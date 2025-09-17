في قاعات الدراسة، حيث تُبنى العقول وتُصاغ الهويات، لا يُعد الخطأ استثناءً -بل هو قاعدة – كل طالب، في لحظة ما يرتكب بعض الأخطاء. قد يخطئ في حرف، في رقم، في فكرة، أو حتى في جملة كاملة. لكن الفرق بين فصلٍ يُخيف الطالب من المحاولة، وفصلٍ يُلهِمُه ليعود ويحاول من جديد، لا يكمن في كمية الأخطاء التي يرتكبها الطالب… بل في كيفية استجابة المعلم لها.

في هذا المقال المُلهم، يجمع لاري فيرلازو — المُعلّم الحائز على جوائز والمُتخصّص في فن التدريس — بين أصوات خمسة من ألمع المربين في أمريكا، ليقدّموا لنا خريطة ذكية وعاطفية في آنٍ واحد، لكيفية التعامل مع أخطاء الطلاب دون كسر ثقتهم، بل وتحويل تلك الأخطاء إلى دروسٍ تُعزّز الفهم، وتُنمّي الثقة، وتُشجّع على الإبداع.

من معلمة تُركّز على “الأفكار الكبيرة” بدلًا من تصحيح كل نقطة فاصلة… إلى مدرّسين للرياضيات يُصنّفون الأخطاء ويُعالجونها بحسب جذورها النفسية والمعرفية… إلى خبير يُذكّرنا أن الثقة بين المعلم والطالب هي أثمن ما يُمكن أن يُبنى — وأسهل ما يُمكن أن يُهدم… وصولًا إلى خبيرة تُعلّمنا كيف نُحوّل أخطاء المتعلمين متعددي اللغات إلى فرصٍ للنمو والتأمل الذاتي.

هذا ليس مقالًا تقنيًا عن “تصحيح الأخطاء”… بل هو دعوة لإعادة تعريف الخطأ في التعليم: ليس علامة فشل، بل بصمة تعلّم. وليس مدعاة للخجل، بل محفز للنمو.

فيما يلي نص المقال، للقراءة والتعلم، ولتغيير طريقة نظرتنا لطلابنا عندما يخطؤون. لأن في كل خطأ، هناك طالبٌ يحاول… وفرصةٌ لا تُعوّض لتحويل المحاولة إلى إتقان.

“ركز على أفكارهم”

سارة نيكولز هي معلمة معتمدة من المجلس الوطني وزميلة معلمي يوتا في سولت ليك سيتي:

أنا أدرّس طلاب المرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة، وكثير منهم متعلمون للغة الإنجليزية أيضًا. إذا اخترت تقديم ملاحظات حول جميع أخطائهم الكتابية، فسيكون ذلك محبطًا للطلاب ومستهلكًا للوقت بالنسبة لي. بدلًا من ذلك، أقدم ملاحظات فقط على المهارات الكتابية المحددة التي تدربنا عليها قبل الواجب. بخلاف ذلك، أركز على أفكارهم الكبرى—هل هم قادرون على التواصل بوضوح؟ هل فكروا مليًا في السؤال المطروح؟ هل طبقوا ما تعلموه؟

الطلاب يرتكبون الأخطاء .. كيف نصححها؟

على سبيل مثال، إذا كان هدفي التعليمي لهم يتضمن الاستخدام الصحيح للأحرف الكبيرة، فسأولي اهتمامًا لذلك بالإضافة إلى المهارات التي تم تدريسها مؤخرًا والتي أريد منهم دمجها. أثناء عملهم، أقدم تذكيرات حول تلك المهارات وأمنحهم وقتًا منظمًا ودعمًا لمراجعة أعمالهم ذاتيًا. أبعد من ذلك، أركز على أفكارهم أكثر من الطريقة التي يعبرون بها عن تلك الأفكار.

