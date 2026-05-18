في بيت سهيل بن عمرو لم تكن المسألة مجرد اختلاف عابر بين أب وابنيه، بل كانت صورة مكثفة من صراع مكة كلها مع الدعوة الجديدة: أب قرشي فصيح، صاحب مكانة ولسان وهيبة، يرى في الإسلام كسرا للنظام الذي صنع له جاهه، وابنان يتلقيان نور الرسالة في داخل البيت نفسه، فينشأ بين الجدار الواحد سلطانان: سلطان الأب والقبيلة، وسلطان العقيدة التي تطلب من الإنسان أن يولد من جديد.

ومن هنا تبدو سيرة عبد الله بن سهيل وأخيه أبي جندل لا بوصفها حكاية فردين فحسب، بل بوصفها دراما نفسية وإيمانية تتدرج من الخوف إلى الثبات، ومن الأسر إلى المبادرة، ومن تمرد الابن في نظر أبيه إلى بر الابن الذي ينقذ أباه يوم الفتح. وقد فرّقت كتب التراجم بين الأخوين، فنبه ابن عبد البر إلى خطأ من جعل أبا جندل هو عبد الله، فعبد الله هو الذي شهد بدرا بعد أن انحاز إلى المسلمين، وأبو جندل هو صاحب مشهد الحديبية الشهير، وهذا التفريق ضروري لفهم نمو الشخصيتين لا خلطهما في شخصية واحدة (ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة).

كان عبد الله بن سهيل أسبق الأخوين إلى القرار الحاسم. نشأ في بيت يعرف قيمة الكلمة؛ فأبوه سهيل كان من خطباء قريش وأهل الرأي فيها، وهذا يعني أن الابن لم يكن يواجه أبا عاديا، بل يواجه مؤسسة اجتماعية كاملة مجسدة في رجل: النسب، والسمعة، واللسان، ومصلحة قريش. حين أسلم عبد الله، لم يكن إسلامه انتقالا بسيطا من قناعة إلى قناعة، بل كان خروجا من مركز الحماية العائلية إلى منطقة الخطر. وتذكر المصادر أنه هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم رجع إلى مكة، فأخذه أبوه وأوثقه وفتنه في دينه، فأظهر الرجوع وقلبه مطمئن بالإسلام، ثم خرج مع أبيه يوم بدر وهو يكتم إسلامه، فلما التقى الجمعان انحاز إلى رسول الله ﷺ وشهد بدرا والمشاهد بعدها (ابن سعد، الطبقات الكبرى؛ ابن عبد البر، الاستيعاب؛ ابن حجر، الإصابة).

في هذه المرحلة يظهر النمو النفسي لعبد الله في صورة بالغة العمق: فهو لا يثور ثورة صاخبة منذ اللحظة الأولى، ولا يبدد طاقته في مواجهة انفعالية مع أبيه، بل يتعلم أن يحفظ جوهره في الداخل حتى تحين لحظة الفعل. إظهار الرجوع تحت الإكراه لا يدل على ضعف في باطنه، بل يدل على صراع بين جسد واقع تحت سلطان الأب وقلب اختار سلطان الله. كان عبد الله، نفسيا، يتدرب على الفصل بين الطاعة العائلية حين تتحول إلى قهر، وبين البر الذي لا يسقط حتى مع الخلاف. ولذلك لم يكن انحيازه يوم بدر مجرد انتقال من صف إلى صف؛ كان لحظة ميلاد علني، كأن سنوات الخوف والكتمان انضغطت كلها في خطوة واحدة عبر بها من جيش أبيه إلى جيش نبيه.

