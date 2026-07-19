تعليم الفلسفة هو تعليم التفكير الفلسفي؛ فالإنسان لا يفكر فلسفيًا بمجرد تعلم تاريخ الفلسفة. يبدأ التفلسف بالتعرف إلى مفاهيم الفلاسفة الكبار وآرائهم في مختلف العصور، على تنوع اتجاهاتهم وبيئاتهم، ثم مساءلتها، والحوار معها، واختبار قدرتها على تفسير الوجود والإنسان والمعرفة والقيم. تعليم التفلسف تدريب للذهن على التأمل العميق، والتريث في التفكير، وتعليق الأحكام حتى يكتمل الفهم وينضج التحليل، ويخضع كل رأي للتمحيص. التفلسف تفكير تأملي لا يتهيأ لكل عقل؛ فهو يحتاج إلى عقل فطن مندهش، لا يكف عن التساؤل. لا تكفي الموهبة وحدها، التفلسف ثمرة سنوات طويلة من التأمل، وترويض الذهن على التفكير الصبور، والشك المنهجي، ومساءلة المسلمات، وغربلة ما شاع أنه من اليقينيات، وتمحيص ما يتداوله الناس على أنه من البديهيات.

تراكم المعلومات وتكديس الإجابات لا يوقظ العقل بالضرورة، وقد يوقظه سؤال عميق، متى كان العقل حاذقًا، متهيئًا للتفكير، وقادرًا على الإصغاء إلى أسئلته. تدريب التلميذ على النقد والتساؤل شرط لتكوين ملكة التفكير النقدي والإبداعي. تعلم التفلسف هو تعلم فن السؤال والقدرة على التفكير الحر، لا استظهار النصوص، وحفظ آراء الفلاسفة، وترديد أسمائهم.

كما يحتاج كل علم ومعرفة وفن إلى التعلم والمران المتواصل، يحتاج التفلسف إلى ذكاء تصقله الدراسة، وخبرة تنضجها الممارسة، وحوار دائم مع نصوص الفلاسفة، وتفكير معها وضدها. لا يتعلم الإنسان التفلسف بقراءة هذه النصوص وحدها؛ وإنما يحتاج إلى معلم ماهر يوقظ لديه ملكة السؤال، ويرشده إلى كيف يفكر، لا إلى ماذا يفكر، ويعينه على اكتشاف مناهج التساؤل والتفكير النقدي، بدل تلقين الأجوبة الجاهزة. النصوص الفلسفية الحية هي التي تستفز ذهن القارئ، وتحرره من الأسوار المغلقة، وتحرضه على التفكير معها وضدها.

تظهر قيمة الكتابة الفلسفية في قدرتها على تحريض العقل على توليد أسئلة يستدعي الخوض فيها كثيرًا من التأمل والتفكير الصبور. لا تطلب الكتابة الفلسفية الامتثال، لأنها تدريب للعقل على النقد والتمحيص. لا تمنح الفلسفة الإنسان أجوبة نهائية، بقدر ما تهب المتفلسف شجاعة السؤال، وتحرره من أسر الوثوقيات والجزميات، وتوقظ فيه وعيًا نقديًا يرى الوجود بعمق، وينشد الحقيقة بالحوار، والانفتاح الدائم على مراجـعة أفكاره ورؤيته للعالم.

شهدت المكتبة الفلسفية العربية في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الإصدارات، أسهم فيه تعدد المؤسسات الراعية للترجمة، والمبادرات الفردية والجماعية في التأليف، واتساع نطاق التعليم العالي، وتزايد رسائل الماجستير والدكتوراه في الفلسفة، فضلًا عما أتاحه النشر الورقي والإلكتروني من فرص أوسع لتداول الكتاب الفلسفي وانتشاره. غير أن غزارة النشر لا تكفي لبناء فلسفة، ما لم تتحول الكتابة الفلسفية إلى ممارسة نقدية، ويتحول تعليم الفلسفة إلى تعليم التفكير، لا إلى حفظ تاريخها وترديد مقولاتها.

غزارة المطبوعات الفلسفية وتنوعها تثري المكتبة كميًا، غير أنها قلما تكشف عن عمق في التفكير، أو قدرة على تجاوز الشروح والهوامش والتعليقات الانطباعية، وأحيانًا العبثية، على أقوال الفلاسفة. رواج الكتاب لا يدل بالضرورة على فرادته أو قوة مضمونه، كما أن كثرة الإصدارات لا تعني امتلاك القدرة على التأمل العميق، والتفكير المتمهل، والرؤية الثاقبة. لا يقاس الإنتاج الفلسفي بعدد الكتب المنشورة، ولا بعدد المحاضرات والندوات، بل بما يفتحه من آفاق جديدة للتفكير، وما يمنحه للعقل من قدرة على النقد والتمحيص. بعض مَن يكتبون في الفلسفة يراكمون عناوين تفتقر إلى المضمون الفلسفي، ويخوضون في موضوعات عويصة، وهم عاجزون عن التفلسف وتوليد الأسئلة. تتكدس في كتاباتهم ألفاظ مضطربة وملتبسة، لا تفصح عن رؤية، ولا تقول شيئًا خارج العبارات المقعرة. لا يعثر القارئ فيها على عقل يفكر فلسفيًا، أو نص يستحق أن يصنف في الفلسفة.

