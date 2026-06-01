في قلب الحراك الثقافي المتدفق الذي شهده معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، لم يكن تدشين الإصدار الأول من “الموسوعة الإعلامية” مجرد إضافة لرفوف المكتبة العربية، بل كان إعلاناً عن ولادة مشروع “سيادي” بمعناه المعرفي والفكري. في عصرٍ تتسارع فيه التدفقات المعلوماتية وتتشابك فيه المصطلحات الرقمية، برزت الحاجة إلى “بوصلة” تمنح الممارس والباحث والمتلقي العربي قدرة على التمييز والنقد.

الموسوعة التي أطلقتها المؤسسة القطرية للإعلام، برعاية وتوجيه من سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لا تقدم نفسها كقاموس جامد للمصطلحات، بل كـ “مختبر فكري” و”منبر علمي” يسعى لتفكيك بنية المفهوم الإعلامي، واستعادته من سياقات الاستيراد الأعمى إلى فضاء التأصيل الفلسفي واللغوي المرتبط بالهوية العربية والبيئة الرقمية الحديثة.

الرؤية التأسيسية: الإعلام الواعي ركيزة للتنمية وصناعة للوعي

تنبثق الموسوعة الإعلامية من رؤية عميقة لخصها سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني في مقدمته للموسوعة، حيث اعتبرها “خطوة رائدة نحو بناء وعي إعلامي عربي حديث يقوم على المعرفة والنقد والمسؤولية”. تنطلق هذه الفلسفة من قناعة راسخة بأن الإعلام الواعي هو ركيزة التنمية، وأن بناء المجتمعات الحرة يبدأ من تنقية المفاهيم وتحرير اللغة الإعلامية من الغموض والالتباس.

هذه الرؤية تتجاوز الدور التقليدي للإعلام كمجرد “ناقل” للأحداث، لتضعه في مكانه الطبيعي كصانع للوعي المجتمعي. إن المبدأ الذي قامت عليه الموسوعة هو أن المصطلحات الإعلامية ليست مجرد “كلمات عابرة”، بل هي قوالب تشكل طريقة فهمنا للعالم؛ لذا جاء التأكيد على أن التطور المهني يجب أن يتوازى مع تطور معرفي، ليكون الإعلام العربي قادراً على الحوار بين “الإعلام والفكر”، ومرتبطاً بقيم الكلمة الصادقة وخدمة الإنسان والمجتمع.

المنهجية العلمية: “النقد لا الانتقاد” وتفكيك البنية الفكرية

في قراءة متفحصة لمقدمة “اللجنة العلمية” للموسوعة، نجد أن المشروع لم يهدف إلى “جمع المفاهيم” بقدر ما سعى إلى “إعادة بنائها”. المنهج الذي اتبعته الموسوعة، كما أوضح الدكتور محمد الخطيب، رئيس اللجنة العلمية، هو منهج “مركب” يزاوج بين ثلاثة أبعاد رئيسية:

التحليل المفهومي الدقيق: لفهم الجوهر الفلسفي والاصطلاحي لكل مفردة. التتبع التاريخي: لرصد رحلة المفهوم، زمن نشأته، والبيئة الحضارية التي ظهر فيها، والتيارات الفكرية التي أسهمت في تشكيله. النقد التداولي: الذي يكشف علاقة المصطلح بالسلطة، والمجتمع، والسياق الثقافي.

هذا العمق المنهجي يعني أن الموسوعة لا تكتفي بتقديم تعريفات مبسطة، بل تعتمد منهجاً نقدياً لا يقوم على “الانتقاد” بمعناه التقليدي السطحي، وإنما على “النقد” بوصفه مراجعة للمنظومة الفكرية التي أنتجت المفهوم نفسه. فالموسوعة تطرح تساؤلات عميقة حول مدى ملاءمة بعض المفاهيم للواقع الإنساني المعاصر، وما قد تحمله من آثار أو إشكاليات فكرية واجتماعية، مما يساعد القارئ على إدراك ما يُراد تمريره عبر هذه المفاهيم.