أما أبو جندل، فشخصيته تتكون على نحو آخر. إذا كان عبد الله قد وجد لحظة بدر ليعلن تحوله، فإن أبا جندل ظل محبوسا في قبضة الأب، وكانت تجربته أشد انكشافا للناس يوم الحديبية. والتردد الذي يمكن قراءته في شخصيته ليس ترددا في أصل الإيمان، فالمصادر تصفه بأنه من السابقين إلى الإسلام وممن عُذّب بسبب إسلامه، وإنما هو تردد إنساني بين الخوف والرجاء، بين رغبة في النجاة وصدمة الواقع، بين أن يفر إلى المسلمين وأن يجد نفسه مردودا بحكم عهد لم تكتمل حكمته في وعيه بعد. لقد كان أبو جندل يرى في أبيه أبا وجلادا في وقت واحد، وهذه الازدواجية هي التي جعلت نموه النفسي أكثر ألما وتعقيدا: فهو لا يواجه عدوا غريبا، بل يواجه يدا يعرفها منذ الطفولة، وصوتا كان يوما مصدر أمان ثم صار أداة تهديد.

بلغت الحبكة ذروتها في الحديبية. خرج النبي ﷺ وأصحابه يريدون العمرة، ثم جرت المفاوضات مع قريش، وكان سهيل بن عمرو ممثل قريش في الصلح. وفي أثناء كتابة الكتاب جاء أبو جندل يرسف في قيوده، وقد أفلت من حبسه، فوجد أباه واقفا في موضع التفاوض. هنا صارت السياسة والتربية والعقيدة كلها في مشهد واحد: الأب الذي يكتب شروط الصلح يرى ابنه المسلم الأسير يطلب النجاة، والابن يرى المسلمين أمامه ثم يسمع أن الشرط سيرده إلى مكة. تذكر روايات الحديبية في الصحيح وكتب السيرة أن سهيلا تمسك برد ابنه، وأن النبي ﷺ أمر أبا جندل بالصبر واحتساب الأجر، وأن الله سيجعل له وللمستضعفين فرجا ومخرجا (البخاري، الصحيح، كتاب الشروط؛ ابن هشام، السيرة النبوية؛ ابن القيم، زاد المعاد).

كان مشهد أبي جندل امتحانا نفسيا للمسلمين كلهم، لا له وحده. لقد رأى الصحابة رجلا جاءهم مكبلا يطلب النصرة، ورأوا أباه يجره إلى مكة، ومع ذلك التزم النبي ﷺ بالعهد. في ظاهر المشهد قسوة لا تطاق، لكن في باطنه تربية كبرى على أن النصر لا يصنعه الانفعال وحده، وأن الوفاء بالعهد جزء من بناء الدولة المؤمنة. هنا يتطور أبو جندل من طالب نجاة فردية إلى رمز للمستضعفين الذين يتعلمون أن الفرج قد يتأخر، لكنه لا يضيع. كان بكاؤه ونداؤه وخيبة رجائه الأولى بداية بطولة لا نهايتها؛ لأنه عاد إلى القيد وفي داخله وعد نبوي أكبر من القيد.

وفي مقابل أبي جندل، كان عبد الله حاضرا في الخلفية بوصفه النموذج الذي سبق إلى الحسم. عبد الله، الذي ذاق ضغط الأب وكتم إيمانه ثم أعلن ولاءه في بدر، يرى في مأساة أخيه صورة أخرى من الطريق نفسه. غير أن الأخوين لا يتطابقان؛ فعبد الله بطل القرار الحاسم في ميدان القتال، وأبو جندل بطل الصبر المرير في ميدان السياسة والعهود. الأول خرج من سلطة أبيه بالانحياز إلى الصف المؤمن في بدر، والثاني خرج من سلطة أبيه عبر طريق أطول: قيد، ثم ردّ، ثم فرار، ثم تجمع مع أبي بصير ومن لحق بهما من المسلمين المستضعفين على ساحل البحر، حتى صارت قريش نفسها تطلب من النبي ﷺ أن يضمهم إليه رفعا لما أصاب تجارتها (ابن هشام، السيرة؛ ابن القيم، زاد المعاد؛ ابن حجر، الإصابة).

بهذا المعنى يتحول تردد أبي جندل إلى نضج. لم يعد مجرد شاب مسحوق بين أبيه وقومه، بل صار رجلا قادرا على الفعل، لكنه فعل مضبوط بسياق العهد النبوي. لم يذهب إلى المدينة ليحرج النبي ﷺ في شرط الصلح، بل انضم إلى منطقة خارج سلطان قريش وخارج إلزام المسلمين المباشر بالرد، فكانت حركته تعبيرا عن ذكاء إيماني ناشئ من الألم. لقد صنعت القيود في نفسه معرفة دقيقة بطبيعة القوة: القوة ليست أن يصرخ الإنسان فقط، بل أن يعرف متى يصبر، ومتى يتحرك، ومتى يحوّل ضعفه الظاهر إلى ضغط تاريخي يغير شروط الواقع.

