في سِفْر التاريخ، تُسجَّل أسماء القادة بحبر من نور حينما يتجاوز أثرُهم حدود الزمان والمكان، وحينما تتحول رؤيتهم من مجرد سياساتٍ تُنفَّذ إلى حضارة تؤسَّس. وفي الثاني عشر من يوليو عام 2026، لم تفقد قطر فحسب، بل فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا فذا، ورجل دولة استثنائيا، أعاد رسم ملامح المنطقة بأكملها. إنه المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي لم يكن مجرد حاكم يدير دفة الأمور، بل كان “مهندس الوجدان” الذي آلمه الفقر فمحاه، و”باني نهضة الإنسان” الذي آمن بأن ثروة الأرض الحقيقية لا تُقاس بآبار النفط والغاز فحسب، بل تُقاس بعقول أبنائها، وكرامة مواطنيها، وحريتها في التعبير والمعرفة.

بين طيات هذه السطور، نسطر سيرة لـ “الفارس الذي حوّل الصحراء إلى واحة للإبداع”، ونستحضر مسيرةَ رجلٍ صنع من “الدولة الصغيرة” قوةً ناعمة تحسب لها حسابات العالم. لقد كان عهدُه نقطةَ تحول جذرية؛ حيث انتقلت قطر من هدوء الجغرافيا إلى صخب التأثير، ومن الاعتماد على موردٍ واحد إلى تنويعٍ اقتصاديٍ طموح، ومن الحكم التقليدي إلى مؤسساتٍ دستوريةٍ راسخة، ومن الصمت الإعلامي إلى منارةٍ للحرية.

اليوم، وبينما يوارى الثرى ذاك القائد التاريخي، نستذكر مسيرة 74 عاما من العطاء، تدرج فيها من ميادين العسكرية في “ساندهيرست” إلى منصات التخطيط وبناء الدولة، وصولا إلى مقاليد الحكم التي جعلت من عهده “العصر الذهبي” لقطر. وفيما يلي، نسرد تفاصيل هذا اليوم الحزين، ونستعرض برقيات العزاء التي تقاطرت من كل فج عميق، ونقف عند محطات في سيرة رجل لم يمت في قلوب محبيه، بل انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة التاريخ وخلوده..

وفيما يلي، نغوص في أعماق هذه الملحمة التنموية والسياسية والإنسانية، لنقرأ كيف بُنيت قطر الحديثة، وكيف سيظل إرث الشيخ حمد بن خليفة خالداً، ما بقي في الأرض إنسانٌ يسعى للعلم، وفي الضمير وجدانٌ يرفض الظلم.

رحيل الجسد وبقاء المشروع

في الثاني عشر من يوليو عام 2026، غابت شمسُ أحد أبرز القادة التاريخيين في العصر الحديث، برحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يكن هذا التاريخ مجرد ذكرى لوفاة حاكم، بل كان لحظة استحضار لمسيرة رجلٍ أخرج بلاده من “وحشة الجغرافيا” وقيود الحسابات التقليدية إلى رحابة التأثير العالمي والرفاه الاقتصادي المذهل. لقد ودعت قطر والعالم قائداً لم تكن السلطة لديه غاية، بل كانت وسيلةً لبناء “دولة المؤسسات” و”إنسان المعرفة”. رحل الشيخ حمد تاركاً خلفه خريطةً واضحة المعالم، رسمها بالغاز والطموح والدبلوماسية، ليحوّل شبه جزيرة هادئة إلى رقمٍ صعب في معادلات الطاقة والسياسة والرياضة العالمية.

الجذور والنشأة.. ملامح الشخصية القيادية

وُلد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة في يناير عام 1952، وفي أزقتها نشأ وتشرّب قيم الأصالة القطرية. تلقى تعليمه الأولي في قطر، ثم انطلق في رحلة صقل مهاراته القيادية بالتحاقه بكلية “ساندهيرست” العسكرية المرموقة في المملكة المتحدة، وتخرج فيها عام 1971. هذا التكوين العسكري منحه الانضباط والرؤية الاستراتيجية التي ميزت فترة حكمه لاحقاً.

بعد عودته، تدرج في الرتب العسكرية بالقوات المسلحة القطرية حتى وصل إلى رتبة لواء، ولعب دوراً محورياً في تحديث المؤسسة العسكرية وتطوير كفاءتها. في مايو 1977، بويع ولياً للعهد وعُين وزيراً للدفاع، ليبدأ منذ ذلك الحين في وضع اللبنات الأولى لرؤيته التطويرية، حيث تولى رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو ما أتاح له الإشراف المباشر على السياسات الاجتماعية والاقتصادية الكلية للدولة.

