banner
banner

الصوم و رمضان : العبادة والوظيفة السلوكية والاجتماعية

عبدالرحمن حللي
الدعاء وقت الإفطار

الأصل في مفهوم العبادة في الإسلام أن تكون التزاماً مطلقاً بالتكليف الإلهي الذي يؤمن به المسلم بغض النظر عن فلسفته ووظيفته، فالعبادات كما يقول علماء الأصول غير معللة وهم يعنون بذلك أنها لا تخضع للتعليل والتوسع بالقياس، وأنها لا تنعدم بانعدام العلة كما هو الشأن في أحكام تكليفية أخرى كالمعاملات، كما أنهم يجيبون بذلك عن بعض التكاليف التعبدية التي لا تقبل الفهم العقلي، وبالتالي فقضايا العبادات ذات بعد روحي مناطه الدينونة لله عز وجل، لكن هذا الحكم لا يستلزم كونها غير قابلة للفهم أو أنها من قبيل العبث الذي تنـزه الله عنه، هذه الاحتمالية دفعت بعض العلماء كالشاطبي إلى اعتبار العبادات أيضاً خاضعة للتعليل.

رغم الموقف العام بأن العبادات غير معللة إلا أن الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً حفل بالدراسات التي تشرح فلسفة العبادات في الإسلام وتبين وظيفتها السلوكية والاجتماعية، فكان للغزالي في “الإحياء” وابن القيم في “زاد المعاد” دور في إبراز هذه المعاني، أما حديثاً فيعتبر كتاب “الأركان الأربعة” لأبي الحسن الندوي نموذجاً في هذا المجال، وقد توسع هذا الجانب من الكتابات حتى أصبحت في فترة من الفترات تعبر رؤية تناهض الأيديولجيات التي كانت سائدة، كما هو الحال مع سيد قطب في “العدالة الاجتماعية في الإسلام” ومصطفى السباعي في “إشتراكية الإسلام”، وذلك تأسيساً على فريضة الزكاة والصدقات.

ولعل فريضة الصوم وقدوم شهر رمضان يمثل مناسبة لإثراء الحديث عن طبيعة العبادات ووظائفها، لاسيما وأن نسبة كبيرة من المسلمين يشعرون في هذا الشهر بيقظة في الضمير ونمو للوازع الديني والأخلاقي، ويندفعون للتعبد وتلافي التقصير الذي درجوا عليه في أيامهم العادية، ولئن كانت بعض هذه المستجدات في سلوك المسلم الرمضاني ترجع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل فإن الوازع الأهم ديني بالدرجة الأولى لأن المحور في ذلك هو الصوم وهو فريضة فردية يمارسها المسلم.

إن المظاهر الإيجابية في سلوك المسلمين في رمضان لا تعكس وعياً بدور الصوم فيها، لكن الوعي بدور العبادة يعزز تقويمها للسلوك، فالنصوص التي تتحدث عن العبادات مستفيضة بهذه الأبعاد الوظيفية التي ينبغي أن تؤديها ممارسة العبادة. فقد شرع الإسلام العبادات والأركان لمساعدة المسلم في أداء واجبه تجاه أخيه الإنسان، وليتحقق من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، فالصلاة عند إقامتها كما يجب تنمي لدى المسلم دافعاً للخير ووقاية من الشر، { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (العنكبوت:45) ، { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } (الحج:41)، وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة والصدقات التي هي علاقة اجتماعية ابتداء إذ هي تأدية حق المحتاج في المجتمع من مال الأفراد الذين فضُل المال لديهم عن حاجتهم، فأداء الزكاة إسهام فعَّال في تحقيق معنى إسلام المسلم في بعده الاجتماعي والأسري، أما فريضة الحج فهي تتويج لصفاء العلاقة بين الناس ورقيها وتجسيد لسلامة البيئة والناس من أذى المسلم بجميع أشكاله اللفظية والمادية والمعنوية { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ } (البقرة:197)

