عندما تستبدل حضنك بهاتف ذكي، فإنك تقوم بـ “استقالة تربوية” تجعل الغريب أقرب لقلب طفلك منك. يعتقد الكثير من الآباء والأمهات أن المشكلة الرئيسية مع الأجهزة الرقمية هي الإشعاعات أو تشتت الانتباه، لكن الحقيقة هي أننا ندفع ثمناً غالياً هو الانفصال العاطفي بين المربي والطفل. الطفل الذي يجد سلوته وأنيسه في خوارزميات صامتة سيتوقف تدريجياً عن البحث عن الدفء في حضن والديه، وهنا تبدأ الكارثة التربوية الصامتة.

4 قواعد تحمي من الاستقالة التربوية

إن وصف هذا الفعل بـ “الاستقالة التربوية” ليس مبالغة، بل هو توصيف دقيق لواقع يتم فيه استبدال “المصدر الفطري للأمان” ببديل تقني بارد، وفق القواعد التالية:

1- سحب البساط من “المرجعية الوالدية”

في السنوات الأولى من حياة الطفل، يجب أن يكون الوالدان هما المصدر الأول للمعلومة والمتعة وتفسير العالم. عندما نمنح الطفل هاتفاً ليهدأ، فنحن نقول له ضمنياً: “ابحث عن إجاباتك وسعادتك بعيداً عني”. ومع الوقت، يكتسب الغرباء خلف الشاشة سلطة معرفية وعاطفية تفوق سلطة الأب والأم، فيصبح اليوتيوبر أو الشخصية الكرتونية أقرب لقلب الطفل وفهمه من أسرته.

2- ضمور “عضلة التواصل” الإنساني

الحضن ليس مجرد تلامس جسدي، بل هو قناة اتصال تنتقل عبرها القيم والمشاعر والسكينة. استبدال هذا التواصل بالشاشة يحرم الطفل من تعلم لغة الجسد وفهم نبرات الصوت والتعاطف مع الآخرين. نحن نربي أطفالاً يملكون ذكاء تقنياً حاداً، لكنهم يعانون من عجز إنساني في بناء علاقات حقيقية ودافئة.

3- فخ “الهدوء الزائف” واغتراب الروح

الهدوء الذي يمنحه الهاتف للطفل هو حالة من الاستلاب الذهني وليس السكينة النفسية. الطفل يغيب عن الواقع ليدخل في عالم الغرباء، وحين يُسحب منه الجهاز يظهر التوتر والعدوانية؛ لأن الرابطة التي كانت تجمع بينه وبين أهله قد تآكلت، ولم يتبقَّ له وطن ينتمي إليه سوى ذلك المستطيل الزجاجي.

4- صناعة “اليتم الرقمي” في بيوت مأهولة

أقسى صور الإهمال هي التي تحدث تحت سقف واحد؛ فأن يجلس الطفل بجانب أمه وهي تتابع هاتفها، وهو يتابع هاتفه، هو يتم مقنّع. الغريب الذي صمم المحتوى الرقمي يعرف كيف يجذب انتباه طفلك، بينما المربي الذي استسلم لراحة صمت الطفل فقد أعظم فرصة لبناء الذاكرة المشتركة التي هي أساس البر والصلة في المستقبل.

ختاماً..

إن أطفالنا لا يحتاجون إلى أجهزة أحدث، بل يحتاجون إلى حضور كامل. الهاتف قد يمنحك دقائق من الهدوء الآن، لكنه سيكلفك سنوات من الغربة عن ابنك غداً. فلنعيد صياغة أولوياتنا، وليكن الحضن هو الشاشة الأولى والأخيرة التي يرى من خلالها الطفل جمال الحياة.