأ ملامح هذه الخطة منذ لحظة تأويل الحلم، حين أدرك يوسف أن ما رآه الملك ما هو إلا مؤشر أولي يستدعي الاهتمام، وأن على الدولة أن تستعد لمرحلة رخاء يعقبها قحط طويل، هكذا تتحول المؤشرات إلى سياسات، والمعلومة إلى قرار.

طرح يوسف عليه السلام على الملك تصورا شاملا لإدارة الموارد خلال السنوات المقبلة، فشدّد على جمع المحصول أيام الوفرة، وعلى ترشيد الاستهلاك بحيث لا تبتلع شهور الرخاء ما يحتاجه الناس في السنين العجاف، كان يتعامل مع الواقع بعقلية تعتمد على مؤشرات الأداء كمعدل الإنتاج، حجم التخزين، الطاقة الاستيعابية، مقدار الهدر، ونسبة الاستهلاك، وكلها معايير نعرفها اليوم في علوم الإدارة الحديثة، وقد مارسها يوسف قبل أن تُدوّن في الكتب.

وإلى جانب هذا البعد التخطيطي، تكشف قصة يوسف عن مستوى أخلاقي رفيع في شخصية القائد، فقد عاش يوسف تجارب قاسية بدأت من ظلم إخوته، ثم انتقلت إلى الاتهام الباطل في مصر والسجن ظلما، ومع ذلك، حين صار مسؤولًا عن خزائن الأرض، لم يتحول موقعه إلى وسيلة انتقام، حافظ على عدله وهدوئه، ولم يسمح للذاكرة أن تتدخل في القرار أو تؤثر في توزيع الموارد، هذه القدرة على تجاوز الألم الشخصي علامة على الكاريزما الأخلاقية للقائد، القائد الذي يعمل لصالح الناس لا لصالح جراحه.

ويتضح من هذه التجربة أن يوسف اعتمد في إدارة الأزمة المرتقبة على مبادئ تشكل نموذجا إداريا متكاملا، أبرزها جمع المعلومات، وتنظيم المخزون، ومنع الاحتكار، وتوزيع الموارد بنظام يحفظ التوازن الاجتماعي، وحين حلت سنوات القحط، كانت مصر مركزًا تقصده الوفود من كل الأقاليم بعد أن أصبحت نموذجا في إدارة الموارد والأزمات.

ومن التفاصيل اللافتة التي تعزز هذا البعد الإداري ورود “صواع الملك” في سياق الأحداث، وهو مكيال رسمي كانت الدولة تعتمد عليه لوزن الحبوب وتحديد العطاء، يكشف هذا التفصيل عن وجود معايير واضحة للقياس تحفظ العدالة وتمنع التلاعب، وتسمح بمتابعة دقيقة لحجم الإنتاج والمخزون والاستهلاك، وهو ما يشبه في عالم الإدارة اليوم ما يُعرف بـ مؤشرات الأداء التي تعتمد عليها المؤسسات لضبط مواردها وتقييم كفاءتها، ويظهر من هذا المشهد أن النظام الاقتصادي الذي أدارته مصر في زمن يوسف كان يقوم على أدوات قياس دقيقة ورقابة واعية، مما يضيف بُعدًا مهمًا لفهم طبيعة الإدارة التي مارسها ذلك القائد الحكيم.

إن قراءة قصة يوسف بهذا المنظور تكشف عن نموذج إداري يجمع بين الرؤية الدقيقة، وقراءة المؤشرات، والأخلاق الرفيعة، نموذج يقدّم للقادة اليوم درسًا في التخطيط، وعدالة القرار، وسموّ النفس في لحظات السلطة، ولعل في هذا النموذج ما يدعو للنظر في واقع منطقتنا اليوم، حيث تتقاطع قضايا الاقتصاد والموارد والعدالة مع حاجات الناس اليومية، كثير من الدول تواجه تحديات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي ظهرت في زمن يوسف، وفرة تحتاج إلى إدارة، وأزمات تلوح في الأفق، ومجتمعات تنتظر من قادتها رؤية تحفظ التوازن وتبني الطمأنينة، ومعنى ذلك أن الحكمة ليست في مواجهة الأزمة حين تقع، بقدر ما هي في بناء السياسات التي تمنعها أو تخفف أثرها قبل أن تشتد.