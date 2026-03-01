نعيش اليوم في زمن صار فيه الوصول إلى المعرفة أسرع من لمح البصر، حيث وفرت التكنولوجيا الحديثة الإجابات الجاهزة لأعقد الأسئلة، وأصبح الإنسان يحمل خلاصة إنتاج عباقرة العالم في جيبه.

إلا أن هذه الثورة المعرفية الكبرى جاءت بتحديات وأسئلة جديدة: هل تعززت قداراتنا وتوسعت آفاقنا ، أم اكتفينا بحمل عقول الآخرين وقايضنا ملكاتنا بـعقول مستعارة مغلفة؟

في المشهد التعليمي المعاصر، يتكرر مشهد يثير الحيرة حين يقدم الطالب بحثا متميزا على الورق، لكن في ذات الوقت يقف مترددا متلعثما أمام الملأ عاجزا عن شرح فكرة واحدة أصيلة دون الاستعانة بالمنصات الذكية. إن ضعف الإلقاء ماهو إلا مؤشر أول على حالة من “الاستلاب الإدراكي” بسبب الاعتماد الكلي على التقنية الحديثة وماتوفره من خدمة فورية وسهلة للمعلومات، مما سبب فجوة بين إيجاد الإجابة و استيعابها. هذا الانفصال بين حيازة المعلومة وهضمها تهديد لملكات الفهم الأصيلة التي أودعها الله في الإنسان.

ولكي نتلمس جوهر المشكلة، لا بد من مناقشة كيف تحولت سهولة توفر المعلومة إلى فخٍ يولد شعورا زائفا بالإتقان، ويقود العملية التعليمية نحو بوادر ظهور مشكلة بنيوية تتعلق بتأثير الآلة على إضعاف القدرات والمواهب .

الأمية الجديدة

تأسست النظم التعليمية الحديثة على نموذج (ندرة المعلومة)، حيث كان الاستذكار والحفظ يمثلان العملة الصعبة والميزة التنافسية الكبرى، أما في عصرنا الحالي، ومع صعود النماذج الذكية التي وفرتها منصات الذكاء الاصطناعي تبدد عامل الندرة مع سهولة وسرعة الوصول للمعلومة مما أثر على الاستثمار المعرفي في بذل الجهد والقراءة والتفكيرالعميق.

والأخطر منذ لك أن هذا التحول سيخلق طبقة من الأميين الجدد، تملك الإجابات النهائية دون فهم العمليات الفكرية التي أنتجتها، وتسببت هذه “الوجبات المعرفية السريعة “في تعطيل قدرات الربط بين الأفكار والتحليل النقدي حيث قللت الإجابات المعلبة من أهمية قضاء طالب العلم وقتا أكثر في البحث والاستكشاف، وأمست المعرفة الجديدة المكتسبة سطحية وخالية من السياقات والمعاني.

انهيار جدار المعرفة

هذه المخاطر – المحتملة – قد تفسر عيوب أنظمة التعليم الكلاسيكية المبينة على تقديس الذاكرة والتلقين. لقد وصف جون تايلور غاتو في كتابه الشهير “التاريخ السري للتعليم الأمريكي” كيف صممت المدارس أصلا لإنتاج كفاءات نمطية تتبع القواعد وتنفذ المهام الروتينية، وهو ما سماه مناهج دمار الإبداع” التي تغتال القدرة على الإبداع والنقد والتحليل.

ونشهد اليوم بداية انهيار هذا النموذج القائم على تكرار الإجابات النموذجية؛ إذ تؤكد أبحاث كاسنيكي أن الفجوة الحالية تكمن في القدرة على تقييمها ونقدها بفعالية. ولابد من ذكر تجربة البرفسور سوجاتا ميترا وما أسماه ” ثقب الجدار” الذي أحدثته بيئات التعلم الذاتي وإثباتها قدرة العقل البشري على التعلم والمعرفة العميقة عند التحرر من قيود التلقين.