كما أنني آخذ في الاعتبار الغرض من كتابتهم. هل الواجب مصمم لتقييم مهاراتهم الكتابية أم معرفتهم بالمحتوى؟ إذا كانوا يكتبون لإظهار معرفتهم بدورة الماء، فليس من المنطقي أن أخصم نقاطًا أو أبذل الكثير من الطاقة التصحيحية على استخدام الأحرف الكبيرة، وتصريف الأفعال، وعلامات الترقيم إذا أظهرت كتابتهم أنهم يفهمون التبخر والتكثف والهطول.

إن نقد العمل بشدة يمكن أن يكون محبطًا للطلاب. إذا كان هدفي هو جعل الطلاب يعبرون عن أفكارهم كتابيًا، فأنا بحاجة إلى أن يشعروا بالراحة والثقة للقيام بذلك. من خلال استهداف المهارات الفردية، يمكنني تقديم ملاحظات للتحسين مع توفير مساحة لنمو مهاراتهم الكتابية وتطورها.

أخطاء الرياضيات

بوبسون وونغ ولاريسا بوكالوف يدرسان الرياضيات في مدرسة بايسايد الثانوية في مدينة نيويورك. وهما مؤلفان مشاركان لكتاب “صندوق أدوات معلم الرياضيات: مئات الأفكار العملية لدعم طلابك” و”الجبر العملي: دليل للتعلم الذاتي (الطبعة الثالثة)” والفائزان بجائزة مولر للتأثير المهني في التعليم من منظمة “الرياضيات من أجل أمريكا”:

كثيرًا ما نرتكب أخطاء في الحياة. عندما يرتكب الطلاب أخطاء، ولا يتعلمون كيفية تصحيحها، فإنهم لا يصابون بالإحباط فحسب. في كثير من الأحيان، سيستسلمون قبل البدء لأنهم ينغلقون عاطفيًا. كمعلمي رياضيات، نرى الطلاب يعانون من “قلق الرياضيات”—مشاعر الخوف والتوتر عند التعامل مع الرياضيات.

قلق الرياضيات ليس مجرد استجابة عاطفية. إنه أيضًا استجابة فسيولوجية تؤثر على معدل ضربات القلب والنشاط العصبي. الطلاب الذين يشعرون بالقلق من الرياضيات لن ينتبهوا لأي تعليمات، مهما كانت مثيرة للاهتمام. لتقليل قلق الطلاب من الرياضيات، تعلمنا استراتيجيات مختلفة للتعامل مع أخطاء الطلاب. فيما يلي ثلاثة أنواع شائعة من أخطاء الطلاب وما نفعله استجابة لها.

أخطاء الدقة

أخطاء الدقة هي أخطاء بسيطة تحدث عندما لا يقرأ الطلاب أو يكتبون أو يتحدثون أو يستمعون أو يطبعون بعناية. تشمل هذه الأخطاء الأخطاء الحسابية (مثل القول إن 3 + 4 يساوي 6 بدلًا من 7)، وتبديل الأرقام (القسمة على 42 بدلًا من 24)، والاستخدام غير الصحيح للرموز (استخدام المتغير x بدلًا من a)، والتقريب غير الصحيح (تقريب 36.5 إلى 36 بدلًا من 37) أو أخطاء الآلة الحاسبة (كتابة “233” بدلًا من “223”).

تشمل أخطاء الدقة أيضًا قراءة كلمة بشكل خاطئ (الاعتقاد بأن القياس بالأقدام بدلًا من الأميال) أو تجاهل كلمة (عدم رؤية كلمة “ليس” في سؤال “أي عبارة ليست صحيحة؟”).

الطلاب يرتكبون الأخطاء ..

