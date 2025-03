يظل كتاب ( The Medium Is the Massage ) مرجعًا أساسيًا لفهم الإعلام المعاصر، حيث يقدم إطارًا لفهم التحولات الرقمية المستمرة. رغم الانتقادات، فإن أفكاره تظل أساسية لأي نقاش حول الإعلام والتقنية والمجتمع، وتزداد أهميتها في عالمنا المتصل بالذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي السريع.

لا يزال ( The Medium Is the Massage ) من أكثر الكتب تأثيرًا في مجال دراسات الإعلام، إذ أرسى أسسًا فكرية استمرت في تشكيل نظريات الإعلام والاتصال حتى اليوم.

كتب ماكلوهان هذا العمل بالتعاون مع المصمم كوينتن فيوري، مما جعله مزيجًا بين الفلسفة الإعلامية والفن البصري. العنوان نفسه يحمل تلاعبًا لفظيًا مقصودًا: كان يُفترض أن يكون ( The Medium Is the Message ) أو “الوسيلة هي الرسالة”، لكن خطأً مطبعيًا أدى إلى Massage (“التدليك”)، وهو ما وافق عليه ماكلوهان، لأنه رأى أن الوسائل الإعلامية تقوم بـ”تدليك” الوعي البشري وتشكيله بطرق خفية.

يُعد كتاب ( The Medium Is the Massage ) الصادر عام 1967م ، ومن تأليف مارشال ماكلوهان وكوينين فيوري، أحد أكثر الأعمال تأثيرًا في دراسات الإعلام والاتصال. الكتاب ليس مجرد عرض للأفكار، بل تجربة بصرية وفكرية تمزج بين النص والصورة والتصميم الطباعي بطريقة غير تقليدية، ما يجسد أطروحة ماكلوهان الرئيسية: الوسيلة ليست مجرد قناة محايدة، بل هي رسالة بحد ذاتها تُعيد تشكيل الإدراك البشري والمجتمع. في هذا التحليل، سنناقش المحتوى الأساسي للكتاب، الأفكار المحورية التي يطرحها، تأثيره على الفكر الإعلامي، وكذلك التحديات والانتقادات التي واجهها.

هل تؤثر وسائل الإعلام علينا أكثر مما نتصور؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه مارشال ماكلوهان في كتابه الوسيلة هي الرسالة (The Medium Is the Massage ) حيث يتجاوز الفكرة التقليدية بأن المحتوى هو الأهم، ليكشف كيف أن الوسيلة نفسها تعيد تشكيل وعينا بطرق خفية.