والسؤال المحوري الأكثر إلحاحا في لحظة التحول الرقمي : هل يمكننا التفوق على الآلة أو مجارتها على الأقل؟ وكيف يمكن أن نتميز عنها ؟

لقد تفوقت الآلة اليوم على الذاكرة البشرية في السرعة والدقة، مما حسم الجدل لصالح المنادين بهدم نموذج التلقين التقليدي وبناء نموذج يستفيد من مزايا التقنية الحديثة لكن في ذات الوقت يتركز الجهد البشري على تفكيك المعلومات وفحصها وإعمال العقل فيها.

وهم الكفاءة

يقع المتعلم المعاصر في فخ وهم الكفاءة (Illusion of Competence)، أو الميل النفسي للاعتقاد بإتقان المادة لمجرد عرضها بشكل منظم وسلس أمام العينين.، وكذلك يقع في وهم الطلاقة (Fluency Illusion)، مقتصرة المسار الذهني الطبيعي المكون من مراحل (الارتباك، والخطأ، والمحاولة المتكررة) التي تبني الفهم الحقيقي.

تبرز هنا الفجوة الجوهرية التي شرحها الفيلسوف جون سيرل في تجربته “الغرفة الصينية” لأن الآلة تعالج الرموز بناء على احتمالات إحصائية هائلة، بينما الإنسان وحده لديه القدرة على بناء المعنى وربطه بالمعاني الوجدانية والسياقات.

الصعوبات المرغوبة

يثبت علم النفس المعرفي أن التعلم الحقيقي عملية مستمرة من الجد والاجتهاد، على عكس ما تروج له التقنية من سهولة وسلاسة فورية. وهذا ما أكده البروفيسور روبرت بيورك في نظريته حين فرق بين “الصعوبات المرغوبة” (Desirable Difficulties) وبين الأداء اللحظي السريع وبين التعلم الدائم العميق.

الفهم الحقيقي يشبه “الصناعة الثقيلة”؛ يحتاج إلى جهد مكثف، وتكرار متباعد، ومجاهدة في ربط الأفكار والمفاهيم المتناثرة. اختصار هذا الجهد عبر الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تآكل تدريجي لـ “عضلات الفهم”؛ فالطالب الذي يتجنب مرحلة الصراع الذهني لاستنباط الفكرة يظل ذهنه خاملاً. وقد أكدت دراسات نشرت في مجلة Nature (2025) أن الذكاء الاصطناعي يقلل بشكل حاد من “عمق المعالجة الذهنية” إذا لم يُدار بوعي تربوي مدروس، مما يجعل المعرفة مجرد قشرة خارجية تتلاشى عند أول تحدٍ حقيقي خارج أسوار الآلة.

ولاستعادة هذا الدور يبرز دور “مختبرات الصعوبة” داخل المؤسسات التعليمية، مثل سياسة إغلاق الأجهزة الذكية التي ستلزم العقل بالتفكير والتخطيط بالورقة والقلم قبل اللجوء للآلة، والاعتماد على التقييم الشفهي لكسر وهم الإتقان الرقمي.

عودة لأصالة التراث الإسلامي

يلتقي التراث الإسلامي العريق مع أحدث النظريات المعرفية في نقد التعلم السطحي حيث نجد ابن خلدون يفرق في مقدمته ببراعة بين العلم بوصفه مجرد معلومات مشتتة أو حفظ آلي للمسائل، وبين الملكة باعتبارها صفة راسخة في النفس تمكن صاحبها من التصرف الحر في الفن واستنباط المجهول من المعلوم. الملكة عند ابن خلدون هي صنعة نفسية لا تتحقق إلا بطول الممارسة والمجاهدة الدؤوبة.

كما ميز الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين بين علم اللسان الصوري المنمق السطحي الذي يشبه تماما مخرجات الذكاء الاصطناعي، وبين علم القلب النافع الذي يثمر بصيرة حقيقية وتحولا في الوعي والسلوك.