أما سهيل بن عمرو، فكان في أول القصة خصما شديدا، وفي وسطها أبا قاسيا، ثم صار في آخرها شاهدا على انتصار ما حاربه. يوم فتح مكة خاف سهيل على نفسه، فأرسل إلى ابنه عبد الله يطلب له الأمان من النبي ﷺ، فطلب عبد الله الأمان لأبيه، فأمّنه النبي ﷺ. في هذه اللحظة تنقلب البنية النفسية للعلاقة: الأب الذي كان يوثق ابنه ويضغط عليه في دينه، صار محتاجا إلى شفاعة ابنه؛ والابن الذي كان في نظر الأب خارجا على طاعته، صار سبب نجاته.

وتذكر الروايات أن سهيلا لما بلغه أمان النبي قال في عبد الله كلاما معناه الاعتراف ببره صغيرا وكبيرا، وهي شهادة تكشف أن الصراع العقدي لم يلغِ جوهر البر، وأن الإسلام أعاد ترتيب العلاقة لا بإهانة الأب بل بإنقاذه (الواقدي كما في كتب السيرة؛ ابن عبد البر، الاستيعاب؛ ابن حجر، الإصابة).

إسلام سهيل نفسه يضيف إلى بطولة الابنين بعدا آخر. فهما لم ينتصرا على أبيهما بمعنى الانتقام، بل انتصرا له. عبد الله لم يستثمر لحظة الفتح لتصفية حساب قديم، وأبو جندل لم يجعل قسوة الحديبية لعنة أبدية على أبيه، بل انتهى مسار الأسرة إلى دخول الأب في الإسلام. وهذه النهاية هي التي تجعل الصراع عظيما لا مأساويا فحسب؛ لأن الحبكة لا تنتهي بانكسار البيت، بل بإعادة ولادته.

لقد كان سهيل في الحديبية يفاوض عن قريش في مواجهة النبي ﷺ، ثم صار بعد إسلامه من أهل الثبات، وتذكر كتب التاريخ أنه كان له موقف مشهور في تثبيت أهل مكة بعد وفاة النبيﷺ حين اضطربت الجزيرة، فكأن لسانه الذي كان يوما في صف قريش صار في صف الإسلام (الطبري، تاريخ الرسل والملوك؛ ابن الأثير، أسد الغابة؛ ابن كثير، البداية والنهاية).

وتبلغ بطولة عبد الله منتهاها في اليمامة، حيث قاتل في حروب الردة واستشهد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان من البدريين الذين ختموا حياتهم بثبات جديد بعد وفاة النبي ﷺ. إن دلالة استشهاده لا تقف عند موته في معركة، بل تمتد إلى معنى أعمق: الرجل الذي بدأ مؤمنا محاصرا في بيت أبيه، ثم مهاجرا، ثم مكرها على كتمان إيمانه، ثم منضمًا إلى المسلمين في بدر، يختم حياته مدافعا عن وحدة الإسلام في لحظة كادت فيها الردة تمزق الجزيرة. فحياته قوس كامل من النجاة الفردية إلى حماية الجماعة، ومن إيمان مستخفٍ إلى شهادة معلنة (ابن سعد، الطبقات؛ ابن عبد البر، الاستيعاب؛ ابن حجر، الإصابة).

وأما أبو جندل، فبعد الحديبية لم يعد ذلك الأسير الذي يصرخ وحده، بل صار واحدا من رجال التجربة النبوية الذين أدركوا أن الطريق إلى الفرج قد يمر عبر الصبر الطويل. تذكر بعض كتب التراجم أنه خرج إلى الشام مجاهدا مع أبيه، ومات في خلافة عمر رضي الله عنه، واشتهر عند بعض المتأخرين أنه توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة، مع وجود اضطراب في بعض النقول بسبب الخلط بينه وبين أخيه عبد الله في اليمامة. والأقرب في البناء التاريخي أن عبد الله هو شهيد اليمامة، وأن أبا جندل امتد به العمر إلى جهاد الشام أو مات في خلافة عمر، مع بقاء الخلاف في بعض تفاصيل وفاته (ابن عبد البر، الاستيعاب؛ ابن حجر، الإصابة؛ ابن الأثير، أسد الغابة).

