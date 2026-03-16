لم يشهد العالم في تاريخه الطويل من التعقيد وسرعة التغير وغموض المستقبل كالذي يشهده اليوم. في هذه الظروف والأوضاع تشتد حاجة الناس إلى مرافئ ومرجعيات فكرية يعودون إليها في فهم الشأن العام وفهم نوعية المبادرات التي يجب أن يطلقوها، وردود الأفعال التي يجب أن ينظموها.

دليل المثقف بين التراث و العصر

فما الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المثقف والمفكر والعالم حتى يكون من جملة المرجعيات؟

الرؤية العميقة للعصر : لا يكفي أن يكون الشخص المرجعي واسع المعرفة بالتراث، بل يجب أن يمتلك فهماً عميقاً للعالم الذي نعيش فيه: تحولات الاقتصاد، والثقافة، والتكنولوجيا، والسياسة الدولية؛ فالعقل الذي لا يفهم عصره يظل أسير الماضي مهما كان علمه غزيراً. الأفق الواسع وعدم الانغلاق : المرجعية الفكرية يجب أن تكون ذات أفق حضاري واسع، ترى التجارب الإنسانية المختلفة وتستفيد منها دون ذوبان أو تقليد أعمى. فالأمم التي تنغلق على نفسها تفقد القدرة على التعلم من حركة التاريخ. رؤية مستقبلية مشرقة: المجتمعات لا تحتاج إلى من يصف أزماتها فقط، بل إلى من يفتح أمامها أفق الأمل. المرجعية الفكرية الحقيقية هي التي تقدم تصوراً واقعياً ومشرقاً للمستقبل، وتساعد الناس على الانتقال من الشكوى إلى الفعل. فهم تموضع الأمة في العالم: من أهم وظائف المرجعية الفكرية مساعدة الأمة على فهم موقعها في خريطة القوى العالمية: المرجعية تملك مقاربات عامة للإجابة على أسئلة من نحو: ما الذي نملكه من عناصر القوة؟ وأين مواطن الضعف؟ وما الدور الممكن الذي يمكن أن تنهض به أمة الإسلام في هذا العصر؟ فهم واجب المسلم المعاصر العصر يفرض تحديات جديدة: في الاقتصاد، والتقنية، والسياسة، والثقافة. ومن هنا فإن الفرد المسلم يحتاج إلى من يوضح له ما الذي ينبغي عليه أن يقدمه اليوم في بناء الحضارة وخدمة الإنسان. الاعتدال والوسطية: المرجعية الفكرية ينبغي أن تكون بعيدة عن التطرف والانفعال، لأن المجتمعات في لحظات التوتر تحتاج إلى من يهدئها لا من يزيد اشتعالها. والاعتدال ليس موقفاً وسطياً ضعيفاً، بل هو حكمة في تقدير المصالح والمفاسد. القدرة على الجمع بين القيم والواقع: من أهم صفات المرجعية الفكرية أنها لا تعيش في المثاليات المجردة ولا تستسلم لواقعية بلا قيم، بل تجمع بين الوفاء للمبادئ والوعي بتعقيدات الواقع. النزاهة والاستقلالية: إذا شعر الناس أن المرجعية خاضعة لمصالح سياسية أو شخصية فإن ثقتهم بها تتآكل سريعاً. ولذلك فإن الاستقلال الأخلاقي والفكري شرط أساسي لأي مرجعية محترمة. الحكمة في قراءة الأحداث: الأحداث الكبرى غالباً ما تكون ملتبسة في بداياتها، والمرجعية الفكرية مطالبة بأن تقدم قراءة هادئة ومتوازنة للأحداث بعيداً عن التسرع والانفعال الإعلامي. القدرة على تبسيط الأفكار للناس: الفكر إذا بقي حبيس الكتب لا يصنع أثراً. المرجعية الحقيقية هي التي تستطيع أن تحول الأفكار العميقة إلى وعي عام يهتدي به الناس في حياتهم.

خلاصة الفكرة

المرجعية الفكرية ليست عبارة عن عالم واسع الاطلاع، بل هي عقل حضاري يجمع بين الفهم العميق للتراث، والوعي الدقيق بالعصر، والرؤية المتفائلة للمستقبل، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على إرشاد المجتمع في لحظات الغموض.والله مولانا.