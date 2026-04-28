ارتفع التغيب المزمن بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مما خلق تحديات كبرى للمعلمين وإداريي المدارس الحريصين على إعادة الطلاب إلى روتين الفصول الدراسية المنتظم. لكن بالنسبة للعديد من المدارس، استمرت مستويات التغيب المزمن المرتفعة لفترة طويلة بعد إعادة فتح مباني المدارس، وتواصل المدارس في جميع أنحاء أمريكا عملها للحد من مقدار وقت الحصص الضائع ومعالجة عواقبه بعيدة المدى.

ارتبط التغيب المزمن بمجموعة من المشكلات، منها انخفاض التحصيل في القراءة والمشاركة في المدرسة، وفي النهاية ارتفاع خطر التسرب من التعليم. والطلاب الذين يواجهون بالفعل بعض أكبر التحديات—مثل الطلاب المشردين، والطلاب في رعاية الحضانة، والذين يعيشون في فقر، والذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل الربو—هم أيضًا الأكثر عرضة للتغيب المتكرر عن المدرسة.

الأبحاث واضحة: كلما قضى الطلاب وقتًا أطول في المدرسة، كان ذلك أفضل. لذا، فإن تجنب الغياب غير الضروري يُعد عنصرًا أساسيًا في التعافي الأكاديمي.

فيما يلي سبعة أمور نعرفها الآن حول التغيب المزمن وطرق معالجته بنجاح، استنادًا إلى مجموعة من الأبحاث والاستطلاعات المنشورة حديثًا والتي شملت أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

التغيب يتراجع تدريجيًا لكن يبقى مرتفعًا

كان التغيب المزمن في ارتفاع بالفعل قبل ظهور كوفيد-19. أظهرت البيانات الفيدرالية في عام 2018 أن ما يقرب من 8 ملايين طالب (16%) على مستوى البلاد كانوا متغيبين بشكل مزمن في العام الدراسي 2015-2016، وكان المعدل يرتفع ببطء ولكن بثبات قبل ذلك.

في العام الدراسي 2021-2022، بعد أن أغلقت الجائحة مباني المدارس، كان حوالي 30% من الطلاب متغيبين بشكل مزمن—أي فاتهم ما لا يقل عن 10% من أيام العام الدراسي—وهو ما يقارب ضعف الرقم قبل الجائحة.

وفي الآونة الأخيرة، تشير الأبحاث إلى أن معدل التغيب المزمن يتجه نحو الانخفاض، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات الطبيعية قبل الجائحة.

قدّر أحد التقارير الصادرة في أغسطس عن مؤسسة راند—من بين أولى التقارير التي فحصت حالات الغياب لأحدث عام دراسي—أن حوالي 22% من الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة كانوا متغيبين بشكل مزمن في عام 2024-2025.

وقدّر تقرير حديث آخر من “فيوتشر إد” (FutureEd) رقمًا مشابهًا، هو 23% على مستوى البلاد، للعام الدراسي 2023-2024. وتوافق هذا الرقم أيضًا مع بيانات من معهد المشاريع الأمريكية، التي أظهرت معدل تغيب مزمن بنسبة 23.5% في عام 2024، انخفاضًا من 25.4% في عام 2023 و28.5% في عام 2022.

المدارس الحضرية الأكثر تأثرًا بالتغيب

في حوالي نصف المناطق التعليمية الحضرية، كان أكثر من 30% من الطلاب متغيبين بشكل مزمن في عام 2024-2025—وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه في المناطق الريفية أو الضواحي، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن مؤسسة راند.

أفاد حوالي 7% من مدارس الضواحي و9% من المدارس الريفية بأن 30% أو أكثر من طلابهم كانوا متغيبين بشكل مزمن في الفترة الزمنية نفسها.

وهذه ليست ظاهرة جديدة. حتى قبل الجائحة، كانت المناطق الحضرية تسجل معدلات تغيب أعلى.