عندما يرتكب الطلاب أخطاء الدقة، نطلب منهم النظر إلى عملهم والسؤال الأصلي لمعرفة ما إذا كان عملهم منطقيًا. يساعد نمذجة الحوار الذاتي الطلاب على رؤية كيف يجب عليهم مراجعة عملهم وتحديد الأخطاء المحتملة. نحاول الحد من أخطاء الدقة المستقبلية من خلال إعطاء واجبات بشكل دوري لا يحصل فيها الطلاب على درجة إلا إذا حصلوا على الإجابة الصحيحة دون أي أخطاء في عملهم. تساعد الأدوات عبر الإنترنت مثل DeltaMath.com أو الواجبات الورقية مثل اختبارات المفردات حيث تكون التعريفات الدقيقة مطلوبة طلابنا على إيلاء اهتمام أكبر لعملهم.

الأخطاء المفاهيمية

تحدث الأخطاء المفاهيمية عندما يقوم الطلاب بعمل إجرائي صحيح ولكنهم يطبقون المفهوم الخاطئ (مثل إيجاد مساحة مستطيل عن طريق جمع طوله وعرضه بدلًا من ضربهما). يرتكب الطلاب أيضًا أخطاء مفاهيمية عندما يسيئون تفسير الكلمات (مثل الاعتقاد بأن المثلث متساوي الساقين له ثلاثة أضلاع متساوية الطول بدلًا من اثنين).

نظرًا لأن الأخطاء المفاهيمية تحدث عادةً عندما يسيء الطلاب فهم فكرة ما، فإننا نقضي وقتًا وجهدًا أكبر لمعالجتها مقارنة بأخطاء الدقة. عندما يرتكب الطلاب أخطاء مفاهيمية، نشجعهم على التحدث عن منطقهم باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. على سبيل المثال، نسأل الطلاب “أي طريقة تعمل بشكل أفضل هنا؟” أو “كيف ستقيم هذا العمل؟” وننفذ استراتيجية “فكر – زاوج – شارك”، حيث يفكر الطلاب بصمت في السؤال قبل مشاركة أفكارهم مع شريك وأخيرًا مشاركتها مع بقية الفصل.

أخطاء المعالجة

تحدث أخطاء المعالجة عندما تكون لغة أو تدوين المسألة كثيفة جدًا بحيث تتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة المتخصصة أو مهارات فهم القراءة لفهمها، مثل “إذا كانت f(x) = log3(x + 1)، فأوجد f −1(x)” أو مسألة كلامية طويلة.

على عكس الأخطاء المفاهيمية، التي يفهم فيها الطلاب عمومًا المسألة ولكنهم يغفلون فكرة واحدة مهمة، غالبًا ما يواجه الطلاب الذين يرتكبون أخطاء المعالجة صعوبة في البدء. لمساعدة الطلاب على معالجة النصوص الرياضية المعقدة، نعلمهم استخدام تقنيات مألوفة لدى العديد من متعلمي اللغة الإنجليزية.

على سبيل المثال، نعلم الطلاب بروتوكول “القراءات الثلاث”، حيث يقرأ الطلاب النص ثلاث مرات، مع التركيز في كل مرة على جانب مختلف من النص. نشجع الطلاب على تدوين الملاحظات على النص، والتفاعل معه حتى يتمكنوا من فهم المفاهيم وتذكرها. نقوم بنمذجة طرق مختلفة للطلاب لإعادة كتابة النص بلغة إنجليزية أبسط أو في صورة قبل ترجمته إلى رموز رياضية.

تركز جميع الاستراتيجيات التي نستخدمها لمعالجة الأخطاء على تعزيز مهارات التواصل الرياضي لجميع المتعلمين. عندما يصبح الطلاب أكثر راحة في التفكير في عملهم، فإنهم يعبرون عن أنفسهم بدقة وإحكام أكبر. نتيجة لذلك، يصبح الطلاب أكثر ثقة ويرتكبون أخطاء أقل.