هيكلية الموسوعة: من “النبضة الأولى” إلى ألف مفتاح معرفي

أوضح السيد محمد بن سلعان المري، المدير التنفيذي للموسوعة، أن الرحلة بدأت عملياً في نوفمبر الماضي بإطلاق مائة مصطلح كـ “نبضة أولى” لاختبار التفاعل ووضع اللبنات الأساسية. واليوم، مع صدور النسخة المتكاملة الأولى، تضمنت الموسوعة 300 مصطلح تم اختيارها بناءً على “كثافة الحضور” في الخطاب العام وتأثيرها المباشر في تشكيل الرأي العام.

تنتظم الموسوعة في قسمين جوهريين:

القسم الأول : يُعنى بالمفاهيم الإعلامية والأعلام، موثقاً الرموز والمؤسسات المؤثرة التي تركت بصمة في المشهد.

يُعنى بالمفاهيم الإعلامية والأعلام، موثقاً الرموز والمؤسسات المؤثرة التي تركت بصمة في المشهد. القسم الثاني: يركز على المفاهيم السياسية المتداولة في الحقل الإعلامي، وهو اعتراف ذكي بالتشابك العضوي بين “الرسالة الإعلامية” و”السياسة” في العالم المعاصر.

والطموح لا يتوقف هنا؛ فوفقاً للخطط المعلنة، من المتوقع أن تتوسع الإصدارات المقبلة لتصل خلال العامين القادمين إلى 1000 مصطلح تغطي مختلف النواحي والجوانب التي تفرضها التحولات المتسارعة.

تحدي “المصطلحات المستوردة” وحماية الهوية اللغوية

من أهم النقاط التي أثارها القائمون على المشروع هي قضية “تعريب وتسكين” المصطلحات. الكثير من المفاهيم الإعلامية الحديثة ولدت في بيئات غربية وتحمل معها “حمولة ثقافية” قد لا تتناسب مع البيئة العربية، بل إن بعضها إذا شُرح بالعربية الفصحى قد يتجه إلى دلالات مختلفة تماماً عن أصلها الأجنبي الذي شكل الممارسة المهنية.

وهنا يبرز دور الموسوعة في “النقد المعرفي”؛ فهي لا ترفض المصطلح لمجرد كونه وافداً، بل تقوم بتفكيكه وتقديم بدائل ومصطلحات مدروسة ومنسجمة مع السياق العربي. هذا التوجه يساعد في حماية الهوية اللغوية، ويحول دون تحول المصطلحات الأجنبية إلى “مسلمات” تُقبل دون تمحيص، مما يسهم في بناء خطاب إعلامي أكثر وعياً واتزاناً.

الموسوعة الرقمية والتفاعلية: كائن حي يتنفس مع الأحداث

تميزت الموسوعة الإعلامية بأنها لم تكن مجرد كتاب ورقي يُوضع على الرف، بل هي مشروع تفاعلي بامتياز صُمم ليكون “مرجعاً حياً”:

المنصة الرقمية : يتيح الموقع الإلكتروني تحديث المفاهيم فور تبلورها في الحقل الإعلامي، مما يضمن مواكبة اللحظة.

يتيح الموقع الإلكتروني تحديث المفاهيم فور تبلورها في الحقل الإعلامي، مما يضمن مواكبة اللحظة. مساحة للباحثين : تفتح الموسوعة باب المراجعة والنقاش للأكاديميين والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم، حيث تقوم اللجنة العلمية بدراستها للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.

تفتح الموسوعة باب المراجعة والنقاش للأكاديميين والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم، حيث تقوم اللجنة العلمية بدراستها للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة. تعدد الوسائط : بدأت الموسوعة كمحتوى نصي ومسموع، ومن المقرر أن تتحول خلال الأشهر القادمة إلى محتوى مرئي، مما يسهل وصولها للأجيال الجديدة من الإعلاميين “الرقميين”.

بدأت الموسوعة كمحتوى نصي ومسموع، ومن المقرر أن تتحول خلال الأشهر القادمة إلى محتوى مرئي، مما يسهل وصولها للأجيال الجديدة من الإعلاميين “الرقميين”. سهولة الوصول: وفرت المؤسسة رموز QR تتيح للجمهور تسجيل بياناتهم والحصول على النسخ، مما يعزز التفاعل المهني.