أما الصيام في شهر رمضان فإنه يتجاوز معناه الحرفي (الامتناع عن المفطرات في زمن محدد)، ليتعلم الإنسان الصائم التحكم برغباته، والتحلي بالإرادة الجيدة الهادفة إلى تغيير العادات السيئة التي اعتادها الشخص في حياته، وذلك من خلال الدور الرقابي الذاتي الذي يرافق أداء الفريضة التي تتميز بسريتها وخصوصيتها بين العبد وربه، لكن المطلوب لتؤتي الفريضة ثمارها أن يتحول هذا الدور الرقابي من إطار الاعتياد واللاوعي إلى إطار الملاحظة والوعي، فالصائم يمتنع لا شعورياً عن المفطرات دون أن يفكر بقدرته تلك على الامتناع وإمكانية تعديتها إلى ممنوعات أخرى في غير الصيام، فملكة التحكم بالإرادة واحدة لدى الإنسان ويمكن أن تنمو في بعض المجالات عندما تعزز الإرادة، فالصائم بصومه إنما يُدِين نفسه ويقيم الحجة على اعتذاره عن التقصير في شؤونه الأخرى الدينية والدنيوية.

وقد نوهت آيات الصوم صراحة على عدم قصدية الامتناع عن الطعام والشراب في الصوم لذاته فنصت أن الله يريد اليسر ولا يريد العسر بالناس، فالمبتغى ليس المشقة إنما امتحان إرادة المسلم وتنبيهه إلى مراقبة نفسه واسشعاره بالمسؤولية في شؤونه، وقد جاءت نصوص السنة تؤكد هذه المقاصد في شريعة الصوم، والتي تتجاوز ترك الطعام والشراب إلى ترك سائر المنهيات لاسيما المتجاوزة في آثارها إلى الغير فـ”من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه” ( صحيح البخاري )، وتؤكد الأحاديث على دور الصوم في تنمية الرقابة الذاتية للإنسان على نفسه في سلوكه وحديثه، كما في الحديث القدسي”كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم” (صحيح البخاري) وفي رواية ” إذا أصبح أحدكم يوما صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم”(صحيح مسلم).

فالصوم يضع المسلم أمام قدراته الذاتية ويصور له إمكاناته المستقبلية، وعندما يدرك المسلم هذه القدرات والإمكانات سيشعر بتقصيره في عمله وبقدرته على تجاوز أخطائه، وبالتالي سينمي الصوم لدى المسلم الشعور بالمسؤولية في الحياة عموماً وبالخصوص نحو الوقت، والجسد، والمجتمع، والقدرة على اتخاذ القرار، كما يؤكد الصوم للمسلم تمتعه بالحرية والإرادة والعقل وقدرته على التحكم في السلوك.

ونختم بنص لـ ابن القيم يعرض فيه فلسفته للصوم: “لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ النفسِ عن الشهواتِ، وفِطامَها عن المألوفات، وتعديلَ قوتها الشهوانية، لتستعِدَّ لطلب ما فيه غايةُ سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية، ويكسِر الجوعُ والظمأ مِن حِدَّتِها وسَوْرتِها، ويُذكِّرها بحال الأكبادِ الجائعةِ من المساكين، وتضيق مجارى الشيطانِ من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب، وتُحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها، ويُسكِّنُ كُلَّ عضوٍ منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه، وتُلجَمُ بلجامه، فهو لجامُ المتقين، وجُنَّةُ المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين مِن بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعلُ شيئاً، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النفس وتلذُّذاتها إيثاراً لمحبة اللَّه ومرضاته، وهو سِرٌّ بين العبد وربه لا يَطَّلِعُ عليهِ سواه، والعبادُ قد يَطَّلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة، وأما كونُه تركَ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يَطَّلِعُ عليه بَشرٌ، وذلك حقيقةُ الصوم.”. (زاد المعاد في هدي خير العباد: 2/28-29)