التغيب يضر بالطلاب حتى الذين يحضرون وبالمعلمين أيضا

يؤثر التغيب المزمن على الطلاب الذين يفوتون الحصص الدراسية، مما يضر بدرجاتهم، وبشعورهم بالانتماء لأقرانهم ومجتمعاتهم المدرسية، وبفرصهم في إتمام المرحلة الثانوية.

كما أن الغياب المتكرر لشريحة كبيرة من جسم الطلاب يضر أيضًا بالطلاب الذين يحضرون بانتظام.

قد يكون ذلك لأن أيام الدراسة الضائعة باستمرار تجبر المعلمين على دخول دورة من التعزيز ومراجعة المحتوى الضائع عند عودة الطلاب الغائبين، مما يبطئ تقدم الطلاب الآخرين، كما يفترض الباحثون. كما قد يكون من الصعب إرساء روتين الفصل وثقافته وسط تدفق مستمر للطلاب. ووجدت بعض الأبحاث أنه في الفصول ذات الحضور الإجمالي الأضعف، أظهر الطلاب مهارات أقل في القراءة والرياضيات والوظائف التنفيذية.

كما يمكن أن يكون التغيب المزمن ذاتي الاستدامة، حيث أظهرت الأبحاث أن غياب الطلاب يمكن أن يجعل أقرانهم أكثر عرضة للتغيب عن المدرسة.

وتؤثر المقاعد الفارغة أيضًا على معنويات المعلمين: فرضا المعلمين ينخفض باطراد مع زيادة التغيب، وفقًا لدراسة نُشرت في نوفمبر الماضي في دورية “إديوكيشن ريسيرشر” (Education Researcher).

ووجد الباحثون أن المعلمين الذين كانت فصولهم تسجل معدلات تغيب أعلى في الفصل الدراسي الخريفي حصلوا على تقييمات أقل بشكل ملحوظ في مقاييس الرضا الوظيفي، والشعور بالفائدة، والإيمان بمهنة التدريس.

يمكن أن تؤثر حالات الغياب المتزايدة على قدرة المعلمين على الشعور بالقرب من الطلاب، كما أن أعمال التعويض يمكن أن تضيف إلى قوائم المهام الطويلة بالفعل للمعلمين.

المرض يتصدر أسبابا غياب الطلاب

كان السبب الأكثر شيوعًا الذي حدده الأطفال للتغيب عن المدرسة في استطلاع راند الصادر في أغسطس هو المرض (67%). وشملت الأسباب الأخرى الشعور بالحزن أو القلق (10%)، والنوم الزائد عن اللزوم (9%)، وعدم الرغبة في الحضور (7%). وقال حوالي 4% إنهم تغيبوا عن المدرسة لرعاية أحد أفراد الأسرة، و3% افتقروا إلى وسيلة نقل للمدرسة، و1% أبلغوا عن تعارضات مع العمل.

في استطلاع للرأي أجرته إن بي آر/إبسوس ونُشر في يونيو 2024، كان أولياء الأمور أكثر عرضة لتحديد الأمراض والقلق على سلامة الطلاب كأسباب مقبولة للتغيب عن المدرسة. وبينما تؤكد عدد متزايد من المدارس أنه ينبغي على الأطفال الحضور إلى المدرسة إذا كانوا يعانون من مرض غير معدٍ وبدون حمى، قال 51% من أولياء الأمور إن هذا النوع من الأمراض سبب وجيه للبقاء في المنزل.

الأولياء يدركون المشكلة لكن يقللون من تأثير غياب أبنائهم

حدد 58% من أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة التغيب المزمن كمشكلة كبرى، وفقًا لاستطلاع إن بي آر/إبسوس الصادر في يونيو 2024.

ورغم أن معظم أولياء الأمور اتفقوا على أنها مشكلة، فإن معظمهم فشل أيضًا في تعريفها بشكل صحيح. فقد حدد 32% من أولياء الأمور الذين شملهم الاستطلاع التعريف الصحيح: التغيب عن 10% أو أكثر من أيام الدراسة. وحدد 51% من أولياء الأمور المعيار أعلى من ذلك، معرّفين التغيب المزمن بأنه التغيب عن 20% على الأقل من العام الدراسي.