التأكد من “عدم كسر تلك الثقة”

ستيفن كاتزل هو مؤلف كتاب “اربح عامك الأول في تدريس المرحلة الإعدادية: استراتيجيات وأدوات للنجاح” و”اربح عامك الأول في القيادة التعليمية: مجموعة أدوات لقادة الفرق ورؤساء الأقسام”:

تُعد الملاحظات الأكاديمية على عمل الطلاب طوال فترة الحصة الدراسية أو المكتوبة على الواجبات مكونًا رئيسيًا لنمو الطلاب. إن إعطاء الطلاب ملاحظات شفهية في الفصل أمر مهم في نموهم كطلاب، ولكن يجب على المعلمين أن يكونوا واعين لكيفية تقديم الملاحظات الأكاديمية للطلاب لضمان عدم كسر تلك الثقة.

عندما تطلب من طالب إعطاء إجابة في الفصل، من المهم أن تكون واعيًا لكيفية الرد إذا كانت إجابته غير صحيحة. إذا تطوع طالب للإجابة على سؤال في فصلك، فهذا يدل على أنه منخرط في التعلم ويثق بك للرد بطريقة مناسبة، حتى لو أخطأ في الإجابة.

إن سؤال الطالب: “هل قرأت السؤال أصلًا؟” أو قول “يا جون، هذا غير صحيح” لا يلهم بالضرورة هذا الطالب للمشاركة مرة أخرى أو الإجابة على أسئلة مستقبلية. إن الرد بملاحظات محددة أمر مهم في تنمية قدرات الطلاب وتوجيههم إلى الإجابة الصحيحة. على سبيل المثال، “يا جون، لاحظت أنك قدمت ادعاءً قويًا جدًا، لكنني أبحث عن دليل إضافي واحد من النص. هل يمكنك مشاركة دليل إضافي من النص؟” هذا النوع من الملاحظات الشفهية يبني مهارات الطلاب ويسمح لهم بالحفاظ على ثقتهم في معلمهم.

أثناء تقديم ملاحظات مكتوبة للطلاب، ينطبق نفس المبدأ. في حين أنه في كثير من الحالات يمكن تصحيح العديد من الواجبات بعلامة “X” للخطأ أو “علامة صح” للصواب، إلا أنه في كثير من الحالات، تكون الملاحظات المكتوبة الموجزة ضرورية ومهمة. إذا قدم طالب واجبًا يحتوي على مكون مكتوب، فإن تقديم ملاحظات على أفكار الطالب أمر قيم حتى يروا أنك تقرأ عملهم الصفي.

الطلاب يرتكبون الأخطاء .. هذا ليس استثناء

قد تفكر، “لدي 150 طالبًا، كيف سأجد الوقت لتقديم ملاحظات مكتوبة على كل واجب؟” في حين أن هذه ستكون نقطة وجيهة، إلا أنه ليس كل واجب يُعطى في الفصل يستلزم ملاحظات مكتوبة. يساعد استخدام نماذج التقييم (rubrics) لتحديد إشادات أو اقتراحات محددة للواجبات المعلمين على تبسيط عملية التصحيح وإعداد التقارير. إن وجود نماذج تقييم للواجبات الأطول يسمح للمعلمين والطلاب بالحصول على تواصل مبسط بشأن الملاحظات الأكاديمية ويخدم غرضًا قيمًا في نمو الطلاب.

التعامل مع الأخطاء مع متعلمي اللغة الإنجليزية

مارغو غوتليب هي المؤسس المشارك والمطور الرئيسي لـ WIDA في جامعة ويسكونسن-ماديسون. قامت بتأليف أو المشاركة في تأليف أو تحرير 18 كتابًا لـ Corwin، أحدثها “تقييم المتعلمين متعددي اللغات: جسور إلى التمكين، الطبعة الثالثة” (2024) و”التقييم التعاوني للمتعلمين متعددي اللغات ومعلميهم: مسارات إلى الشراكات” (مع أ. هونيغسفيلد، 2024):

يُعد ارتكاب الأخطاء جزءًا طبيعيًا ومتوقعًا من النمو اللغوي والثقافي للمتعلمين متعددي اللغات. من الناحية المثالية، يكون هؤلاء الطلاب أعضاء في مجتمع من المتعلمين يتفاعلون في بيئة دافئة وداعمة وموثوقة. في هذا الفضاء الملائم، يتعاون الطلاب والمعلمون في تصميم أهداف تعليمية متفق عليها والتفاوض على أدلة متعددة الوسائط لعرض تعلمهم.