الذكاء الاصطناعي: ظاهرة ثقافية لا مجرد أداة تقنية

في لفتة منهجية تعكس نضج الرؤية القطرية، لم تتعامل الموسوعة مع “الذكاء الاصطناعي” بوصفه مجرد أداة تقنية للحوسبة، بل كظاهرة “لغوية وإعلامية وثقافية” تستحق التوقف عندها. تدرس الموسوعة كيف يغير الذكاء الاصطناعي بنية الخبر، وكيف يؤثر على مفهوم “الحقيقة” و”المسؤولية الأخلاقية” والوعي العام، مما يجعلها مرجعاً فلسفياً وقانونياً في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

الأبعاد المستقبلية: جوائز بحثية وتمكين من الطالب إلى المتخصص

لم تكتفِ المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار الموسوعة، بل وضعت خارطة طريق لتحويلها إلى مركز إشعاع معرفي شامل يستهدف فئات متعددة:

الطلاب والدارسون: بتقديم مرجع موثوق يبني لديهم أساساً علمياً متيناً. الباحثون والأكاديميون: عبر إطلاق جوائز بحثية وأنشطة أكاديمية تشجع على التعمق في مفاهيم الموسوعة وتطويرها. الإعلاميون والممارسون: من خلال مبادرات تطبيقية وأدلة عمل تساعدهم على استخدام مصطلحات دقيقة ومسؤولة في تغطياتهم اليومية. الجمهور العام: لتعزيز الثقافة النقدية لدى المتلقي العربي ليصبح شريكاً واعياً في العملية الإعلامية.

سيرة ذاتية للمصطلح العربي

إن تدشين "الموسوعة الإعلامية" من قلب الدوحة، عاصمة الثقافة والإعلام، هو رسالة بأن المعرفة هي السلاح الأمضى في مواجهة فوضى المعلومات. الموسوعة اليوم هي "سيرة ذاتية" للمصطلح، ورحلة في أعماق الكلمة، ورهان ناجح على أن الإعلام العربي يمكنه أن يكون معاصراً دون أن يفقد هويته، وعلمياً دون أن ينفصل عن واقعه.

لقد وُضعت اللبنة الأولى لمشروع نهضوي متكامل، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين النظرية والممارسة، ليظل بقاء الموسوعة، كما جاء في مقدمتها، “بقاءً متواصلاً في صدارة المصادر المعرفية”، وخرائط وعي ترسم معالم الطريق لجيل إعلامي قادم.

مشروع نهضوي متكامل

تمثل الموسوعة الإعلامية مشروعاً نهضوياً متكاملاً يتجاوز حدود القاموس التقليدي، لتصبح منبراً علمياً يسهم في تطوير الفكر الإعلامي العربي على أسس من الدقة والموضوعية والانفتاح على التجارب العالمية. ومن خلال منهجيتها النقدية العميقة، ورؤيتها المستقبلية الطموحة، والتزامها بالهوية اللغوية العربية، تضع الموسوعة لبنة أساسية في بناء إعلام عربي واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية والثقافية للأمة العربية.

إن إطلاق هذا المشروع من قلب الدوحة، عاصمة الثقافة العربية والإعلامية، يؤكد دور قطر الريادي في دعم المشاريع المعرفية العربية، ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إشعاع ثقافي وفكري في المنطقة، في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية العربية حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات الرصينة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين النظرية والممارسة، وبين المحلي والعالمي.

قطر تضع حجر الزاوية للنهضة الإعلامية العربية

أكد المتحدثون في حفل التدشين أن هذا المشروع يمثل أحد أشكال “القوة الناعمة” التي تترك أثراً عميقاً في الثقافة العربية والإسلامية. إن تحمل المؤسسة القطرية للإعلام مسؤولية هذا المشروع يعكس دور قطر الريادي في دعم المشاريع المعرفية التي تحتاجها الأمة العربية لإنتاج الوعي وتعزيز الثقافة النقدية.

إن تدشين “الموسوعة الإعلامية” من الدوحة، وفي رحاب معرض الكتاب، هو رسالة بأن دولة قطر مستمرة في دورها كمركز إشعاع حضاري ومعرفي. هذا المشروع يمثل “قوة ناعمة” حقيقية، فهو لا يخدم الإعلام القطري فحسب، بل يمد يده لكل إعلامي وباحث عربي يطمح لبناء خطاب يتسم بالدقة، والموضوعية، والوعي النقدي.

الموسوعة الإعلامية.. ليست مجرد جمع لكلمات، بل هي خرائط وعي لجيل إعلامي قادم وهي إعادة بناء للعقل الإعلامي العربي.