وهذه مشكلة، لأن دراسة أجريت في مارس 2024 من قبل باحثين في جامعة جنوب كاليفورنيا وجدت أن أولياء الأمور غالبًا ما يقللون من حساب غياب أطفالهم. ووجدت تلك الدراسة أنه من بين أولئك الذين كان أطفالهم متغيبين بشكل مزمن، قال 47% فقط إنهم قلقون بشأن ذلك.

بعض الطلاب لا يعتقدون أن ارتفاع التغيب مشكلة

لا يعتقد ربع الطلاب أن التغيب عن ثلاثة أسابيع أو أكثر من المدرسة في عام دراسي واحد يمثل مشكلة، وفقًا لمسح جديد أجرته مؤسسة راند بين مارس ومايو.

ولم تعتمد تصورات الطلاب على الجنس أو العرق أو العمر. ومع ذلك، كان الطلاب الذين كان أعلى مستوى تعليمي لوالديهم هو شهادة الثانوية العامة أو أقل أكثر عرضة للقول إن التغيب عن ثلاثة أسابيع من المدرسة “مقبول إلى حد كبير” (33%) مقارنة بأقرانهم الذين حصل آباؤهم على بعض التعليم الجامعي على الأقل (24%).

أسباب الغياب يمكن أن تختلف

هناك بعض الأساليب المدعومة بالأبحاث لمكافحة التغيب المزمن—مثل ضمان حصول الطلاب على وسيلة نقل موثوقة، وشعورهم بالانتماء بمجرد وصولهم.

لكن لخفض حالات الغياب فعليًا، يجب على قادة المدارس والمناطق التعليمية أولًا فهم الأسباب التي تجعل طلابهم يفوتون الحصص الدراسية في المقام الأول، كما يقول الباحثون.

تحقيقًا لهذه الغاية، تتعاون العديد من المناطق التعليمية مع الأسر والمنظمات المجتمعية لفهم أفضل لسبب عدم وجود الأطفال في الفصل. وكجزء من هذا العمل، تعلم القادة أن مجتمعاتهم لديها احتياجات فريدة وغير متوقعة يمكنهم غالبًا معالجتها بسهولة. على سبيل المثال، وجدت إحدى المناطق التعليمية أن بعض الأسر ببساطة لم تفهم مسارات الحافلات ولم تعرف من تسأل للحصول على المساعدة.

كما وجدت العديد من المناطق التعليمية نجاحًا في إنشاء تجارب تعليمية تبدو ذات صلة وجذابة للطلاب، خاصة لطلاب المرحلة الثانوية. وقد تشمل هذه تجارب تعليمية مهنية وتقنية أكثر قوةً وقائمة على العمل.

كما وجدت الأبحاث أن ضمان فهم الأسر لأهمية وقت الحضور الشخصي في الفصل وإشراكهم في استراتيجيات مكافحة الغياب يمكن أن يؤتي ثماره أيضًا.

المدارس التي تتمتع بمشاركة أسرية أقوى ومسبقة—مقاسة باستطلاعات قيمت الثقة بين أولياء الأمور والمعلمين، ومشاركة أولياء الأمور في المدارس، وتأثير أولياء الأمور على قرارات المدرسة—سجلت معدلات تغيب مزمن بعد التعلّم عن بُعد كانت أقل بحوالي 6 نقاط مئوية مقارنة بمدارس مماثلة ذات مشاركة أسرية أضعف، وفقًا لإحدى الدراسات في عام 2023 من منظمتي “ليرنينج هيروز” (Learning Heroes) و”ذا نيو تيتشر بروجيكت” (TNTP).

كما وجدت المدارس أيضًا أن من الأفضل تجنب الأساليب العقابية في التعامل مع التغيب، مثل التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأسر أو إرسال الطلاب إلى الحبس بسبب أعداد كبيرة من حالات الغياب، لأن ذلك ثبت أنه يضر أكثر بعلاقات الأسر بالمدرسة وأفراد الطاقم.

كايتلين بيتز ستيفنز — 28 أغسطس 2025