يتم دمج اللغة والمحتوى، أحدهما يعتمد على الآخر، ويركز الطلاب على توصيل المفاهيم والأفكار بدلًا من تكرار حقائق معزولة أو تراكيب نحوية. تعمل تواريخ المتعلمين متعددي اللغات وخبراتهم ولغاتهم وثقافاتهم كخلفية وسياق للتعلم، الذي يُبنى على أنشطة مترابطة وجذابة.

لنفترض أن الفصول الدراسية تدعم بيئة تعليمية يشعر فيها المتعلمون متعددو اللغات بالراحة في المخاطرة بتطوير مهاراتهم اللغوية ويكون ارتكاب الأخطاء جزءًا مقبولًا من عملية التعلم. في هذا المكان الآمن للانتماء، يتمتع المتعلمون متعددو اللغات بإمكانية الوصول إلى لغاتهم المتعددة واستخدامها. في بعض الأحيان، تتم مقارنة الأخطاء في اللغة الإنجليزية بلغات الطلاب الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الوعي ما وراء اللغوي لدى الطلاب.

بالنظر إلى هذه الخلفية، تخدم الاستراتيجية التالية أغراضًا متعددة حيث إنها قابلة للتطبيق ويمكن دمجها في التدريس والتقييم. بشكل عام، إنها تجسد كيف يمكن للمعلمين والطلاب العمل معًا لتسليط الضوء على أصول طلابهم، وتحويل الأخطاء إلى فرص للتعلم. على الرغم من وجود طرق عديدة لمعالجة مسألة الاستجابة لأخطاء الطلاب، فإليك طريقة كانت فعالة للطلاب من المرحلة الابتدائية العليا حتى المرحلة الثانوية.

يحتفظ المعلمون ببنك مستمر من الأخطاء الشائعة مع قيام الطلاب الأفراد بدور المحققين الذين يساهمون في مورد الفصل. يُدعى الأفراد أو أزواج الطلاب لإكمال الأسئلة الأربعة في الجدول أدناه أو طرح الأسئلة والإجابة عليها وتقديمها للمراجعة.

ثم يعقد المعلمون مؤتمرات مع الطلاب ويسهلون القرارات المتعلقة بما يشكل خطأً شفهيًا أو كتابيًا. أخيرًا، يتم تمييز الأخطاء التي تؤثر على المعنى، مثل القواعد النحوية أو الصياغة، ووضعها على الجدار المرجعي. بدلاً من ذلك، يمكن إنشاء مستند جوجل ليشاركه الفصل.

نرحب بالطلاب للرجوع إلى الجدول أثناء التدريس كتذكير والتحقق مما قد يدخل في كل خلية (النص المائل هو اقتراحات). بالإضافة إلى جدول الفصل، يمكن للطلاب الاحتفاظ بسجل لأخطائهم الفردية وتقديم أمثلة لكيفية تصحيحها. عند استخدامه بهذه الصفة، يعمل جدول الفصل و/أو سجل الطالب كوسيلة للتقييم الذاتي والتفكير. بمرور الوقت، يمكن للمعلمين والطلاب إنشاء سياسة للفصل الدراسي بشأن الأخطاء، مع فهم أن الأخطاء بالنسبة للمتعلمين متعددي اللغات غالبًا ما تكون تطورية؛ لذلك، ركز على الرسالة، فهذا هو الأهم.

لاري فيرلازو — معلم سابق