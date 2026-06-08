

لا تقاس قوة الأمم بما تملكه من موارد مادية فحسب، بل بما تحمله من قيم ومعانٍ تحفظ هويتها وتضمن استمرارها عبر الزمن. ومن أبرز هذه الركائز التي أثبت التاريخ دورها في حماية المجتمعات من التلاشي والذوبان: العقيدة واللغة، فهما الوعاء الذي تُصان فيه الشخصية الحضارية، والجسر الذي تنتقل عبره القيم والثقافة من جيل إلى جيل.”

فالعقيدة ليست مجرد شعائر تؤدى أو معلومات تحفظ، بل هي منظومة متكاملة تشكل رؤية الإنسان للكون والحياة والغاية من الوجود. ولذلك كان الإيمان عبر التاريخ مصدرًا للقوة والثبات في مواجهة الأزمات والتحديات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذ المعنى بقوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ …﴾ (إبراهيم:27). فالثبات الذي تمنحه العقيدة لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل المجتمعات والأمم.

أما اللغة فهي الوعاء الحافظ للهوية والذاكرة الجماعية. ومن خلالها تنتقل العلوم والآداب والتجارب الإنسانية، وتحفظ الأمة تاريخها وقيمها ورؤيتها للحياة. ولهذا لم يكن اختيار العربية لغة للوحي أمرًا عارضًا، بل جاء تكريمًا لها وحفظًا لمكانتها، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾(يوسف:2). فارتبطت العربية بالإسلام ارتباطًا وثيقاً، وأسهم هذا الارتباط في حفظها قرونًا طويلة رغم تعاقب الدول والحضارات.

وقد أدرك العلماء أثر اللغة في حفظ الدين والفهم الصحيح للنصوص، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:” تعلموا العربية فإنها من دينكم. فالعربية ليست مجرد وسيلة بيان، بل مفتاح لفهم القرآن والسنة، ومدخل لفهم التراث العلمي والفقهي والحضاري الذي تشكلت به شخصية الأمة.

وفي عصر العولمة والانفتاح الرقمي الواسع، أصبح التحدي أكبر من أي وقت مضى. فالذوبان لا يبدأ غالبًا بإلغاء الهوية صراحة، بل يبدأ حين يستحي الإنسان من لغته، أو يضعف اعتزازه بدينه، أو يرى أن التقدم لا يكون إلا بالتشبه الكامل بالآخر. وهذا خلل في الفهم، لأن الانفتاح الواعي لا يعني الانسلاخ، والتعلم من الآخرين لا يعني التخلي عن الجذور.

إن الأمم القوية هي التي تمتلك قدرة على التفاعل مع العالم دون أن تفقد نفسها، وتأخذ من الحضارات الأخرى ما ينفعها دون أن تذوب فيها. وقد حفظت العقيدة للأمة بوصلتها، وحفظت اللغة ذاكرتها ولسانها وخصوصيتها، فكان الجمع بينهما سببًا في استمرار الحضور الإسلامي والعربي عبر قرون طويلة.

ومن هنا تأتي مسؤولية الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام في غرس الاعتزاز بالعقيدة واللغة في نفوس الأجيال، لا من باب التعصب أو الانغلاق، بل من باب الوعي بالذات وحفظ الخصوصية وبناء إنسان متوازن يعرف من هو، وإلى أن ينتمي، وكيف يتعامل مع العالم بثقة وثبات.

إن اللغة والعقيدة ليستا ترفًا ثقافيًا، ولا مجرد موروث عاطفي، بل هما من أعمدة البقاء الحضاري. فإذا ضعفت العقيدة اضطرب الميزان، وإذا ضعفت اللغة تأكلت الذاكرة، وإذا اجتمعتا في بناء الإنسان صنعتا شخصية راسخة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة نهضة متجددة بإذن الله تعالى. وإن مستقبل الأمة مرهون بمدى تمسكها بعقيدتها وصونها للغتها، فبهما تحفظ هويتها، وتبنى وعيها، وتشارك العالم من موقع الثقة لا التبعية.

ومن هنا فإن الواجب العملي يبدأ من كل فرد وأسرة ومؤسسة: بتعميق المعرفة بالدين، والعناية باللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا، ودعم المبادرات التعليمية والثقافية التي تعزز حضورها في حياة الأجيال. فحماية العقيدة واللغة ليست مسؤولية نخبة محدودة، بل مشروع أمة تريد أن تحفظ جذورها وتبنى مستقبلها بثبات واقتدار.