إن هدف التعليم الأصيل ليس حشو الأدمغة بالبيانات كشريحة ذاكرة إلكترونية، بل بناء ملكات الفهم وإعمال العقل بالتفكير النقدي؛ فالملكة هي الأصالة التي تجعل الإنسان سيدا على معرفته لا مجرد ناقل مطيع لما تمليه عليه الخوارزميات الباردة.

أخلاقيات الوعي

إن قدرة الآلة على توليد إجابات خاطئة تضع طالب العلم والمستخدم للتقنية أمام مسؤولية التحقيق والتثيت من المعلومات، ففي حالة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فإن المسؤولية العلميةوالأخلاقية تقتضي المراجعة والبحث والتدقيق فيما يرد منها.

واسترشادا وتتبعا بمنهج نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم القائل: “لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن عُمُرِهِ فيما أفناهُ، وعن عِلمِهِ فيمَ فَعَلَ فيه” (أخرجه الترمذي)، يصبح توجيه السؤال الصحيح وفحص مخرجات الآلة أمانة معرفية سيُسأل عنها الإنسان سواء كان في موقع الطالب أو المعلم.

إن المعرفة الخالية من النقد الذاتي معرفة منقوصة وتجعل الإنسان عرضة للتلاعب بوعيه وقيمه في زمن التزييف العميق.

من عصر الأجوبة إلى عصر الأسئلة

ينتقل الثقل المعرفي اليوم من تخزين المعلومة السلبي إلى “صناعة السؤال”، أو ما يعرف بـ “هندسة الأوامر الواعية” (Prompt Engineering). هذه المهارة مستلهمة من جذور تراثنا؛ نجدها في مقاصد الإمام الشاطبي التي تعلمنا إدراك الغايات الكلية من وراء الجزيئات، لتوجيه الآلات نحو مقاصد كبرى تحمي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. كما نجدها في منهج الاستقراء لدى الإمام الرازي، الذي يتتبع الروابط العميقة بين المفاهيم؛ فهو المفتاح الحقيقي لتفكيك الكتل الصماء للذكاء الاصطناعي واستخراج كنوز المعرفة منها، وتحويلها إلى علم نافع يعمر بصيرة الإنسان.

لقد أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2025) أن التفكير النقدي والإبداع الناتج عنه هما أهم مهارات سوق العمل القادم. فالقدرة على طرح سؤال عميق يحرّك الخوارزمية لإنتاج نتائج إبداعية هي عملية مستلهمة من “قوة التحقيق” البشرية الفريدة التي لا تملكها الآلة مهما تطورت.

أدوار المعلم الجديدة

التغيرات التقنية الحديثة أضافت مهام إضافية لأدوار المعلم التقليدي منها إعادة ضبط بوصلة سمو العلم والتحفيز المثمر من أجل بناء الملكات الأصيلة لدى الطلاب، والتذكير بالمسؤولية الأخلاقية في تذكيرهم بأن العلم أمانة عظيمة.

تعليم الطالب كيفية تفويض المهام الرتيبة للآلة بكفاءة (بناء على مقترحات دراسات ODU)، مع الاحتفاظ بـ المجاهدة الذهنية في مهام النقد الدقيق والتركيب الإبداعي.

المعلم الذي يحول الفصل الدراسي من محطة استهلاك إلى مختبر للتحقيق، حيث لا يكافأ الطالب على جودة المخرج النهائي الجاهز، بل على جودة المكابدة التي بذلها في البحث والتحقيق.

خاتمة

كشف الذكاء الاصطناعي ضيق تعريفنا السابق للتعليم حين حصرناه في مهام ميكانيكية تتقنها الآلة بكفاءة فائقة. إن التحدي الحقيقي يكمن في استعادة المعاني الإنسانية الأصيلة في طلب العلم والصبر عليه والتدرج فيه وتحمل المشقة الذهنية .