الانقلاب الاقتصادي.. ثورة “الذهب الأزرق“

عندما تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995، كان الاقتصاد القطري يعتمد بشكل أساسي على النفط الذي كانت حقوله تشهد تراجعاً في الإنتاج. بقرارٍ جريء وحكيم، وجه سموه الأنظار نحو “حقل الشمال”، أضخم حقل غاز منفرد في العالم.

1. طفرة الغاز المسال:

شهد عام 1996 تصدير أول شحنة غاز مسال، وكانت تلك البداية لملحمة اقتصادية غير مسبوقة. وبحلول عام 2006، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وفي عام 2010 وصلت الطاقة الإنتاجية إلى الرقم التاريخي “77 مليون طن سنوياً”.

2. المؤشرات الاقتصادية المذهلة:

خلال عهده (1995-2013)، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وقفزت القيمة المضافة لقطاع الهيدروكربون من 11 مليار ريال إلى 403 مليارات. هذا النمو لم يكن رقمياً فقط، بل انعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 6 مرات، ليصبح من أعلى المعدلات عالمياً، متفوقاً على كثير من الدول المتقدمة.

3. تنويع الاستثمارات:

لم يكتفِ الشيخ حمد بعوائد الطاقة، بل أنشأ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار (2001) وجهاز قطر للاستثمار (2005) لإدارة فوائض الأموال واستثمارها عالمياً، لضمان استدامة الرفاه للأجيال القادمة وفك الارتهان لتقلبات أسعار الطاقة.

الدستور والمؤسسات.. إرساء قواعد المشاركة الشعبية

آمن الشيخ حمد بأن النهضة الاقتصادية لا تكتمل إلا بإطار تشريعي يحمي الحريات وينظم السلطات.

الدستور الدائم : في عام 1999، شكل لجنة لإعداد دستور دائم، وفي عام 2003 جرى استفتاء شعبي تاريخي حظي بموافقة 96.6%. وبصدوره عام 2004، أرسى الدستور مبدأ “الشعب مصدر السلطات” والفصل بين السلطات الثلاث.

في عام 1999، شكل لجنة لإعداد دستور دائم، وفي عام 2003 جرى استفتاء شعبي تاريخي حظي بموافقة 96.6%. وبصدوره عام 2004، أرسى الدستور مبدأ “الشعب مصدر السلطات” والفصل بين السلطات الثلاث. المشاركة الشعبية: شهدت البلاد في عهده إجراء أول انتخابات لغرفة التجارة والصناعة (1996)، وأول انتخابات للمجالس البلدية (1999)، والتي كانت محطة تاريخية نالت فيها المرأة حق الترشح والتصويت لأول مرة.

ثورة الإعلام والقوة الناعمة.. كسر جدار الصمت

كان الشيخ حمد يدرك أن التأثير في العالم المعاصر يتطلب صوتاً قوياً وحراً. لذا، اتخذ قرارات ريادية غيرت وجه الإعلام العربي:

إلغاء وزارة الإعلام: في خطوة جريئة عام 1998، ألغى سموه الوزارة ورفع الرقابة عن الصحافة المحلية، فاتحاً آفاقاً واسعة لحرية التعبير. تأسيس قناة الجزيرة: في عام 1996، انطلقت قناة الجزيرة، التي لم تكن مجرد وسيلة إخبارية، بل مشروعاً حضارياً نقل صوت المنطقة إلى العالم، ووضع قطر في قلب المشهد السياسي العالمي، لتصبح “الدوحة” عاصمة الإعلام الحر في الشرق الأوسط.

بناء الإنسان.. مؤسسة قطر ورؤية 2030

لقد كان الإنسان هو جوهر التنمية في فكر الشيخ حمد. ولتحقيق ذلك، ركز على محورين أساسيين:

1. التعليم والبحث العلمي:

أسس سموه “مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع” (1995) التي أصبحت حاضنة لـ “المدينة التعليمية”، وجلبت أرقى الجامعات العالمية إلى قطر. كما خصص 2.8% من الموازنة لدعم البحث العلمي، إيماناً منه بأن الاقتصاد القادم هو “اقتصاد المعرفة.

2. رؤية قطر الوطنية 2030:

في عام 2008، أقر سموه هذه الرؤية كخارطة طريق للمستقبل، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على التنمية المستدامة، مع الموازنة بين الحداثة والقيم الأصيلة.

3. القطاع الصحي:

شهد عهده قفزة في عدد المستشفيات (من 4 إلى 13 مستشفى) ، وتأسيس مراكز عالمية مثل “سبيتار” للطب الرياضي، ومركز “سدرة” للطب والبحوث، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

الدبلوماسية والوساطة.. قطر وسيط السلام العالمي

استطاعت قطر في عهد الشيخ حمد أن تتجاوز حدود مساحتها لتلعب دور “الوسيط النزيه” في أصعب النزاعات الإقليمية والدولية. كانت الدبلوماسية القطرية تعتمد على الحوار والحياد الإيجابي، وأبرز محطاتها:

اتفاق الدوحة (2008): لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان.

لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان. سلام دارفور (2011): توقيع وثيقة الدوحة لسلام السودان.

توقيع وثيقة الدوحة لسلام السودان. المصالحة الفلسطينية : “إعلان الدوحة” عام 2012.

“إعلان الدوحة” عام 2012. القضية الفلسطينية: كان سموه أول زعيم يكسر حصار غزة بزيارته الشهيرة عام 2012، معلناً دعماً سخياً لإعادة إعمارها، بالإضافة إلى جهود الدفاع عن القدس ومقدساتها.

البنية التحتية والمدن الخضراء.. تشكيل وجه الدوحة الحديث

تحولت قطر في عهد سموه إلى ورشة عمل كبرى لبناء بنية تحتية تضاهي أرقى المستويات العالمية:

مطار حمد الدولي وميناء حمد : بوابات قطر للعالم التي بُنيت وفق أحدث المواصفات.

بوابات قطر للعالم التي بُنيت وفق أحدث المواصفات. مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة : مشاريع عقارية استلهمت التراث المعماري مع تطبيق معايير الاستدامة والمدن الخضراء.

مشاريع عقارية استلهمت التراث المعماري مع تطبيق معايير الاستدامة والمدن الخضراء. شبكة “الريل“: الشروع في إنشاء مترو الدوحة والسكك الحديدية لربط مدن البلاد ببعضها.

الرياضة والمونديال.. حلمٌ عربي يتحقق

لم تكن الرياضة مجرد نشاط ترفيهي في عهد الشيخ حمد، بل كانت أداة لتعزيز حضور الدولة وتنمية أسلوب حياة صحي.

أكاديمية أسباير : تأسست عام 2008 لتصبح منجم المواهب الرياضية القطرية.

تأسست عام 2008 لتصبح منجم المواهب الرياضية القطرية. استضافة المونديال: في ديسمبر 2010، حققت قطر الإنجاز الأسطوري بالفوز باستضافة كأس العالم 2022، لتكون أول دولة عربية وإسلامية تنال هذا الشرف، وهو ما اعتبره سموه انتصاراً لكل العرب.

الجانب الاجتماعي.. “دفّان الفقر” والعدالة الاجتماعية

لُقب الشيخ حمد في الذاكرة الشعبية بـ “دفّان الفقر”، تعبيراً عن سياساته التي استهدفت رفاه المواطن.

زيادة الرواتب : شهد عهده زيادات متتالية في الرواتب، وصلت في عام 2011 إلى 60% للمدنيين و120% للعسكريين.

شهد عهده زيادات متتالية في الرواتب، وصلت في عام 2011 إلى 60% للمدنيين و120% للعسكريين. الضمان الاجتماعي: رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 50% عام 1996، وشملت الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

تسليم السلطة.. درسٌ في نكران الذات

في 25 يونيو 2013، ضرب الشيخ حمد بن خليفة مثلاً نادراً في القيادة العربية والعالمية، عندما أعلن طواعيةً تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. لم يكن هذا القرار ناتجاً عن ضغط، بل عن رؤية استشرافية بضرورة “فتح صفحة جديدة” وإعطاء الفرصة لجيل الشباب لقيادة المرحلة القادمة، مؤكداً أن مصلحة قطر فوق كل اعتبار شخصي.

إرثٌ لا يغيب

إن سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليست مجرد سرد لأرقام وإنجازات، بل هي قصة إرادةٍ صلبةٍ آمنت بأن “الدولة الصغيرة” يمكن أن تمتلك “طموحاً كبيراً”. لقد غادرنا الشيخ حمد في 12 يوليو 2026، لكنه ترك خلفه بلداً يتصدر دول العالم في الرفاه والنمو، ومؤسسات تعليمية وصحية يشار إليها بالبنان، ودبلوماسيةً تحظى باحترام الخصوم والحلفاء على حد سواء.

رحل “باني النهضة” بعد أن أدّى الأمانة، ورسخ نظاماً مستقراً وتنميةً مستدامة. سيبقى اسم “حمد بن خليفة” محفوراً في ذاكرة الأجيال القطرية والعربية، ليس فقط كحاكمٍ قاد بلاده نحو الثراء، بل كقائدٍ استثنائي صنع من المستحيل واقعاً، ومن “وحشة الجغرافيا” منارةً للحرية والمعرفة والسلام. تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته، وجزاه عن أمتيه العربية والإسلامية خير الجزاء.