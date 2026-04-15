الرسول ﷺ هو أعظم نموذج للتوازن في التاريخ، فقد كان عبدا لله بلا غلو، وقائدا بلا قسوة، وإنسانا بلا ضعف، ومربيا بلا تكلف، من تأمل سيرته أدرك أن التوازن ليس شعارا وحديثا يردد، بل هو خلق نبوي عميق، لذا جاء الأمر من الله تعالى بالتأسي والاقتداء به؛ قال تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا } [الأحزاب: 21].

7 معالم للمنهج النبوي في التوازن

والقارئ لسيرته ﷺ يجد مظاهر التوازن في شخصيته في عدة جوانب؛ منها:

التوازن بين العبادة وعمارة الحياة: فقد كان ﷺ في عبادته أعظم الناس، ومع ذلك لم يجعل الدين إرهاقا ولا مشقة دائمة، بل رحمة ويسرا؛ قال ﷺ : ((إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا))؛ [رواه البخاري]، وحين جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، استقلوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، فقال ﷺ : ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))؛ [متفق عليه]. التوازن بين حق الله وحق النفس وحق الناس: تأمل قصة سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، حين رأى سلمان أن أبا الدرداء يكثر من العبادة حتى أهمل حق نفسه وأهله، فقال له: ((إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه، فأتيا النبي ﷺ ، فذكرا ذلك، فقال له: صدق سلمان))؛ [رواه البخاري]، فالتوازن هنا يعني توزيع الحقوق بعدل، لا أن يطغى جانب على جانب. التوازن بين الرحمة والحزم: كان النبي ﷺ أرحم الناس؛ قال تعالى عنه: { فبما رحمة من الله لنت لهم } [آل عمران: 159]، ومع ذلك كان ثابتا في الحق، لا يتنازل عن المبادئ، حازما عند انتهاك حدود الله؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله))؛ [رواه البخاري]، فالتوازن هنا أن الرحمة لا تعني تمييع الحق، والحزم لا يعني قسوة القلب. التوازن في التعامل مع الخطأ بين اللطف والتوجيه: لم يكن ﷺ يعالج الأخطاء بالتوبيخ المحطم، بل بالتعليم الهادئ، تأمل قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث قام الصحابة ليزجروه؛ فقال ﷺ : ((دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء -أو سجلا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين))؛ [رواه البخاري]، فالتربية المتوازنة لا تبدأ بالعقوبة، بل بالفهم والتصحيح وحفظ كرامة المخطئ. التوازن في المشاعر بين الحزن بلا يأس والفرح بلا غفلة: بكى ﷺ عند موت ابنه إبراهيم، وقال: ((إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا))؛ [رواه البخاري]، فالتوازن هنا: أن المشاعر كانت صادقة لكن منضبطة بالإيمان، لا تتجاوز حدود الرضا، فالإسلام لا يقتل المشاعر، بل يضبطها ويهذبها. التوازن في البيت بين الحب والعدل والمسؤولية: كان ﷺ في بيته لطيفا قريبا، يساعد أهله ويشاركهم؛ سئلت عائشة رضي الله عنها: ((ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله))؛ [رواه البخاري]، وكان يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت، ويستغفر إن مال قلبه، فالتوازن الأسري ليس خطبا تقال، بل أعمال صغيرة يومية تصنع السكن والرحمة والمودة. التوازن في القيادة بين الشجاعة بلا تهور والتخطيط بلا خوف : كان ﷺ أشجع الناس، لكنه لم يكن متهورا؛ يجمع بين الإيمان بالله وبين الأخذ بالأسباب، تأمل هجرته من مكة إلى المدينة، حيث خطط لها بدقة: باختيار الرفيق، وإعداد الراحلتين، وتمويه الطريق، والمكث في الغار، والاستعانة بدليل ماهر، ومع ذلك كان قلبه مطمئنا بالله؛ فقال لأبي بكر: { لا تحزن إن الله معنا } [التوبة: 40]، فالتوازن هو اجتماع التوكل مع التخطيط، لا أحدهما دون الآخر.

خاتمة

أيها الشاب المبارك، التوازن في حياة النبي ﷺ ليس أفكارا نظرية تردد، بل منهج حياة: عبادة بلا غلو، ورحمة بلا ضعف، وحزم بلا قسوة، ومشاعر بلا انفلات، وقيادة بلا تردد، فيا من يبحث عن التوازن، اجعل من نبيك ﷺ نموذجا عمليا ومثالا يحتذى به في زمن اختلطت فيه الأصوات، وتعددت فيه الأفكار.