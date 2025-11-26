احتفلت جامعة قطر بحصول كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على الاعتماد الأكاديمي الدولي لأربعة من برامجها، بعد جهود امتدت نحو تسع سنوات. وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية بمقر الجامعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 م برعاية من رئيس جامعة قطر الدكتور عمر الأنصاري وحضور عميد الكلية الدكتور إبراهيم الأنصاري، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب وفد من وكالة الاعتماد الأكاديمي.

وأكد عميد الكلية في كلمته أن هذا الاعتماد يمثل تتويجا لعمل جماعي جسد جودة الأداء وتميز المخرجات، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة.

واعتبر الدكتور إبراهيم الأنصاري أن الاعتماد الأكاديمي وسيلة لتعزيز ثقافة الجودة، لا غاية بحد ذاته، موضحا أن الكلية تسعى لترسيخ هذه الثقافة وضمان استمراريتها في الأجيال القادمة.

ووجه عميد كلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تحية تقدير لزملائه أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، واصفا إياهم بأساس البنيان في مسيرة الكلية الأكاديمية والتنظيمية، كما أكد أن الطلبة هم محور العملية التعليمية وهدفها الرئيس.

من جانبه، عبر رئيس الجامعة الدكتور عمر الأنصاري عن تقديره لإنجاز الكلية، مؤكدا أنها تمثل العمق الفكري لتوجهات الجامعة وهويتها، وتتميز بوسطيتها وانفتاحها وتنوعها. وأوضح أن الكلية تجسد نموذجا للتعايش وقبول الرأي الآخر، مشيرا إلى أن ما يجمع منتسبي الجامعة أكبر مما يفرقهم.

وفي حديثه عن جودة التعليم، أشار رئيس الجامعة إلى أن الاعتماد الأكاديمي يمثل الحد الأدنى المطلوب لضمان الجودة، في حين أن مراجعة البرامج الأكاديمية تمثل عملية تطوير مستمرة نحو التميز. وأكد أن مراجعة البرامج الجادة تجعل تجديد الاعتماد أكثر سهولة واستدامة.

وشهد الحفل مداخلة من رئيس وكالة الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإسلامية، البروفيسور خالص آي دمير تناول فيها مقاربة فكرية بين المصطلحات الإدارية الحديثة والمفاهيم القرآنية، موضحا أن الشفافية تقابل مبدأ العدل، والإنتاجية تقابل مفهوم “الإحسان”. وأشار إلى أن الإحسان يتجاوز الإنتاجية من حيث الجمع بين الإتقان والجمال في العمل.

وتطرق آي دمير إلى مفهوم التحسين المستمر، مبينا أن الإنسان يتعلم ويتطور بمرور الوقت، ما يجعل الجودة استجابة لطبيعته الساعية إلى الكمال، خلافا لعمل الخالق الكامل من البداية.

واختتمت الفعالية بتسليم شهادات الاعتماد إلى مسؤولي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.