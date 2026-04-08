يعد مفهوم ” حوار الحضارات” من أكثر المفاهيم تداولًا في الخطاب المعاصر، خاصة في ظل تصاعد التوترات الثقافية والدينية بين الأمم. غير أن هذا المفهوم، على كثرة حضوره في المؤتمرات والبيانات الرسمية، لا يزال يراوح مكانه بين الشعارات المثالية والتطبيقات المحدودة، بل وقد يتحول أحيانا إلى أداة تجميلية تخفي عمق الإشكالات بدل أن تعالجها. إن الحوار في أصله قيمة إنسانية قبل أن يكون خيارًا سياسيًا، وهو في المنظور الإسلامي مبدأ أصيل، دل عليه قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } (الحجرات: 13)، فالتعارف هنا ليس مجرد معرفة سطحية، بل هو مدخل للفهم والتواصل والتكامل الإنساني.

كما أن القرآن الكريم قدم نماذج راقية للحوار، حتى مع المخالفين في العقيدة، كما في حوار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، القائم على الحجة والبيان، لا على الإكراه والعدوان. وفي السنة النبوية، نجد تأكيدًا لهذا المعنى من خلال تعامل النبي ﷺ مع غير المسلمين، فقد عاش في مجتمع متعدد، وأقام علاقات قائمة على العدل والوفاء، كما في وثيقة المدينة التي نظمة العلاقة بين مكونات المجتمع على أساس الحقوق والواجبات المشتركة. بل إن الإسلام أقر مبدأ الحرية الدينية بقوله: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } (البقرة: 256)، وهو أصل عظيم في بناء أي حوار حقيقي.

غير أن الإشكال لا يكمن في غياب النصوص أو المبادئ، بل في الفجوة بين التنظير والتطبيق. فكثير من دعوات الحوار اليوم ترفع في سياقات يغيب عنها التكافؤ، وتستخدم أحيانًا كغطاء لفرض نماذج ثقافية معينة، أو لتبرير الهيمنة الفكرية والسياسية. وهذا ما يجعل الحوار يفقد روحه، ويتحول إلى ” حوار شكلي” لا يفضي إلى فهم متبادل، ولا إلى احترام حقيقي للاختلاف.

ومن جهة أخرى، فإن بعض الخطابات في العالم الإسلامي لم تحسن تقديم هذا المفهوم، إما بسبب الانغلاق، أو الخوف من الذوبان، أو ضعف التأصيل العلمي للحوار. فالحوار لا يعني التنازل عن الثوابت، كما لا يعني الانسحاب من الواقع، بل هو توازن دقيق بين الثبات على المبادئ والانفتاح على الآخر بفهٍم ووعي.

إن حوار الحضارات الحقيقي يحتاج إلى جملة من الشروط، في مقدمتها: الاعتراف المتبادل بالكرامة الإنسانية، والعدل في تناول القضايا، والصدق في النوايا، والقدرة على الاستماع قبل الرد. كما يتطلب بناء وعي عميق بالذات الحضارية، حتى لا يتحول الحوار إلى تبعية، ولا إلى صراع مستتر. وفي ظل عالم تتداخل فيه المصالح والثقافات، لم يعد الحوار ترفًا فكريًا، بل ضرورة حضارية. غير أن نجاحه مرهون بانتقاله من مستوى الشعارات إلى مستوى الممارسة، ومن البيانات إلى السلوك، ومن ردود الأفعال إلى المبادرات الواعية.

إن الإسلام، بما يحمله من رصيد قيمي وتشريعي، قادر على أن يقدم نموذجًا متوازنًا في هذا المجال، يجمع بين العدل والرحمة، وبين الثبات والانفتاح. ويبقى التحدي الحقيقي هو : هل نملك القدرة على تحويل هذا النموذج من نصوص تُتلى، إلى واقع يُعاش؟