# شهر رمضان # صوم رمضان # فلسفة الصوم # فلسفة العبادة
عبدالرحمن حللي

عبدالرحمن حللي

أستاذ جامعي سوري متخصص في الدراسات القرآنية حاصل على درجة الدكتوراة في أصول الدين من جامعة الزيتونة في تونس

لديه 5 مقالة

الواجب المعرفي تجاه القرآن
الصيام والقدرة على الفعل الأخلاقي
المزيد للكاتب

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة
دعاء الإفطار
هذه المعاني للصيام نحتاجها

نحتاج إلى أن نصوم، أي نمتنع، عن جملة من المفاهيم والسلوكيات، التي تضرنا ولا تنفعنا، وتنطلق من الأهواء لا من قاعدة مقررة في الشرع، أو من مبدأ صحيح يستقيم مع الفطرة السليمة!

برنامج وآمنهم من خوف
“وآمنهم من خوف”..برنامج الأوقاف في نسخته الثامنة

البرنامج الرمضاني "وآمنهم من خوف" الذي تنظمه وزارة الأوقاف بقطر يعود بشكله المعتاد في نسخته الثامنة بعد تحسن الأوضاع جراء جائحة كورونا.

رمضان كريم
لماذا نقول “رمضان كريم”؟

لماذا نقول "رمضان كريم"؟ من أين جاءت هذه العبارة؟ ولماذا يرددها الصائمون؟ وما الفرق بينها وبين عبارات أخرى تقال في هذا الشهر؟

رصد هلال رمضان
كيف نرصد هلال رمضان؟

كيف نرصد هلال رمضان؟ ومن يقوم بذلك؟ وما هي شروط رؤية الهلال وهل الأمر سهل وبسيط أم أن هناك أسباب تحدد صعوبة هذه المهمة؟

صور من العادات والطقوس الرمضانية في المجتمعات العربية
صور من العادات والطقوس الرمضانية في المجتمعات العربية

ما هي أشهر الطفوس والعادات الرمضانية المجتمعات العربية ؟ تعرف عليها في هذه المقالة التي تلقي الضوء على هذه المسألة.

فتح الأندلس وبشائر النصر في سرَرِ رمضان
فتح الأندلس وبشائر النصر في سرَرِ رمضان

حدث في نهاية رمضان معركة من أعظم معارك المسلمين، وهي معركة (وادي بَربَاط) التي جاء على إثرها فتح الأندلس

الأكثر قراءة
1
لماذا نقول “رمضان كريم”؟
2
المدارس الرمضانية
3
التقوى ثمرة صيام رمضان
4
الصيام والقدرة على الفعل الأخلاقي
5
كتاب قيام رمضان للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي
6
تصحيح المسار في رمضان
7
آثار التقوى وبشائرها في القرآن
8
بين صيامنا وصيام الأمم السابقة!
9
ترويض النفوس عن الشر
10
مَن المستفيد الأول من فعل الخير؟
اخترنا لكم
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
كيف نختم القرآن معرفيا ؟
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين .. منزلة المروءة
اعتكاف المرأة في المساجد.. موضة أم سنة ؟!
اعتكاف المرأة في المساجد.. موضة أم سنة ؟!
معاجم القرآن ودورها في تعزيز التدبر
معاجم القرآن ودورها في تعزيز التدبر
بلاغة الحرف في القرآن
بلاغة الحرف في القرآن
شروط التوبة الصحيحة
شروط التوبة الصحيحة
التربية والصوم..وقفات ومعالم
التربية والصوم..وقفات ومعالم
مقاليد الهداية: قناديل تربوية في درب الاستقامة
مقاليد الهداية: قناديل تربوية في درب الاستقامة
متى يكون قلب المؤمن دليله ؟
متى يكون قلب المؤمن دليله ؟
مفاهيم وآداب الأكل في الإسلام
مفاهيم وآداب الأكل في الإسلام