في أقسام الفلسفة بجامعاتنا قلما نجد أستاذًا يتفلسف خارج النص الذي يقرره لطلابه، أو يطرح سؤالًا لا تقدم له المقررات جوابًا جاهزًا. يختزل بعض الأساتذة تدريس الفلسفة في شرح أقوال الفلاسفة وتلقين مذاهبهم، فيتعلم الطالب تاريخ الأفكار، ولا يتعلم كيف يفكر، ويحفظ الأجوبة، ولا يختبر تجربة السؤال. مَن يعجز عن التفلسف يعجز عن تعلم الفلسفة وتعليمها؛ التفلسف غاية كل تعليم ينشد إيقاظ العقل، وتدريبه على النقد وتوليد الأسئلة. أعرف مَن يتحدث ويكتب بغزارة في الفلسفة من دون تكوين متخصص، أو قراءة متأنية لنصوص الفلاسفة، وكأن الكتابة فيها صارت لافتة للشهرة.

التفلسف من أعمق أنماط التفكير؛ فهو لا يتحقق بحفظ المقولات، واستعراض المصطلحات، وتلخيص المذاهب، ويتطلب سنوات من القراءة والتأمل، وتحليل المفاهيم، وبناء الحجج، ومساءلة النصوص. يبدأ التفلسف حين يوقظ السؤال العقل، ويزعزع البداهات، ويفتح أفقًا تحجبه الأجوبة الجاهزة. لست ضد غزارة الإنتاج الفلسفي، ولا ضد تبسيط الفلسفة وتيسيرها للقراء، غير أن التبسيط لا يعني تفريغ المفاهيم من مضمونها، أو اختزال المفهوم بما يفقده دقته وعمقه. تبسيط المعارف ضرورة لتنمية الوعي المجتمعي، والتدريس نفسه ضرب من التبسيط، يتطلب فهمًا عميقًا، وقدرة على إعادة بناء المعرفة بلغة واضحة. تبسيط المتخصص يكشف المعنى ويقربه إلى المتلقي، في حين يشوه تبسيط غير المتخصص الفلسفة، وربما يحول الجهل بها إلى معرفة زائفة.

قلما أعثر في الكتب والدوريات التي تحمل عناوين فلسفية على رؤية فلسفية، ولا أجد أكثرها يتحدث لغة الفلسفة. صارت الفلسفة لافتة للمولعين بالشهرة، يراكمون عناوين بلا مضمون، ويكتبون في موضوعات عويصة، وهم عاجزون عن التفلسف وتوليد الأسئلة. تتكدس في كتاباتهم كلمات مضطربة الدلالة، لا تفصح عن رؤية أو وجهة. حين أصادف كتابًا أو مقالًا يمارس النقد ويوقظ السؤال، أشعر كأنني عثرت على كنز مفقود. يبهرني العقل القادر على محاكمة آراء كبار الفلاسفة وتقويضها، وبناء مفاهيم ينفرد بها، وإن لم أتفق مع كل نقاشاته وأدلته ونتائجه.

ليس المهم أن نتفق أو نختلف مع طريقة تفكير مَن يتفلسف، أو مع محاججاته وتقويضاته ونتائجه؛ المهم أن نقرأ عقلًا يفكر فلسفيًا بطريقته الخاصة، ويكتب الفلسفة بلغة الفلسفة. لا تتحدد مكانة الفيلسوف بمقدار ما يمنحنا من أجوبة ترضينا، مكانته تتجلى فيما يبعثه في التفكير من أسئلة تقلق عقولنا، وتستفز معتقداتنا، وتعصف بمقولاتنا الراسخة الموروثة، وتحررنا من أسر اليقينيات المغلقة. الفيلسوف لا يكرر ما نعرفه، ولا يمنحنا طمأنينة زائفة، إنه يفتح أمام العقل آفاقًا لم تكن مرئية، ويعيد بناء رؤيتنا للإنسان والوجود والعالم.

الفيلسوف الحقيقي يفرض على القارئ المتمرس الاعتراف بفرادته وعبقريته، حتى حين يختلف معه؛ إذ تتجلى عبقريته في الخروج على أنماط التفكير المتداولة، ونسف البداهات المشهورة، وابتكار مفاهيم وأفق جديد للرؤية، لا في اجترار ما يقوله الآخرون أو إعادة صياغته بلغة مختلفة. الفلسفة الحية لا تستنسخ أجوبة الماضي، ولا تمكث داخل أسواره المغلقة؛ إنها تعيد اكتشاف الوجود، واكتشاف الطرق للحقيقة. تمنح الفلسفة الإنسان قدرة أوسع على فهم ذاته، وتأويل وجوده، ومراجعة رؤيته للحياة والعالم.