ثقافة الحوار وتعزيز تحالف الحضارات في قطر

في إطار الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بالتعاون مع “الملتقى القطري للمؤلفين”، وضمن فعاليات الصالون الثقافي، قدم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ندوة ثقافية بعنوان “آفاق نشر ثقافة الحوار وتعزيز تحالف الحضارات في دولة قطر”. وذلك يوم الإثنين 12 يونيو 2023، حضرها لفيف من الكتاب والمثقفين ورجال الإعلام في الدوحة.

شارك في الندوة مجموعة من المختصين وكبار الفاعلين في المشهد الثقافي، هم السادة: عبد الله بن أحمد السادة السفير بوزارة الخارجية القطرية، الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة جامعة قطر، الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد زين أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي المستشار بوزارة الخارجية وأستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي، وعضو أمانة سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وقد أدار الندوة الأستاذ سيكو مارافا توري الباحث بمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.

النعيمي: ضرورة استغلال الفرص لتعزيز تحالف الحضارات

وبخصوص تنظيم هذه الندوة، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان: “نُدرك قيمة التجمع العلمي، والأحداث التي تَخلق فرص الحِراك الثقافي، لذا لم نأل جهدًا في أن يكون للمركز نشاطٌ علميٌّ وثقافي مهم، وحرصنا في هذه المبادرة على التعاون مع أهم مؤسسات الدولة سعيًّا منّا للشراكة الفاعلة”.

وأضاف الدكتور النعيمي قائلا عن الهدف الرئيسي من هذا الصالون الثقافي: “يسعى هذا الحدث العلمي في هذا التجمع الثقافي إلى اغتنام الفرصة لتلسيط الضوء على أهم الموضوعات المتعقلة بالمساهمات المحلية والتعاون الدولي في مجال تعزيز تحالف الحضارات مفهومًا ومبادرةً، ونشر ثقافة الحوار تأصيلًا وتخريجًا وتحديدًا لمسائله، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية مثل: اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.”

ندوة ثقافة الحوار وتحالف الحضارات.. 3 محاور وهدف واحد

وقد دار الحديث في ندوة “آفاق نشر ثقافة الحوار وتعزيز تحالف الحضارات في دولة قطر”حول ثلاثة محارو رئيسة.

المحور الأول: تجسيد ماهية الحوار والتحالف الحضاري عمليا على المستوى المحلي والعالمي وتطبيقاته وتأصيله التاريخي.

حيث تحدث عن الحوار والتحالف الحضاري عمليًّا على المستوى المحلي سعادة السفير عبدالله بن أحمد السادة مبينًّا رسالة وأهداف اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتحدّث الأستاذ الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي عن الحوار والتحالف الحضاري عمليا على المستوى العالمي، وتطرّق إلى مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: النشأة والأهداف والإطار المؤسسي.

كما تحدّث الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش عن النموذج المحلي التطبيقي فبيّن برنامج الأديان وحوار الحضارات التي أطلقتها كلية الشريعة بجامعة قطر. وجاءت مداخلة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين عن التأصيل التاريخي للحوار والتحالف في التاريخ الإسلامي وبيّن فيه معاهدات ومواثيق التحالف والحوار في التاريخ الإسلامي.

المحور الثاني: تناول موضوع القيم الإنسانية المشتركة جوهر الحوار والتحالف: نماذج مبادرات محلية وعالمية.

إذ سلّط الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين الضوء على القيم التي احتوتها معاهدات ومواثيق التحالف والحوار في التاريخ الإسلامي. وتناول سعادة السفير عبدالله بن أحمد السادة نموذج مبادرةٍ لنشر وتحقيق هذه القيم محليّا بذِكر برامج ومبادرات وأنشطة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات.

وأضاف الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش نموذجا محليّا آخر ببيان طرح مقررٍّ جديد أطلقته جامعة قطر عن تحالف الحضارات على مستوى الجامعة. وتطرّق الأستاذ الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي إلى نموذج مبادرة لنشر وتحقيق هذه القيم على المستوى العالمي فتناول برامج ومبادرات الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

المحور الثالث: الحوار وتحالف الحضارات: مشاريع وخطط.

تحدّث فيه الأستاذ الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي عن المنتديات العالمية لتحالف الحضارات. وبيّن السفير عبدالله بن أحمد السادة خطة دولة قطر لتحالف الحضارات. وأدلى الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش بدلوه عن كرسي الإسيسكو لحوار الحضارات بجامعة قطر. وكانت مساهمة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين في هذا عن صور تفعيل قيم معاهدات ومواثيق التحالف والحوار في التاريخ الإسلامي في واقعنا المعاصر لتحقيق معاني حوار الحضارات وتحالفها.

معرض الدوحة للكتاب ..فرصة للإنصهار الثقافي

يُذكر أن معرض الدوحة الدولي للكتاب من أكبر الفعاليات الثقافية التي ينتهز فيها المثقفون والقراء والكتّاب الفرضة للتبادل المعرفي والوقوف على جديد المؤلفات والعمل على اقتناء الكتب.

ويقام معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام (2023) تحت شعار “بالقراءة نرتقي”، ويتماشى المعرض مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى أنه يعكس حالة المشهد الثقافي للبلاد. ويعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية والتي بدورها تسهم في إثراء الحركة الثقافية المصاحبة للمعرض.

ويحتضن المسرح الرئيسي للمعرض 37 ندوة ثقافية، وعلمية، وأدبية، واجتماعية، إضافة إلى أمسيات شعرية، بينما يحتضن شارع المتنبي 6 مكتبات من بغداد.كما يقام على هامش نسخة المعرض هذا العام، 48 ورشة، ويتضمن 87 عرضا من الفعاليات في واحة الأطفال منها ورش فنية ومساحات للأنشطة ومسرح للدمى.