إن عظمة الأخوين لا تأتي من أنهما كانا بلا خوف، بل من أنهما كبرا داخل الخوف حتى تجاوزاه. عبد الله يمثل النفس التي تحسم مبكرا وتدفع ثمن الحسم كتمانا وهجرة وافتراقا عن الأب، ثم تجعل من لحظة بدر إعلانا نهائيا للهوية. وأبو جندل يمثل النفس التي تتدرج عبر الجرح: يضعف الجسد تحت القيد، ويضطرب القلب بين رجاء النجدة ومرارة الرد، لكنه لا ينكسر، بل يتحول إلى قوة فاعلة. وفي كليهما يظهر أن التربية الإيمانية في صدر الإسلام لم تكن تربية شعارات، بل تربية مواقف: موقف في البيت، وموقف في الأسر، وموقف في المعاهدة، وموقف في الحرب، وموقف في العفو عند القدرة.

ولعل أجمل ما في سيرتهما أن الصراع مع الأب لم يلغ الأبوة. الإسلام هنا لا يصنع عقوقا، بل يصنع ولاء أعلى يهذب الولاءات الأدنى. عبد الله يخرج من طاعة أبيه حين تصير الطاعة فتنة في الدين، لكنه يعود في الفتح طالبا الأمان له. وأبو جندل يذوق من أبيه القيد والرد، لكنه لا يتحول في الرواية إلى طالب ثأر عائلي، بل إلى رجل حمل ألمه في طريق أوسع. هكذا يصبح سهيل نفسه جزءا من معنى البطولة: كان خصما شديدا، فصار بإسلامه شاهدا على صدق الطريق الذي اختاره ابناه، وكأن الله جعل من تمردهما الإيماني باب هدايته.

ولهذا فإن أهمية عبد الله وأبي جندل للإسلام ليست في عدد الروايات المنقولة عنهما، ولا في كثرة الأحاديث التي روياها، بل في موقعهما الرمزي من السيرة. هما شاهدان على أن الدعوة اخترقت بيوت قريش من داخلها، وأن أبناء الزعماء لم يكونوا أسرى الامتياز الاجتماعي حين استبان لهم الحق، وأن صلح الحديبية لم يكن مجرد وثيقة سياسية، بل مختبرا نفسيا وروحيا صنع رجالا من طراز خاص. عبد الله يشرح لنا معنى الثبات حين يكون الإيمان سرا محاصرا، وأبو جندل يشرح لنا معنى الصبر حين يبدو الفرج بعيدا، وسهيل يشرح لنا أن أشد الناس مقاومة قد يصبحون بعد حين من أهل الإسلام إذا رأوا الحق في صبر أهله وبرهم ونبلهم.

في نهاية هذه السيرة المتشابكة، لا نقف أمام أخوين هربا من أبيهما فحسب، بل أمام بيت أعيد تشكيله بالإيمان. الأب الذي خاصم الدعوة دخل فيها، والابن الذي أوثقوه صار بدريا شهيدا، والابن الذي جُرّ في القيود صار رمزا للمستضعفين الذين وعدهم النبي ﷺ بالفرج. وبين بدر والحديبية وفتح مكة واليمامة والشام تمتد رحلة نفسية إيمانية صاعدة: من الخوف إلى الاختيار، ومن الاختيار إلى التضحية، ومن التضحية إلى العفو، ومن العفو إلى الشهادة أو الجهاد. وتلك هي البطولة في أنقى صورها: أن ينتصر الإنسان على قهر الخارج دون أن يفسد قلبه، وأن يختلف مع أبيه في العقيدة دون أن يفقد خلق البر، وأن يجعل من آلامه الخاصة لبنة في بناء أمة.